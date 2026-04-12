×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
19:58, 12 апреля 2026

В двух селах Дагестана более 80 домов попали в оползневую зону

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В селе Уркарах Дахадаевского района повреждены 11 домов, жители эвакуированы, еще 70 домам угрожает разрушение. Также эвакуированы жители и в селе Кубачи, где в зону оползня попали три дома.

Как писал "Кавказский узел", 12 апреля в Дагестане оставались подтопленными в семи населенных пунктах 516 жилых домов, 556 приусадебных участков и 45 участков автомобильных дорог. В пунктах временного размещения находятся 523 человека, в том числе 173 ребенка.  9 апреля уровень режима чрезвычайной ситуации, действующего в Дагестане и Чечне из-за ситуации с паводками, был повышен с регионального до федерального.

В зоне разрушительных паводков в Дагестане оказалось около 1,5 миллиона жителей. В результате наводнения погибли шесть жителей республики, в том числе трое несовершеннолетних. Кроме того, более 6200 человек пострадало в Дагестане от наводнения, сообщил 7 апреля глава республики Сергей Меликов.

В  микрорайоне «Вякъни» в селении Уркарах произошел оползень. По предварительным данным, полученным в ходе осмотра, стихия нанесла ущерб одиннадцати жилым домам, повреждения которых варьируются от незначительных до критических. Особую тревогу вызывает ситуация с еще семьюдесятью домовладениями, которые, находятся в зоне непосредственной угрозы дальнейшего разрушения, сообщила сегодня администрация Дахадаевского района.

Жильцов шести заселенных домов села Уркарах в микрорайоне «Вякъни» эвакуировали в пункт временного размещения. Из-за оползневой активности на конструкциях домов выросли трещины, в одной постройке частично обрушилась стена, во дворах оказались разрушены ограждения, также образовались обширные трещины, сообщили власти.

Аналогичная ситуация наблюдается в селении Кубачи, где смещение части склона над жилыми домами поставило под угрозу три семьи (пять человек), говорится в сообщении.

Под землю в селении Уркарах уходит фамильный дом ученого Ризвана Гасанова, в честь которого назвали улицу , передает Mash Gor.

Сын историка, который вместе с папой строил жилье, только в прошлом году сделал ремонт и засадил двор молодыми фруктовыми деревьями. Наводил порядок с мыслями об отце — так хотел почтить память. Вчера Артуру позвонили соседи и рассказали, что ночью из-под земли доносится гул и была тряска, а потом на улицах появились трещины. Чуть позже оползень добрался до семьи Гасанова — по дому уже пошли трещины, говорится в сообщении.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Уркарахе слабый дождь, осадки от слабых до умеренных ожидаются ночью и в ближайшие дни до 14 апреля, интенсивность дождя слабая.

На Северном Кавказе паводки, вызванные ливневыми дождями, продолжаются с конца марта, они стали одними из самых разрушительных за последние годы. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".

Материалы о подтоплениях в республиках СКФО весной 2026 года "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Наводнение на Северном Кавказе".

Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Все события дня
Все блоги
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Показать больше