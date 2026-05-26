Военный из Дагестана убит на Украине
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Ринат Мусаев из Рутульского района убит в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти официально признали убитыми в ней как минимум 1953 военнослужащих из Дагестана.
Как писал "Кавказский узел", к 25 мая чиновники и силовики официально признали убитыми на Украине не менее 1952 комбатантов из Дагестана.
Имя очередного убитого на Украине военнослужащего из Дагестана назвала 25 мая администрация Рутульского района республики, отчитавшись о вручении посмертной награды.
Ринат Мусаев посмертно награжден орденом Мужества. Орден руководитель администрации передал его матери, говорится в сообщении официального Telegram-канала муниципалитета.
Возраст и биографические подробности убитого военного чиновники в своей публикации не привели.
Таким образом, официально признаны убитыми на украинском фронте как минимум 1953 бойцов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".
В конце марта администрация Рутульского района назвала имя другого убитого в зоне военных действий земляка, им был Арафат Алиев.
Дагестан занимает первое место среди регионов СКФО по количеству убитых, чьи имена официально обнародовали власти. Глава Дагестана Сергей Меликов еще в феврале 2022 года первым из представителей власти заявил о том, что на Украине убит российский военный, признав смерть офицера Нурмагомеда Гаджимагомедова.
"Кавказский узел" также писал, что 18-летнего Саида Муртазалиева из Дагестана силовики в Подмосковье пытками заставили подписать контракт с Минобороны. В зоне боевых действий командиры заставили его собирать деньги, после этого юноша был объявлен пропавшим без вести. "Меня самого отправили на штурм, где товарищ "Спартак" сказал, что поступил приказ обнулить меня", - сказал Муртазалиев в последнем видеосообщении, отправленном матери.
