Новый пожар на нефтебазе в Тихорецке произошел после атаки БПЛА

На нефтебазе в пригороде Тихорецка в результате атаки беспилотников начался пожар. Инцидент произошел менее чем через двое суток после того, как был потушен предыдущий пожар на нефтебазе.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 12 марта на нефтебазе в пригороде Тихорецка также возник пожар в результате атаки БПЛА. Площадь пожара достигла 3,8 тысячи квадратных метров, он был потушен утром 13 марта.

В пригороде Тихорецка "из-за падения обломков БПЛА" произошел пожар на территории нефтебазы, сообщил в 05.10 мск в своем телеграм-канале оперштаб Кубани.

"По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают оперативные и специальные службы", - говорится в сообщении.

Также в Тихорецком районе фрагменты БПЛА повредили две высоковольтные линии. "Аварийно-восстановительные работы начнут после того, как специалисты завершат осмотр территории", - заявил краевой оперштаб.

В Краснодарском крае в сентябре 2025 года был введен запрет на распространение информации об атаках беспилотников и их последствиях, на съемку работы ПВО, военных объектов и критически важной инфраструктуры. В декабре 2025 года власти Кубани ввели штрафы за съемку воздушных атак и работы противовоздушной обороны. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий законопроект краевого заксобрания.

Напомним, после начала предыдущего пожара на нефтебазе санврачи рекомендовали местным жителям не выходить на улицу и закрыть форточки. Роспотребнадзор выявил превышение допустимых концентраций вредных веществ в воздухе.

Любой пожар такого масштаба несет угрозу для здоровья людей, указал ранее эколог Валерий Бриних. "В воздухе может быть повышенная концентрация опасных веществ, дышать сложно, легкие могут пострадать. В данном случае добавляются еще и всякие техногенные проблемы, потому что горит дизтопливо и не только, и там может быть вся таблица Менделеева", - рассказал он "Кавказскому узлу".

По данным компании "Транснефть", перевалочная нефтебаза "Тихорецкая" является ключевым узлом транспортировки нефти на юге России. Она предназначена для перекачки нефти по магистральному нефтепроводу Тихорецк - Новороссийск-3 в направлении перевалочного комплекса "Шесхарис", сообщало отраслевое издание Neftegaz.ru. По данным "Транснефти", через этот объект нефть транспортируется в направлении экспортных терминалов Новороссийска для дальнейшей загрузки в танкеры.