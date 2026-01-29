Бывшая вице-губернатор Кубани отправлена под домашний арест
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Октябрьский райсуд Краснодара избрал меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении гендиректора медиагруппы "Кубань 24" Анны Миньковой, ранее занимавшей должность заместителя главы края по социальным вопросам. Ее обвиняют в особо крупном мошенничестве.
Как писал "Кавказский узел", 27 января силовики провели следственные действия с бывшей замгубернатора Кубани Анной Миньковой. Позже ее задержали по подозрению в совершении коррупционных преступлений.
По данным издания 93.ru, обыски связаны со строительством за 2 миллиарда рублей дома для инвалидов в хуторе Новонекрасовском. Учреждение на 150 мест возводили с 2023 года по нацпроекту "Демография". Стройку курировала Анна Минькова, которая на тот момент была вице-губернатором, а сейчас возглавляет краевой телеканал "Кубань 24". При этом объект было решено возвести на непригодном для этого участке, а инженерные работы были выполнены с нарушениями.
Октябрьским районным судом Краснодара удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца (до 27 марта 2026 года) в отношении Анны Миньковой, сообщила сегодня пресс-служба судов Краснодарского края в Telegram-канале.
Бывшая вице-губернатор Кубани Минькова обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере .
Также в отношении обвиняемой установлены следующие ограничения: не выходить за пределы жилого помещения, за исключением прогулок в определенное время; не общаться с лицами, являющимися участниками по делу в любой форме; не использовать средства связи и информационную сеть "Интернет", уточнил суд.
Сама Анна Минькова в своем личном телеграм-канале (5,12 тысячи подписчиков) после 22 января не делала публикаций. 27 октября 2025 года она объявила об увольнении с должности вице-губернатора.
Напомним, на посту вице-губернатора Минькова казалась в центре скандала. Перед покупкой квартиры в новостройках люди должны интересоваться - есть ли в микрорайоне доступная социальная инфраструктура, а женщины сами должны решать - отправлять ли мужа на заработки в другие регионы и думать до рождения ребенка - как водить его в школу, заявила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова. Чиновники обязаны решать проблемы развития города, а не поучать его жителей, прокомментировали выступление вице-губернатора пользователи социальной сети. Активисты требовали ее отставки.
Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.