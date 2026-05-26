×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
19:45, 26 мая 2026

Военный из Дагестана убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Ринат Мусаев из Рутульского района убит в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти официально признали убитыми в ней как минимум 1953 военнослужащих из Дагестана. 

Как писал "Кавказский узел", к 25 мая чиновники и силовики официально признали убитыми на Украине не менее 1952 комбатантов из Дагестана.

Имя очередного убитого на Украине военнослужащего из Дагестана назвала 25 мая администрация Рутульского района республики, отчитавшись о вручении посмертной награды. 

Ринат Мусаев посмертно награжден орденом Мужества. Орден руководитель администрации передал его матери, говорится в сообщении официального Telegram-канала муниципалитета. 

Возраст и биографические подробности убитого военного чиновники в своей публикации не привели.

Таким образом, официально признаны убитыми на украинском фронте как минимум 1953 бойцов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

В конце марта администрация Рутульского района назвала имя другого убитого в зоне военных действий земляка, им был Арафат Алиев.

Дагестан занимает первое место среди регионов СКФО по количеству убитых, чьи имена официально обнародовали власти. Глава Дагестана Сергей Меликов еще в феврале 2022 года первым из представителей власти заявил о том, что на Украине убит российский военный, признав смерть офицера Нурмагомеда Гаджимагомедова.

"Кавказский узел" также писал, что 18-летнего Саида Муртазалиева из Дагестана силовики в Подмосковье пытками заставили подписать контракт с Минобороны. В зоне боевых действий командиры заставили его собирать деньги, после этого юноша был объявлен пропавшим без вести. "Меня самого отправили на штурм, где товарищ "Спартак" сказал, что поступил приказ обнулить меня", - сказал Муртазалиев в последнем видеосообщении, отправленном матери.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Фрагмент Дорожной карты Кавказского края, выставленной на торги аукционным домом "Литфонд" . Фото "Кавказского узла".
03:57, 24 мая 2026
Историки оценили память о мухаджирстве на Восточном Кавказе
20:31, 22 мая 2026
Житель Дагестана обвинен в публичном оправдании терроризма
Ибрагим Байбулатов. Фото: https://www.instagram.com/p/DX-HDDgDt-s/ принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
03:35, 22 мая 2026
Защита заявила о фальсификации дела против начальника ГИБДД в Хасавюрте
Магомед Гаджиев (признан иноагентом) в 2017 году. Фото: пресс-служба депутата Госдумы.
20:06, 18 мая 2026
Бывший депутат Гаджиев* заочно приговорен к пожизненному сроку
21:43, 15 мая 2026
Военнослужащий из Дагестана убит на Украине
Персоналии
Тофик Ягублу. Фото: Голос Америки, источник - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tofig_Yagublu_via_VOA.jpg, лицензия - Public Domain Mark 1.0
14:08, 26 мая 2026
Тофиг Рашид оглу Ягублу
Никол Пашинян. Фото: https://www.primeminister.am/
12:00, 25 мая 2026
Пашинян Никол Владимирович
Царукян Гагик Коляевич. Фото: http://yerevannews.am/?p=30144&l=ru
13:50, 21 мая 2026
Царукян Гагик Коляевич
Справочник
Жертвенные животные для праздника Курбан-байрам. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла" Курбан-байрам

Мазут на пляже. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop Разлив мазута в Черном море

Приговор. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Главное о приговорах бывшим лидерам Нагорного Карабаха

Последние записи в блогах
Фото
17:04, 26 мая 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Без права на критику. За что уволили сотрудников ОМОНа в Дагестане
Фото
08:30, 20 мая 2026
Ветер с Апшерона
Размышлизм на тему разблокирования самоблокады
Фото
15:05, 18 мая 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
1
«Подарки от друзей». Чиновник из Дагестана объяснил поступления на банковский счет
Все блоги
Аналитика
14:11, 11 мая 2026
В апреле 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 4 жертвы
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
Темы дня
Бывший вице-губернатор Кубани Сергей Власов. Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы
26 мая 2026, 13:10
Осужденный вице-губернатор Кубани пропал в зоне СВО

Поезд Баку - Тбилиси - Баку. 26 мая 2026 г. Фото: https://media.az/society/passazhirskij-poezd-baku-tbilisi-baku-otpravilsya-v-rejs
26 мая 2026, 12:15
Движение поездов между Баку и Тбилиси возобновлено после шестилетнего перерыва

Бывшие руководители Нагорного Карабаха в зале суда. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
26 мая 2026, 10:14
Жалоба на приговор карабахским лидерам поступила в бакинский суд

Протестующие на проспекте Руставели. Фото: Khatia Kakhidze / Publika
25 мая 2026, 23:57
Проевропейские акции в Тбилиси продолжаются 544 дня подряд

Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
Показать больше