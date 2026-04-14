Эвакуация жителей начата в Дахадаевском районе из-за оползня

Власти Дахадаевского района Дагестана объявили о чрезвычайной ситуации из-за резкой активизации оползневых процессов на фоне обильных осадков. Уже пострадали 11 домов, жители еще десятка домовладений эвакуированы из опасной зоны.

Как писал "Кавказский узел", в Дахадаевском районе из-за сильных дождей обрушился мост на дороге, по которой можно добраться в шесть сел, альтернативных путей туда нет.

Оползень, по предварительным оценкам, повредил 11 жилых домов, еще 70 находятся в опасной зоне. Оттуда уже переселены семь семей, оказавшихся в эпицентре стихии: люди находятся в пункте временного размещения, организованном на базе интерната при Уркарахской многопрофильной гимназии, сообщила сегодня администрация района в Telegram-канале.

"Сильные осадки привели к активизации оползневых процессов, что вызвало серьезные опасения за безопасность наших граждан. Из семи заселенных домов, где проживали 14 человек, включая детей и пожилых, все жильцы были оперативно эвакуированы в пункт временного размещения. Аналогичная напряженная обстановка сложилась в селении Кубачи, где часть склона над жилыми домами продолжает смещаться. Три семьи, в составе пяти человек, оказались под потенциальной угрозой", - говорится в сообщении.

Чрезвычайную ситуацию усугубляют продолжающиеся осадки. В районе из-за оползня обрушен каменный арочный мост через реку Кардукотты на 8-м километре автодороги. Без транспортного сообщения остались населенные пункты Сурсурбачи, Ицари, Худуц, Ашты, Кунки и Дирбакмахи. На месте работают специалисты. Прокуратура Дагестана организовала проверку.

"На конструкциях домов, представляющих угрозу, зафиксировано дальнейшее увеличение размеров трещин. В одном из строений произошло частичное обрушение стены. Значительные повреждения наблюдаются и на придомовых территориях: оползневые процессы привели к разрушению ограждений, а на других участках образовались обширные трещины", - отметил глава Дахадаевского района Магомед Абдулкадиров.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Уркарахе умеренные осадки в виде дождя и снега, осадки от слабых до умеренных ожидаются ночью и в ближайшие дни до 14 апреля.

На Северном Кавказе паводки, вызванные ливневыми дождями, продолжаются с конца марта, они стали одними из самых разрушительных за последние годы. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".

