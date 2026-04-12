Число затопленных в Дагестане домов снизилось до 516

За сутки число домов, которые остаются подтопленными в Дагестане, сократилось с 762 до 516. В пунктах временного размещения остаются 523 человека.

Как писал "Кавказский узел", 11 апреля, по данным МЧС, в девяти населенных пунктах пяти муниципалитетов Дагестана оставались подтопленными 762 жилых дома, 812 приусадебных участков и 76 участков автодорог. В 16 пунктах временного размещения находились 524 человека.

В Дагестане остаются подтопленными более 500 домов, сообщил сотрудник пресс-службы МЧС. "На территории региона остаются подтопленными в пяти муниципальных образованиях в семи населенных пунктах 516 жилых домов, 556 приусадебных участков и 45 участков автомобильных дорог", - приводит сегодня его слова ТАСС.

По словам представителя ведомства, в 16 пунктах временного размещения остаются 523 человека, в том числе 173 ребенка, говорится в публикации.

На Северном Кавказе паводки, вызванные ливневыми дождями, продолжаются с конца марта, они стали одними из самых разрушительных за последние годы. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".

9 апреля уровень режима чрезвычайной ситуации, действующего в Дагестане и Чечне из-за ситуации с паводками, был повышен с регионального до федерального.

Наводнение застало врасплох жителей Хасавюртовского района, и людям пришлось спешно эвакуироваться, бросив имущество, рассказали "Кавказскому узлу" сельчане. "Около 200 овец утонули, дом разрушен, все осталось под завалами. Из трех домов, которые были во дворе, остались только две комнаты, и те повреждены", - пожаловалась, в частности, жительница села Адильотар Исита.

Для каждого пострадавшего от наводнения в Дагестане предусмотрена материальная помощь в 15,6 тысячи рублей. Также предусмотрена финансовая помощь за утрату имущества первой необходимости: 78 735 рублей на человека, если имущество утрачено частично, и 156 750 рублей на человека, если имущество утрачено полностью. В качестве компенсации за вред здоровью обещаны от 313 тысяч до 627 тысяч рублей. За смерть человека власти обещали членам семьи погибшего 1 567 500 рублей.

В зоне разрушительных паводков в Дагестане оказались около 1,5 миллиона жителей. В результате наводнения погибли шесть жителей республики, в том числе трое несовершеннолетних. Кроме того, более 6200 человек пострадали в Дагестане от наводнения, сообщил 7 апреля глава республики Сергей Меликов.

