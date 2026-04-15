Пограничник погиб при сходе лавины в Цумадинском районе

Тело пропавшего после схода лавины мужчины обнаружено в Цумадинском районе Дагестана. Другого пострадавшего удалось местным жителям удалось быстро извлечь из снега.

Как писал "Кавказский узел", снежная лавина накрыла два дома в горном селе Шаитли Цунтинского района, под снегом оказалась женщина с ребенком. Пострадавшие провели под снегом более восьми часов, прежде чем спасатели и волонтеры достали их из-под снежного завала. Женщина была госпитализирована с множественными переломами, ее семилетний ребенок не пострадал. 14 апреля стало известно, что врачи не смогли спасти женщину.

Тело пропавшего после схода лавины мужчины обнаружено в Цумадинском районе Дагестана у хутора Киони, сообщило сегодня РИА "Новости" со ссылкой на оперативные службы региона.

Под снежную массу попали два человека. Одного из пострадавших удалось спасти практически сразу - местные жители оперативно извлекли его из-под снега живым. Поиски второго военнослужащего продолжались двое суток. В поисково-спасательной операции были задействованы сотрудники экстренных служб и добровольцы из числа местного населения, уточнило ТАСС.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", 15 апреля в Агвали переменная облачность, слабые осадки в виде дождя и снега ожидаются ночью. Переменная облачность без осадков ожидается в ближайшие дни до 18 апреля.

"Кавказский узел" также писал, что жители заблокированного снегом села Содаб-Мошоб в Чародинском районе попросили о помощи в спасении животных. В Арчибе и других ближаших селах заканчиваются запасы заготовленного на зиму сена. Cело Хосрех Кулинского района также оказалось в снежной блокаде на высоте более 2000 метров. Жители, отрезанные от внешнего мира из-за непогоды, остаются без электричества и связи, заявил 13 апреля глава села, попросив отправить в населенный пункт продукты.