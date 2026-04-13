01:53, 13 апреля 2026

Шесть сел в Дагестане оказались отрезаны от мира из-за обрушившегося моста

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Дахадаевском районе из-за сильных дождей обрушился мост на дороге, по которой можно добраться в шесть сел, альтернативных путей туда нет.

Как писал "Кавказский узел", 12 апреля в микрорайоне "Вякъни" в селении Уркарах Дахадаевского района сошел оползень, повреждены 11 домов, жители эвакуированы. Еще 70 домам угрожает разрушение.

В Дахадаевском районе Дагестана из-за обильных осадков обрушился каменно-арочный мост через реку Кардукотты, сообщила пресс-служба Минтранса республики, на которую ссылается "Интерфакс".

По данным ведомства, на автомобильной дороге "Подъезд от автодороги Леваши - Акуша - Уркарах - Маджалис - Мамедкала к селу Кунки" закрыто движение. Без транспортного сообщения остались села Сурсурбачи, Ицари, Худуц, Ашты, Кунки и Дирбакмахи.

Об обрушении моста сообщил и телеграм-канал "Тут Дагестан". Правда, в сообщении сказано о транспортной недоступности пяти сел.

В комментариях к новости пользователь Мурад Г добавил, что мост обрушился на дороге, которая ведет непосредственно в эти пять населенных пунктов. "В эти села нет альтернативной дороги", - добавил он.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Уркарахе слабый дождь, осадки от слабых до умеренных ожидаются ночью и в ближайшие дни до 14 апреля,  интенсивность дождя слабая. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

На Северном Кавказе паводки, вызванные ливневыми дождями, продолжаются с конца марта, они стали одними из самых разрушительных за последние годы. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".

Материалы о подтоплениях в республиках СКФО весной 2026 года "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Наводнение на Северном Кавказе".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

