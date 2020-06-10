Два осужденных за нападение на Нальчик добились компенсаций в ЕСПЧ

10 июня 2020, 17:20

Европейский суд по правам человека обязал российские власти выплатить по 13 тысяч евро Батыру Пшибиеву и Аслану Берову, которые за 10 лет следствия по делу о нападении на Нальчик не получили ни одного длительного свидания с родными. Даже краткие свидания разрешались Пшибиеву и Берову реже, чем положено по закону, сообщил сегодня юрист "Правовой инициативы".

Как писал "Кавказский узел", судебный процесс по делу о нападении на Нальчик продолжался с 2008 по 2014 год. Пятеро из 56 подсудимых были приговорены к пожизненному сроку. Многие осужденные жаловались в ЕСПЧ на пытки, нарушение прав на свободы и на несправедливое судебное разбирательство.

Нападение на Нальчик произошло 13 октября 2005 года. Во время боев погибли 35 силовиков, 14 мирных жителей и 92 человека из числа нападавших, говорится в подготовленном "Кавказским узлом" материале "Нападение на Нальчик 13-14 октября 2005 года". В разделе "Доклады" также размещен доклад Правозащитного центра "Мемориал", в котором подробно рассмотрена позиция обвинения, а также поднимаются проблемы сомнительности доказательств вины части фигурантов и их содержания под стражей в тяжелых условиях.

Европейский суд по правам человека вынес постановление по делу "Пшибиев и Беров против России" 9 июня. Суд признал нарушением статьи 8 Конвенции по правам человека ("Право на уважение частной и семейной жизни") то, что Батыру Пшибиеву и Аслану Берову на протяжении почти 10 лет содержания в СИЗО под следствием и судом отказывали в длительных свиданиях с родственниками, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" адвокат проекта "Правовая инициатива" Рустам Мацев. "Нальчикский процесс был беспрецедентно долгим. На протяжении 10 лет люди не получали длительных свиданий с родными, что нарушает их право на частную и семейную жизнь", - сказал он.

Согласно решению ЕСПЧ, российские власти должны выплатить Пшибиеву и Берову по 13 тысяч евро компенсации. Жалоба подавалась 7 августа 2013 года. В июле 2018 года жалобу коммуницировали вместе с рядом других жалоб. Аналогичную жалобу направил в Страсбург Анзор Машуков, но она еще не рассмотрена, отметил Мацев.

Правительство России, отвечая на вопросы ЕСПЧ, в своем меморандуме от 6 ноября 2018 года отказалось признать нарушение прав Пшибиева и Берова, сославшись на внутренний закон о содержании под стражей обвиняемых и подозреваемых, где длительные свидания не предусмотрены. "Они сообщили, что по российскому закону обвиняемым и подозреваемым предоставляется по два краткосрочных свидания в месяц", - рассказал Рустам Мацев.

По его словам, правозащитная организация "Правовая инициатива" ответила на меморандум властей 11 января 2019 года. "Мы посчитали, что заявителям не предоставлялись даже краткосрочные свидания, положенные по закону и в соответствии с графиком, не говоря про длительные. Правительство само подтвердило в своем меморандуме, что согласно их законодательству не предусмотрены длительные свидания, и их не было более 10 лет. За все время следствия Берову было предоставлено 15 краткосрочных свиданий, а Пшибиеву - 14 свиданий. Они давали их редко и сокращали по времени. А должно было быть до трех часов каждое, ежемесячно по два свидания. Потому вмешательство в частную и семейную жизнь было. Это необоснованная и непропорциональная мера", - подчеркнул адвокат.

Новости, касающиеся уголовного преследования участников атаки на столицу Кабардино-Балкарии, публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Дело о нападении на Нальчик".