524 человека остаются в пунктах временного размещения в Дагестане
В пунктах временного размещения находятся 349 взрослых и 175 детей, эвакуированных в Дагестане из зон наводнения.
Как писал "Кавказский узел", 9 апреля в Дагестане оставались подтопленными 1091 жилой дом, 1146 приусадебных участков и 70 участков дорог. В тот день уровень режима чрезвычайной ситуации, действующего в Дагестане и Чечне из-за ситуации с паводками, был повышен с регионального до федерального.
В зоне разрушительных паводков в Дагестане оказались около 1,5 миллиона жителей. В результате наводнения погибли шесть жителей республики, в том числе трое несовершеннолетних. Кроме того, более 6200 человек пострадали в Дагестане от наводнения, сообщил 7 апреля глава республики Сергей Меликов.
По данным пресс-службы МЧС, в 16 пунктах временного размещения Дагестана сегодня находятся 524 человека, в том числе 175 детей, пишет "Интерфакс".
В республике остаются подтопленными 762 жилых дома, сообщает сегодня ТАСС со ссылкой на МЧС.
"На территории региона остаются подтопленными в пяти муниципальных образованиях в девяти населенных пунктах 762 жилых дома, 812 приусадебных участков и 76 участков автомобильных дорог", - приводит агентство слова представителя министерства.
По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Махачкале облачная погода без осадков. Дождя не ожидается и в ночь на 12 апреля.
На Северном Кавказе паводки, вызванные ливневыми дождями, продолжаются с конца марта, они стали одними из самых разрушительных за последние годы. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".
