Жители Мамедкалы поблагодарили волонтеров на фоне претензий к властям

Сотни волонтеров пришли на помощь жителям села Мамедкала Дербентского района после наводнения, пользователи соцсети выразили благодарность тем, кто приехал из других населенных пунктов Дагестана и соседних республик. Усилий властей недостаточно, жители просят как можно быстрее откачать воду и просушить дома.

Как писал "Кавказский узел", в Дагестане в результате наводнения погибли шесть человек. Пять из них погибли в поселке Мамедкала Дербентского района и его окрестностях: беременная 17-летняя местная жительница, 12-летний ребенок, пятилетняя девочка и ее бабушка, а также 70-летняя Аминат Мусаева, которая в течение трех суток числилась пропавшей. Ранее, 5 апреля, в селе Кирки Кайтагского района погибла жительница дома, снесенного оползнем, депутат местного сельсовета Кистаман Мазанова. Власти отчитались о выплате семьям погибших по миллиону рублей.

На Северном Кавказе паводки, вызванные ливневыми дождями, продолжаются с конца марта, они стали одними из самых разрушительных за последние годы. Наибольший ущерб стихия нанесла Дагестану и Чечне, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026". Более 6200 человек пострадало в Дагестане от наводнения, сообщил 7 апреля глава республики Сергей Меликов.

Жители назвали катастрофической обстановку в Мамедкале

О визите в Мамедкалу главы МЧС России Александра Куренкова отчиталось сегодня администрация главы Дагестана.

Из-за аномальных ливней в восьми населенных пунктах Дагестана остаются подтопленными 1 091 жилой дом, 1 146 приусадебных участков и 70 участков дорог. Одно из наиболее пострадавших сел - Мамедкала - глава чрезвычайного ведомства посетил лично. Здесь из-за прорыва дамбы Геджухского водохранилища в зону затопления попали почти 260 жилых домов с приусадебными участками. Свыше 4 тысяч человек были эвакуированы, говорится в публикации.

Глава МЧС совершил облет пострадавших территорий, в том числе побывал в поселке Мамедкала.

Для работы в пострадавших районах, в том числе в селе Мамедкала, прибыла оперативная группа МЧС России, говорится в публикации.

Куренков поблагодарил каждого, кто в эти дни оказывает помощь в Дагестане, в том числе неравнодушных жителей и волонтеров. Рискуя жизнью, они вытаскивали из потоков воды людей и вывозили из села в безопасные места на личном транспорте.

«Я благодарен за ту работу, которую вы проделали, за вашу позицию. Мы должны сделать выводы и максимально решить проблемы жителей, чтобы помочь им вернуться к привычной жизни», - обратился к добровольцам глава МЧС России.

Ругать не хочется, но это катастрофа

Среди первоочередных вопросов, которые задавали местные жители, - откачка воды и просушка домов, отмечается в публикации.

Между тем, главе ведомства высказали претензии. Так, видео со встречи в Мамедкале опубликовал Telegram-канал "Нетипичная Махачкала".

«Министр, многое до вас не доходит. К вам лично претензий нет, есть претензии к работе МЧС. Ругать не хочется, но это катастрофа. Мы здесь стараемся всеми силами", - говорит мужчина на видео.

«Просто поддержите, помогите восстановить» — отметил он, призвав помочь восстановить не только дома людей, но и спортзал и другие объекты.

Пользователи соцсетей поблагодарили волонтеров

Видео, на котором несколько десятков мужчин совковыми лопатами сгребают грязь и воду с затопленной улицы в Мамедкале, разместил паблик "Дагизвестия", на который подписаны более 466 тысяч человек.

"Нигде нет такого сплоченного народа как в Дагестане", - говорится в описании к видео. Эта запись набрала 4468 отметок "нравится" и 195 комментариев.

"Как же больно и как же радостно, что наш прекрасный терпеливый народ не оставят в беде! Спасибо", - прокомментировала sultanat 5613.

