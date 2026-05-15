21:43, 15 мая 2026

Военнослужащий из Дагестана убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Расул Мутавов из Кумторкалинского района убит в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти публично назвали имена как минимум 1936 убитых там военных из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 14 мая чиновники и силовики признали убитыми в боях на Украине не менее 1935 комбатантов из Дагестана.

Имя еще одного убитого на Украине военного из Дагестана назвала администрация Кумторкалинского района республики, отчитываясь о передаче его семье посмертной награды. 

За участие в боевых действиях Расул Мутавов был посмертно награжден орденом Мужества. Награду передали его супруге Хадижат Мутавовой, сообщил официальный канал администрации муниципалитета. Возраст и биографические данные убитого в сообщении чиновников не приведены.

Таким образом, официально признаны убитыми на Украине как минимум 1936 бойцов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

В конце декабря администрация Кумторкалинского района сообщила, что на украинском фронте убиты Умар Муслимов, Нажмудин Канаматов, Хизри Мурзаев и Малик Джалалов. 

Российские бойцы. Стоп-кадр видео Минобороны России https://t.me/mod_russia/57396
13:40 09.05.2026
Число убитых на Украине бойцов с юга России превысило 9100
Не менее 4494 бойцов из СКФО и 4607 - из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

Дагестан занимает первое место среди регионов СКФО по количеству убитых, чьи имена официально обнародовали власти. Глава Дагестана Сергей Меликов еще в феврале 2022 года первым из представителей власти заявил о том, что на Украине убит российский военный, признав смерть офицера Нурмагомеда Гаджимагомедова.

"Кавказский узел" также писал, что 18-летнего Саида Муртазалиева из Дагестана силовики в Подмосковье пытками заставили подписать контракт с Минобороны. В зоне боевых действий командиры заставили его собирать деньги, после этого юноша был объявлен пропавшим без вести. "Меня самого отправили на штурм, где товарищ "Спартак" сказал, что поступил приказ обнулить меня", - сказал Муртазалиев в последнем видеосообщении, отправленном матери.

Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

