01:53, 15 мая 2026

Житель Дагестана обвинен в демонстрации экстремистской символики

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Публикации в соцсетях, сделанные более восьми лет назад, стали поводом для уголовного преследования жителя Лакского района Дагестана. 

Неоднократная публичная демонстрация либо пропаганда запрещенной символики, в том числе символов экстремистских организаций и нацистской атрибутики, преследуется по статье 282.4 УК России, которая предусматривает до четырех лет лишения свободы или принудительных работ. Уголовное дело по этой статье возбуждается в случаях, когда человек уже привлекался за такое же правонарушение к административной ответственности по статье 20.3 КоАП.  

Изображения с символикой запрещенных в России организаций на странице жителя Лакского района были обнаружены сотрудниками республиканского центра “Э” и управления ФСБ по Дагестану. 4 февраля 2026 года мужчина был привлечен к административной ответственности за публичную демонстрацию запрещенной символики. 

Все посты с экстремистской символикой мужчина разместил на своей личной странице в период с 2017 по 2018 годы. Поводом для уголовного дела стал тот факт, что после административного наказания он “публикации не удалил и продолжил их хранение в открытом доступе для неограниченного круга лиц”, утверждается в сообщении дагестанского Следкома. 

В ведомстве не уточнили, какая мера пресечения избрана подозреваемому, отметив лишь, что по делу продолжаются “следственные действия”. Комментариями подозреваемого или его адвоката “Кавказский узел” пока не располагает.

"Кавказский узел" также писал, что в марте суд в Буйнакске приговорил местного жителя к условному сроку за демонстрацию в соцсетях символики запрещенного экстремистского движения. 

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

