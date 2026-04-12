09:59, 12 апреля 2026

Число затопленных в Дагестане домов снизилось до 516

Поселок Мамедкала после наводнения. Кадр видео администрации Дербентского района https://t.me/derbentskiyrayon_official/21857

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

За сутки число домов, которые остаются подтопленными в Дагестане, сократилось с 762 до 516. В пунктах временного размещения остаются 523 человека.

Как писал "Кавказский узел", 11 апреля, по данным МЧС, в девяти населенных пунктах пяти муниципалитетов Дагестана оставались подтопленными 762 жилых дома, 812 приусадебных участков и 76 участков автодорог. В 16 пунктах временного размещения находились 524 человека.

В Дагестане остаются подтопленными более 500 домов, сообщил сотрудник пресс-службы МЧС. "На территории региона остаются подтопленными в пяти муниципальных образованиях в семи населенных пунктах 516 жилых домов, 556 приусадебных участков и 45 участков автомобильных дорог", - приводит сегодня его слова ТАСС.

По словам представителя ведомства, в 16 пунктах временного размещения остаются 523 человека, в том числе 173 ребенка, говорится в публикации.

На Северном Кавказе паводки, вызванные ливневыми дождями, продолжаются с конца марта, они стали одними из самых разрушительных за последние годы. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".

9 апреля уровень режима чрезвычайной ситуации, действующего в Дагестане и Чечне из-за ситуации с паводками, был повышен с регионального до федерального.

Наводнение застало врасплох жителей Хасавюртовского района, и людям пришлось спешно эвакуироваться, бросив имущество, рассказали "Кавказскому узлу" сельчане. "Около 200 овец утонули, дом разрушен, все осталось под завалами. Из трех домов, которые были во дворе, остались только две комнаты, и те повреждены", - пожаловалась, в частности, жительница села Адильотар Исита.

Для каждого пострадавшего от наводнения в Дагестане предусмотрена материальная помощь в 15,6 тысячи рублей. Также предусмотрена финансовая помощь за утрату имущества первой необходимости: 78 735 рублей на человека, если имущество утрачено частично, и 156 750 рублей на человека, если имущество утрачено полностью. В качестве компенсации за вред здоровью обещаны от 313 тысяч до 627 тысяч рублей. За смерть человека власти обещали членам семьи погибшего 1 567 500 рублей.

В зоне разрушительных паводков в Дагестане оказались около 1,5 миллиона жителей. В результате наводнения погибли шесть жителей республики, в том числе трое несовершеннолетних. Кроме того, более 6200 человек пострадали в Дагестане от наводнения, сообщил 7 апреля глава республики Сергей Меликов.

Материалы о подтоплениях в республиках СКФО весной 2026 года "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Наводнение на Северном Кавказе".

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

События
08:58, 12 апреля 2026
Четыре бойца из Волгоградской области названы убитыми в военной операции
06:57, 12 апреля 2026
Житель Нальчика заподозрен в финансировании экстремистской организации
05:58, 12 апреля 2026
Двое военных из Дагестана убиты на Украине
06:37, 11 апреля 2026
Боец из Волгоградской области убит на Украине
23:44, 10 апреля 2026
2
 Бизнес-партнеры Андрея Коробки лишились коррупционных активов на миллиарды рублей
19:34, 10 апреля 2026
Режим ЧС введен во Владикавказе после взрыва на складе с пиротехникой
Новости
05:58, 12 апреля 2026
Двое военных из Дагестана убиты на Украине
Улица поселка Караман-2. Стоп-кадр видео из Telegram-канала "Монитор пациента и ЖКХ" от 9 апреля, https://t.me/monitor_pacienta_i_zkh/4254
21:03, 11 апреля 2026
Жители Карамана-2 связали с отсутствием статуса поселка бездействие властей по откачке воды
Иван Отраковский. Стоп-кадр видео https://www.youtube.com/watch?v=dZwIef9yM5g.
20:03, 11 апреля 2026
Желание помочь пострадавшим от наводнения в Дагестане обернулось для Отраковского заключением
18:21, 11 апреля 2026
Пользователи соцсети указали на неравномерность распределения добровольцев в подтопленных селах Дагестана
16:21, 11 апреля 2026
Эвакуация объявлена из-за угрозы подтопления двух сел в Гергебильском районе
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
12:19, 9 апреля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Ахмат Кадыров. Фото https://chechnya.gov.ru/organy-vlasti/ministerstva-i-vedomstva/ministerstva/ministerstvo-chechenskoj-respubliki-po-fizicheskoj-kulture-i-sportu/
14:25, 31 марта 2026
Ахмат Рамзанович Кадыров
Никол Пашинян. Фото: https://www.primeminister.am/
12:11, 30 марта 2026
Пашинян Никол Владимирович
Справочник
Разрушенный дом в результате наводнения. Краснодарский край, Крымск, июль 2012 г. Фото Никиты Серебрянникова для "Кавказского узла" Режим чрезвычайной ситуации (ЧС)

Наводнение в Дагестане. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Памятка: как получить компенсации пострадавшим от наводнения в Дагестане

Активистка Яна Антонова на одиночном пикете на центральной площади Краснодара. Фото Валерии Феденевой для "Кавказского узла" Как ликвидируют «Мемориал»*

Последние записи в блогах
Фото
18:28, 1 апреля 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Дело о загрязнении Каспия
Фото
13:44, 23 марта 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Выселить вместе со скотом. Как в Дагестане агрофирма выдавливает частников
Фото
11:40, 21 марта 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
«Встань и иди». Как дагестанские врачи "помогали" пациентке с инсультом
Аналитика
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
14:56, 3 апреля 2026
В марте 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погиб 1 человек
Темы дня
Представители Красного Креста в Мамедкале. Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в Дагестане / dagombu.ru
10 апреля 2026, 20:25
Восстановлена подача газа жителям Мамедкалы

Запрещающий знак. Фото: https://media.az/
10 апреля 2026, 18:07
ЕСПЧ коммуницировал дело о запретах на выезд из Азербайджана

Мужчина стоит рядом с сотрудником пограничной службы. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
10 апреля 2026, 17:09
Дело Арцуева продемонстрировало риски возвращения в Россию из "недружественных стран"

На месте взрыва во Владикавказе. 10 апреля 2026 г. Фото: МЧС России
10 апреля 2026, 15:34
Тела двух человек найдены на месте взрыва во Владикавказе

«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
