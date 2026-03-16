Пожар на нефтебазе в Тихорецке полностью потушен

Оперштаб Краснодарского края сообщил, что последний из трех очагов пожара на нефтебазе в Тихорецке, произошедшего из-за атаки беспилотников, полностью потушен.

Как писал "Кавказский узел", ночью 15 марта в пригороде Тихорецка "из-за падения обломков БПЛА" произошел пожар на нефтебазе. По данным властей, раненых нет. Позднее оперштаб Кубани сообщил, что два очага возгорания из трех потушены, один локализован.

Оперативный штаб Краснодарского края вечером 15 марта сообщил, что возгорание на нефтебазе в пригороде Тихорецка, которое произошло из-за атаки БПЛА, полностью ликвидировано.

Ранее оперштаб отчитался о том, что в тушении пожара участвовали 20 расчетов, личный состав пожарно-спасательных подразделений и специалисты МЧС.

Напомним, что в ночь на 12 марта на нефтебазе в пригороде Тихорецка также возник пожар в результате атаки БПЛА. Площадь пожара достигла 3,8 тысячи квадратных метров, он был потушен утром 13 марта.

Любой пожар такого масштаба несет угрозу для здоровья людей, указал ранее эколог Валерий Бриних. "В воздухе может быть повышенная концентрация опасных веществ, дышать сложно, легкие могут пострадать. В данном случае добавляются еще и всякие техногенные проблемы, потому что горит дизтопливо и не только, и там может быть вся таблица Менделеева", - рассказал он "Кавказскому узлу".

В Краснодарском крае в сентябре 2025 года был введен запрет на распространение информации об атаках беспилотников и их последствиях, на съемку работы ПВО, военных объектов и критически важной инфраструктуры. В декабре 2025 года власти Кубани ввели штрафы за съемку воздушных атак и работы противовоздушной обороны. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий законопроект краевого заксобрания.