Кавказский узел

02:58, 16 марта 2026

Пожар на нефтебазе в Тихорецке полностью потушен

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Оперштаб Краснодарского края сообщил, что последний из трех очагов пожара на нефтебазе в Тихорецке, произошедшего из-за атаки беспилотников, полностью потушен.

Как писал "Кавказский узел", ночью 15 марта в пригороде Тихорецка "из-за падения обломков БПЛА" произошел пожар на нефтебазе. По данным властей, раненых нет. Позднее оперштаб Кубани сообщил, что два очага возгорания из трех потушены, один локализован.

Оперативный штаб Краснодарского края вечером 15 марта сообщил, что возгорание на нефтебазе в пригороде Тихорецка, которое произошло из-за атаки БПЛА, полностью ликвидировано.

Ранее оперштаб отчитался о том, что в тушении пожара участвовали 20 расчетов, личный состав пожарно-спасательных подразделений и специалисты МЧС.

Напомним, что в ночь на 12 марта на нефтебазе в пригороде Тихорецка также возник пожар в результате атаки БПЛА. Площадь пожара достигла 3,8 тысячи квадратных метров, он был потушен утром 13 марта.

Любой пожар такого масштаба несет угрозу для здоровья людей, указал ранее эколог Валерий Бриних. "В воздухе может быть повышенная концентрация опасных веществ, дышать сложно, легкие могут пострадать. В данном случае добавляются еще и всякие техногенные проблемы, потому что горит дизтопливо и не только, и там может быть вся таблица Менделеева", - рассказал он "Кавказскому узлу".

В Краснодарском крае в сентябре 2025 года был введен запрет на распространение информации об атаках беспилотников и их последствиях, на съемку работы ПВО, военных объектов и критически важной инфраструктуры. В декабре 2025 года власти Кубани ввели штрафы за съемку воздушных атак и работы противовоздушной обороны. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий законопроект краевого заксобрания.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Новости
01:15, 15 марта 2026
Приговор за ложное сообщение о теракте в краснодарском храме оставлен без изменений
06:06, 14 марта 2026
Житель Геленджика обвинен в призывах к терроризму
03:30, 14 марта 2026
Три человека пострадали во время атаки БПЛА на Кубани
Школа №5 в Анапе. Скриншот фото с сервиса "Яндекс.Карты" https://yandex.com/maps/org/srednyaya_obshcheobrazovatelnaya_shkola_5_imeni_k_solovyanovoy/1801834090/panorama/?ll=37.332636%2C44.901535&panorama%5Bdirection%5D=72.100000%2C10.000000&panorama%5Bfull%5D=true&panorama%5Bpoint%5D=37.331985%2C44.901370&panorama%5Bspan%5D=117.585778%2C60.000000&z=16
03:41, 13 марта 2026
Учебные заведения Сочи и Анапы изменили режим из-за атак дронов
Пожар в административном здании. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
21:46, 12 марта 2026
Кондратьев сообщил о погибших и пострадавших при атаке БПЛА
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
14:27, 2 февраля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:00, 17 февраля 2026
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Рамзан Кадыров танцует лезгинку перед матчем футбольных команд Чечни и Бразилии. Грозный, 8 марта 2011 г. Фото: REUTERS/Sergei Karpukhin Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха"

БПЛА над Тегераном. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Главное о влиянии военного конфликта с Ираном на Кавказ

На месте теракта в "Крокус Сити Холле" в Красногорске. Кадр из видео в телеграм-канале губернатора Московской области https://t.me/vorobiev_live/6175 Теракты со стрельбой в России за 30 лет

Последние записи в блогах
Фото
13:52, 21 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Раньше не замечали... Юрия Напсо могут лишить депутатских полномочий
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Все блоги
Аналитика
13:47, 2 марта 2026
В феврале 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России  погибли три человека
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
Темы дня
Кадр подтопленных улиц села Новокули Новолакского района. Фото: Народный фронт / Telegram-канал
13 марта 2026, 22:42
Жители села Новокули потребовали решить проблему подтопления улиц

Сергей Резник*. Фото предоставлено "Кавказскому узлу" Сергеем Резником*.
13 марта 2026, 19:41
Минюст объявил иноагентом журналиста Сергея Резника*

Флаги Грузии и Евросоюза. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
13 марта 2026, 16:29
Грузия пообещала не принимать суда "теневого флота"

Наргиз Мухтарова. Фото: https://haqqin.az/news/364349
13 марта 2026, 13:34
Азербайджанская активистка Мухтарова отвергла обвинения в легализации доходов 

Иранские беспилотники атаковали Азербайджан
Чеченцы Дагестана почтили память жертв сталинских репрессий
Кадыров показал видео с сыном Адамом
Алаудинов заступился за свою книгу после обвинений в ереси
Рыба гибнет, дети болеют: конфликт вокруг завода в Дагестане
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
