Анна Минькова приговорена к условному сроку

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд приговорил бывшего вице-губернатора Кубани к лишению свободы условно, признав ее виновной в махинациях с жильем, но приняв во внимание наличие малолетних детей и явку с повинной.

Как писал "Кавказский узел", 1 мая гособвинитель попросил приговорить Анну Минькову к пяти годам колонии и штрафу в 700 тысяч рублей с конфискацией квартиры, которая была получена в результате совершения преступления. Защита попросила или назначить подсудимой условный срок, или отсрочить лишение свободы до достижения ее детьми 14-летнего возраста: у Миньковой четверо детей, двое из которых несовершеннолетние.

Силовики задержали Анну Минькову в январе, первоначально она была обвинена в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ; предусматривает до 10 лет лишения свободы). 17 апреля стало известно, что обвинение дополнено статьей о легализации имущества, полученного в результате преступления (часть 4 статьи 174.1 УК РФ; предусматривает до семи лет лишения свободы). В суде Минькова признала вину.

Ленинский райсуд Краснодара признал Анну Минькову виновной по обеим статьям УК РФ, сообщила сегодня в своем телеграм-канале объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Суд пришел к выводу, что Минькова в 2022 году, курируя сферу здравоохранения региона, поддержала кандидатуру сестры краснодарского застройщика, в том числе возводящего ЖК «Арбат» в центре города, для назначения на должность директора медколледжа.

"После назначения Минькова через посредника обратилась к застройщику с просьбой о приобретении в ее собственность квартиры в ЖК «Арбат» рыночной стоимостью более 12 000 000 рублей по заниженной стоимости в размере 5 439 227 рублей. При этом подсудимая вообще не собиралась платить за эту квартиру, рассчитывая, что из-за ее положения претензий к ней предъявлять никто не будет. Таким образом, квартира общей площадью 63 кв. м. по договору купли-продажи была оформлена на мать подсудимой, однако деньги по тому же договору за указанную недвижимость ни в каком объеме на счет строительной организации перечислены не были. Далее, с целью легализации приобретённой незаконным путем недвижимости, бывшая чиновница организовала переоформление квартиры на своего сына", - говорится в публикации.

Суд учел полное признание вины, явку с повинной, возмещение ущерба потерпевшему и наличие на иждивении подсудимой двух малолетних детей и матери-пенсионерки.

"Виновной назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 6 месяцев, со штрафом в размере 700 000 рублей, с лишением права занимать должности на государственной службе на срок 3 года. В соответствии с требованиями ст. 73 УК РФ ("Условное осуждение". - Прим. "Кавказского узла") назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком на 5 лет. Квартира, приобретенная Миньковой преступным путем, решением суда конфискована и обращена в собственность государства", - отмечается в публикации.

Напомним, в феврале Генпрокуратура подала иск об обращении имущества Миньковой в доход государства. 8 апреля суд в Краснодаре удовлетворил иск, постановив изъять имущество Миньковой и ее родственников. Рыночная стоимость активов, которые обращаются в доход государства, превышает 338 миллионов рублей.