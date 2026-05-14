Боец из Дагестана убит в военной операции

Мустафа Гаджибалаев убит в военной операции. С ее начала официально признаны убитыми как минимум 1932 бойца из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 14 мая чиновники и силовики признали убитыми в боях на Украине не менее 1931 военнослужащего из Дагестана.

Мустафа Гаджибалаев 25 февраля убит в военной операции, сообщила администрация Табасаранского района. Он родился 13 декабря 2001 года в селении Дюбек. Какое-то время его семья жила в Ставропольском крае, затем вернулась в Дюбек. После окончания 9 класса Мустафа поступил в автошколу, затем работал водителем КАМАЗа в Московской области, занимался строительством автомагистралей. 2 февраля 2026 года он добровольцем отправился в зону специальной военной операции Убит у села Стельмаховка Сватовского района Луганской Народной Республики.Награждён орденом Мужества (посмертно), говорится в сообщении в Telegram-канале районной администрации от 13 мая.

Таким образом, официально признаны убитыми на Украине как минимум 1932 комбатанта из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

13 мая стало известно имя еще одного убитого на Украине выходца из Табасаранского района Дагестана - Шамиль Абдуллаев.

Дагестан занимает первое место среди регионов СКФО по количеству убитых, чьи имена официально обнародовали власти. Глава Дагестана Сергей Меликов еще в феврале 2022 года первым из представителей власти заявил о том, что на Украине убит российский военный, признав смерть офицера Нурмагомеда Гаджимагомедова.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Многие годы участвовал в боевых операциях, имеет два ордена Мужества. Но никаких официальных почестей его семье оказано не было", - рассказала, в частности, родственница одного из них.

"Кавказский узел" также писал, что 18-летнего Саида Муртазалиева из Дагестана силовики в Подмосковье пытками заставили подписать контракт с Минобороны. В зоне боевых действий командиры заставили его собирать деньги, после этого юноша был объявлен пропавшим без вести. "Меня самого отправили на штурм, где товарищ "Спартак" сказал, что поступил приказ обнулить меня", - сказал Муртазалиев в последнем видеосообщении, отправленном матери.