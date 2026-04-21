Анна Минькова признала вину
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Бывшая заместитель губернатора Краснодарского края Анна Минькова в суде признала вину в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем.
Как писал "Кавказский узел", в январе силовики задержали бывшую замгубернатора Кубани Анну Минькову. Она обвинена в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ; предусматривает до 10 лет лишения свободы). 17 апреля стало известно, что обвинение дополнено статьей о легализации имущества, полученного в результате преступления.
По данным издания 93.ru, обыски у Миньковой были связаны со строительством за 2 миллиарда рублей дома для инвалидов в хуторе Новонекрасовском. Учреждение на 150 мест возводили с 2023 года по нацпроекту "Демография". Стройку курировала Анна Минькова, которая на тот момент была вице-губернатором. При этом объект было решено возвести на непригодном для этого участке, а инженерные работы были выполнены с нарушениями.
Бывшая заместитель губернатора Краснодарского края Анна Минькова признала вину по уголовному делу о мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем, сообщает 20 апреля ТАСС.
В зале суда Минькова заявила, что признает вину, дает явку с повинной и раскаивается в содеянном. Ее адвокат добавил, что бывшая чиновница компенсировала ущерб в 5,4 миллиона рублей по уголовному делу.
Напомним, в феврале Генпрокуратура подала иск об обращении имущества Миньковой в доход государства. 8 апреля суд в Краснодаре удовлетворил иск, постановив изъять имущество Миньковой и ее родственников. Рыночная стоимость активов, которые обращаются в доход государства, превышает 338 миллионов рублей.
