20:26, 14 апреля 2026

Эвакуация жителей начата в Дахадаевском районе из-за оползня

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Власти Дахадаевского района Дагестана объявили о чрезвычайной ситуации из-за резкой активизации оползневых процессов на фоне обильных осадков. Уже пострадали 11 домов, жители еще десятка домовладений эвакуированы из опасной зоны. 

Как писал "Кавказский узел", в Дахадаевском районе из-за сильных дождей обрушился мост на дороге, по которой можно добраться в шесть сел, альтернативных путей туда нет.

Оползень, по предварительным оценкам, повредил 11 жилых домов, еще 70 находятся в опасной зоне. Оттуда уже переселены семь семей, оказавшихся в эпицентре стихии: люди находятся в пункте временного размещения, организованном на базе интерната при Уркарахской многопрофильной гимназии, сообщила сегодня администрация района в Telegram-канале.

"Сильные осадки привели к активизации оползневых процессов, что вызвало серьезные опасения за безопасность наших граждан. Из семи заселенных домов, где проживали 14 человек, включая детей и пожилых, все жильцы были оперативно эвакуированы в пункт временного размещения. Аналогичная напряженная обстановка сложилась в селении Кубачи, где часть склона над жилыми домами продолжает смещаться. Три семьи, в составе пяти человек, оказались под потенциальной угрозой", - говорится в сообщении.

Чрезвычайную ситуацию усугубляют продолжающиеся осадки. В районе из-за оползня обрушен каменный арочный мост через реку Кардукотты на 8-м километре автодороги. Без транспортного сообщения остались населенные пункты Сурсурбачи, Ицари, Худуц, Ашты, Кунки и Дирбакмахи. На месте работают специалисты. Прокуратура Дагестана организовала проверку.

"На конструкциях домов, представляющих угрозу, зафиксировано дальнейшее увеличение размеров трещин. В одном из строений произошло частичное обрушение стены. Значительные повреждения наблюдаются и на придомовых территориях: оползневые процессы привели к разрушению ограждений, а на других участках образовались обширные трещины", - отметил глава Дахадаевского района Магомед Абдулкадиров.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Уркарахе умеренные осадки в виде дождя и снега, осадки от слабых до умеренных ожидаются ночью и в ближайшие дни до 14 апреля. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

На Северном Кавказе паводки, вызванные ливневыми дождями, продолжаются с конца марта, они стали одними из самых разрушительных за последние годы. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".

Материалы о подтоплениях в республиках СКФО весной 2026 года "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Наводнение на Северном Кавказе".

Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Показать больше