04:05, 15 апреля 2026

Жители горных сел Чародинского района попросили о помощи

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жители заблокированного снегом села Содаб-Мошоб в Чародинском районе попросили о помощи в спасении животных. В Арчибе и других ближаших селах заканчиваются запасы заготовленного на зиму сена. 

Как писал "Кавказский узел", власти Дахадаевского района Дагестана объявили о чрезвычайной ситуации из-за резкой активизации оползневых процессов на фоне обильных осадков. Уже пострадали 11 домов, жители еще десятка домовладений эвакуированы из опасной зоны. 

Видео, на котором местные жители пытаются спасти из снега животных, опубликовало издание "Новое дело" в Telegram-канале. К 23.30 мск 14 апреля запись набрала более тысячи просмотров.

Кадр жители Чародинского района просят помочь им в спасении животных. Фото: Новое дело / Telegram-канал?

"Распространите пожалуйста эту информацию всем кто может чтобы чем-то помочь, это в Чародинском районе. Надо спасать животных в селах Содаб-Мошоб, Арчиб и выше, где заканчиваются запасы сена, приобретенные на зиму", - говорится в сообщении.

В публикации отмечается, что оползни нарушили стабильное транспортное сообщение с этими селами. В районе постоянно происходят отключения электроэнергии, что лишает сельчан единственного способа приготовления пищи: запасы дров у людей истощаются, а газа в районе никогда не было.

14 апреля Дагэнерго отчиталось о восстановлении электроснабжения двух сельских поселений Чародинского района Дагестана, пострадавших от оползней. 

"Энергетики Гергебильских РЭС выполнили аварийно-восстановительные работы в селе Шалиб. Специалисты Гергебильских РЭС провели аварийно-восстановительные работы в селе Читаб", - говорится в сообщении электросетевой компании.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", 15 апреля в Цурибе переменная облачность, слабые осадки в виде дождя и снега, переменная облачность без осадков ожидается в ближайшие дни до 18 апреля. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

"Кавказский узел" также писал, что село Хосрех Кулинского района оказалось в снежной блокаде на высоте более 2000 метров. Жители отрезанные от внешнего мира из-за непогоды, остаются без электричества и связи, заявил 13 апреля глава села, попросив отправить в населенный пункт продукты. 

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

