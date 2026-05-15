Военнослужащий из Дагестана убит на Украине

Расул Мутавов из Кумторкалинского района убит в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти публично назвали имена как минимум 1936 убитых там военных из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 14 мая чиновники и силовики признали убитыми в боях на Украине не менее 1935 комбатантов из Дагестана.

Имя еще одного убитого на Украине военного из Дагестана назвала администрация Кумторкалинского района республики, отчитываясь о передаче его семье посмертной награды.

За участие в боевых действиях Расул Мутавов был посмертно награжден орденом Мужества. Награду передали его супруге Хадижат Мутавовой, сообщил официальный канал администрации муниципалитета. Возраст и биографические данные убитого в сообщении чиновников не приведены.

Таким образом, официально признаны убитыми на Украине как минимум 1936 бойцов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

В конце декабря администрация Кумторкалинского района сообщила, что на украинском фронте убиты Умар Муслимов, Нажмудин Канаматов, Хизри Мурзаев и Малик Джалалов.

Дагестан занимает первое место среди регионов СКФО по количеству убитых, чьи имена официально обнародовали власти. Глава Дагестана Сергей Меликов еще в феврале 2022 года первым из представителей власти заявил о том, что на Украине убит российский военный, признав смерть офицера Нурмагомеда Гаджимагомедова.

"Кавказский узел" также писал, что 18-летнего Саида Муртазалиева из Дагестана силовики в Подмосковье пытками заставили подписать контракт с Минобороны. В зоне боевых действий командиры заставили его собирать деньги, после этого юноша был объявлен пропавшим без вести. "Меня самого отправили на штурм, где товарищ "Спартак" сказал, что поступил приказ обнулить меня", - сказал Муртазалиев в последнем видеосообщении, отправленном матери.