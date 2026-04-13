Шесть сел в Дагестане оказались отрезаны от мира из-за обрушившегося моста

В Дахадаевском районе из-за сильных дождей обрушился мост на дороге, по которой можно добраться в шесть сел, альтернативных путей туда нет.

Как писал "Кавказский узел", 12 апреля в микрорайоне "Вякъни" в селении Уркарах Дахадаевского района сошел оползень, повреждены 11 домов, жители эвакуированы. Еще 70 домам угрожает разрушение.

В Дахадаевском районе Дагестана из-за обильных осадков обрушился каменно-арочный мост через реку Кардукотты, сообщила пресс-служба Минтранса республики, на которую ссылается "Интерфакс".

По данным ведомства, на автомобильной дороге "Подъезд от автодороги Леваши - Акуша - Уркарах - Маджалис - Мамедкала к селу Кунки" закрыто движение. Без транспортного сообщения остались села Сурсурбачи, Ицари, Худуц, Ашты, Кунки и Дирбакмахи.

Об обрушении моста сообщил и телеграм-канал "Тут Дагестан". Правда, в сообщении сказано о транспортной недоступности пяти сел.

В комментариях к новости пользователь Мурад Г добавил, что мост обрушился на дороге, которая ведет непосредственно в эти пять населенных пунктов. "В эти села нет альтернативной дороги", - добавил он.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Уркарахе слабый дождь, осадки от слабых до умеренных ожидаются ночью и в ближайшие дни до 14 апреля, интенсивность дождя слабая.

На Северном Кавказе паводки, вызванные ливневыми дождями, продолжаются с конца марта, они стали одними из самых разрушительных за последние годы. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".

