Главная   /   Лента новостей
22:17, 29 января 2026

Бывшая вице-губернатор Кубани отправлена под домашний арест

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Октябрьский райсуд Краснодара избрал меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении гендиректора медиагруппы "Кубань 24" Анны Миньковой, ранее занимавшей должность заместителя главы края по социальным вопросам. Ее обвиняют в особо крупном мошенничестве.

Как писал "Кавказский узел", 27 января силовики провели следственные действия с бывшей замгубернатора Кубани Анной Миньковой. Позже ее задержали по подозрению в совершении коррупционных преступлений.

По данным издания 93.ru, обыски связаны со строительством за 2 миллиарда рублей дома для инвалидов в хуторе Новонекрасовском. Учреждение на 150 мест возводили с 2023 года по нацпроекту "Демография". Стройку курировала Анна Минькова, которая на тот момент была вице-губернатором, а сейчас возглавляет краевой телеканал "Кубань 24". При этом объект было решено возвести на непригодном для этого участке, а инженерные работы были выполнены с нарушениями.

Октябрьским районным судом Краснодара удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца (до 27 марта 2026 года) в отношении Анны Миньковой, сообщила сегодня пресс-служба судов Краснодарского края в Telegram-канале.

Бывшая вице-губернатор Кубани Минькова обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере .

Также в отношении обвиняемой установлены следующие ограничения: не выходить за пределы жилого помещения, за исключением прогулок в определенное время; не общаться с лицами, являющимися участниками по делу в любой форме; не использовать средства связи и информационную сеть "Интернет", уточнил суд.

Сама Анна Минькова в своем личном телеграм-канале (5,12 тысячи подписчиков) после 22 января не делала публикаций. 27 октября 2025 года она объявила об увольнении с должности вице-губернатора.

Напомним, на посту вице-губернатора Минькова казалась в центре скандала. Перед покупкой квартиры в новостройках люди должны интересоваться - есть ли в микрорайоне доступная социальная инфраструктура, а женщины сами должны решать - отправлять ли мужа на заработки в другие регионы и думать до рождения ребенка - как водить его в школу, заявила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова. Чиновники обязаны решать проблемы развития города, а не поучать его жителей, прокомментировали выступление вице-губернатора пользователи социальной сети. Активисты требовали ее отставки.

Автор: "Кавказский узел"