Спасибо всем, кто помогает - физически, материально, финансово, возит воду. Всему Кавказу и тем, кто за Кавказом

"Молодцы, ребята! Спасибо вам всем, Огромное Большое спасибо", - написала hadishka_saidovna.

"Мой добрый дагестанский народ, всем сердцем люблю и все больше уважаю вас", - djavair60.

"Спасибо всем, кто помогает - физически, материально, финансово, возит воду. Всему Кавказу и тем, кто за Кавказом. Вы все люди с большим сердцем", - поблагодарила guilmira65.

"Низкий поклон вам, всем, кто помогает дагестанцам" - оставила благодарность hidirova.nigora.

Другие отметили, что основную роль в ликвидации последствий подтоплений должны были взять на себя власти.

"Почему не помогает государство людям? Почему люди сами должны оставаться наедине этой бедой?", - возмутилась аbaya_by_madisha.

В Instagram*-паблике "Мамедкала", на который подписаны 5544 человека, опубликованы не менее пяти видео с работой добровольцев.

"Практически каждый знакомый уголок разрушен. У меня много родных в поселке, приехала увидеть родителей и родственников, связи нет, еле дозвониться, их беда обошла. Пострадала только одна моя тетя, ее дом затопило до крыши", - написала guria_shi. Эта запись набрала 18 комментариев.

На приложенном к публикации видео по поселку идут десятки мужчин в гражданской одежде с лопатами и инструментами.

"Спасибо всем за помощь и поддержку, которая очень-очень нужна нашему народу и это крик души", - написала maya_baymurzaeva.

"Мой поселок, держись, крепись", - прокомментировала murtazalieva110.

Еще один пользователь отметил, что в случившемся виноваты власти.

"За это весь бардак спасибо нашей администрации и всем, кто у руля Дагестана", - прокомментировал sahbansaidov.

На другом видео, размещенном в паблике, видны многочисленные машины, легковые и грузовые, на одной из улиц, также по ней идет много людей с инструментами. Десятки мужчин в гражданской одежде едут на автомобиле спецтехники.

На третьем видео десятки мужчин убирают улицу, на которой еще сохраняются следы подтоплений.

Еще на одном видео множество мужчин у машин, в которые собирают нанесенный наводнением мусор. Некоторые грузовики уже груженые, некоторые - еще пустые. У этой записи лишь один комментарий. "Спасибо всем волонтерам, всем неравнодушным!!! Очень ценим вашу поддержку", - прокомментировала adueva.

Еще на одном видео показан пункт распределения гуманитарной помощи. На видео мужчины и женщины разбирают одежду, постельные принадлежности. Видны грузовые машины, в кузове которых лежат пакеты.

"Гуманитарной помощи достаточно. Сколько подушек, одеял. Нужна только финансовая помощь", - говорит женский голос за кадром. Она также призывает писать на пакетах с одеждой размеры, чтобы сразу развозить ее семьям.

"Теперь надо сделать рывок и собрать деньги, чтобы восстановить дома" - прокомментировала princess_mi.

Потерявший ногу на СВО житель Мамедкалы с первого дня наводнения развозит гуманитарную помощь односельчанам, сообщила сегодня "Сапа Кавказ".

Руслан Кандаев недавно вернулся из зоны спецоперации в родное село Мамедкала. 24-летний парень потерял ногу и передвигается с помощью протеза. В день наводнения он сразу подключился к эвакуации односельчан, а сейчас помогает волонтерам развозить гуманитарную помощь, - пишет Telegram-канал.

«Кто лучше нас знает наше село? Мы подключились к развозу гуманитарки. Подсказываем волонтерам, куда ехать, как лучше добираться», — приводятся его слова в публикации.

Напомним, Институт географии РАН связал регулярные наводнения в Дагестане с сочетанием природных процессов и антропогенного воздействия, которое усиливает масштабы стихийных бедствий и повышает риски для людей.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Дербенте осадков не ожидается, ближайшие дожди, от слабого до умеренного прогнозируются 13 апреля. Сегодня ночью переменная облачность без осадков.

Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".

