17:37, 15 апреля 2026

Пограничник погиб при сходе лавины в Цумадинском районе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Тело пропавшего после схода лавины мужчины обнаружено в Цумадинском районе Дагестана. Другого пострадавшего удалось местным жителям удалось быстро извлечь из снега.

Как писал "Кавказский узел", снежная лавина накрыла два дома в горном селе Шаитли Цунтинского района, под снегом оказалась женщина с ребенком. Пострадавшие провели под снегом более восьми часов, прежде чем спасатели и волонтеры достали их из-под снежного завала. Женщина была госпитализирована с множественными переломами, ее семилетний ребенок не пострадал. 14 апреля стало известно, что врачи не смогли спасти женщину. 

Тело пропавшего после схода лавины мужчины обнаружено в Цумадинском районе Дагестана у хутора Киони, сообщило сегодня РИА "Новости" со ссылкой на оперативные службы региона.

Под снежную массу попали два человека. Одного из пострадавших удалось спасти практически сразу - местные жители оперативно извлекли его из-под снега живым. Поиски второго военнослужащего продолжались двое суток. В поисково-спасательной операции были задействованы сотрудники экстренных служб и добровольцы из числа местного населения, уточнило ТАСС.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", 15 апреля в Агвали переменная облачность, слабые осадки в виде дождя и снега ожидаются ночью. Переменная облачность без осадков ожидается в ближайшие дни до 18 апреля. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

"Кавказский узел" также писал, что жители заблокированного снегом села Содаб-Мошоб в Чародинском районе попросили о помощи в спасении животных. В Арчибе и других ближаших селах заканчиваются запасы заготовленного на зиму сена. Cело Хосрех Кулинского района также оказалось в снежной блокаде на высоте более 2000 метров. Жители, отрезанные от внешнего мира из-за непогоды, остаются без электричества и связи, заявил 13 апреля глава села, попросив отправить в населенный пункт продукты. 

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

+49 157 72317856
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
