Юрий Грудинин осужден за превышение полномочий

13 декабря 2023, 08:01

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Бывший директор "Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Г.М.Бериева" Юрий Грудинин признан виновным в злоупотреблении полномочиями и приговорен к пяти годам колонии. По совокупности двух приговоров ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии общего режима.

Как писал "Кавказский узел", 19 августа 2022 года суд в Таганроге приговорил бывшего генерального директора "Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Г.М.Бериева" Юрия Грудинина к двум годам и шести месяцам колонии по обвинению в двух эпизодах мошенничества на общую сумму 5,1 миллиона рублей. В октябре того же года Ростовский областной суд оставил приговор в силе.

Таганрогский городской суд 12 декабря признал бывшего генерального директора "Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Г.М.Бериева" Юрия Грудинина виновным в злоупотреблении полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа (статья 201.1 УК РФ), пишет "Коммерсант".

По версии обвинения, Грудинин в 2018 году своими действиями сорвал поставки самолетов БЕ-200 для министерства обороны Российской Федерации и нанес материальный ущерб в размере 60 миллионов рублей. Грудинин свою вину не признал. Он утверждает, что поставка была сорвана из-за того, что власти Украины запретили передавать в Россию двигатели с завода "Мотор Сич".

Суд приговорил Грудинина к пяти годам лишения свободы. С учетом того, что в прошлом году он был приговорен к двум с половиной годам, суд определил общий срок отбывания наказания в шесть лет в колонии общего режима, сообщает ТАСС.

Комментариями Юрия Грудинина по поводу приговора "Кавказский узел" пока не располагает.

Напомним, что предшественник Юрия Грудинина на посту генерального директора ОАО "ТАНТК имени Бериева" Игорь Гаривадский 12 августа 2019 года был приговорен к двум годам колонии за срыв оборонного контракта, 17 октября 2019 года Ростовский областной суд оставил приговор в силе.

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