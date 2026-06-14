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05:00, 14 июня 2026

Кубанские власти подали иск к таганрогскому авиазаводу

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Власти Краснодарского края потребовали от "Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Г.М.Бериева" выплатить почти 10 миллионов рублей за аренду участка.

Как писал "Кавказский узел", 19 августа 2022 года суд в Таганроге приговорил бывшего генерального директора "Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Г.М.Бериева" Юрия Грудинина к двум годам и шести месяцам колонии по обвинению в двух эпизодах мошенничества на общую сумму 5,1 миллиона рублей. В декабре 2023 года Грудинин также был признан виновным в злоупотреблении полномочиями и приговорен к пяти годам колонии. По совокупности двух приговоров ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии общего режима.

Департамент имущественных отношений Краснодарского края потребовал взыскать с ПАО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г.М.Бериева" 9,6 миллиона рублей, пишет 13 июня Donnews.ru со ссылкой на пресс-службу Арбитражного суда Ростовской области.

Истец утверждает, что власти Туапсинского района заключили с предприятием договор аренды участка несельскохозяйственного назначения. При этом ТАНТК не исполняет обязанности по своевременной уплате арендных платежей.

В поселке Тюменский Туапсинского района действительно находится детский оздоровительный лагерь "Радуга", который принадлежит предприятию и является его обособленным подразделением.

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Автор: "Кавказский узел"

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