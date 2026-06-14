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06:58, 14 июня 2026

Геленджичане самостоятельно восстановили мост через реку

Жители села Возрождение устанавливают мост через реку. Кадр из видео https://t.me/typodar/61193

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жители села Возрождение в Геленджике самостоятельно восстановили мост через реку, который был смыт при паводке. Комментаторы в Telegram раскритиковали чиновников за равнодушие к проблемам геленджичан.

Видео, на котором показано, как жители села Возрождение устанавливают новый мост, 13 июня опубликовал телеграм-канал "Туподар Краснодар".

На кадрах показана река и несколько десятков человек, которые устанавливают металлическую конструкцию. Затем показаны кадры того, как ранее этот мост был смыт рекой. Далее снова показан новый мост, его конструкция лежит на земле, два человека красят ее.

"Мост, который снесла вода в долине реки Жане, местные жители отремонтировали своими силами, обеспечив проезд и сообщение с соседними населёнными пунктами", – сказано в публикации.

Этот пост в телеграм-канале "Туподар Краснодар", на который подписаны более 55,7 тысячи пользователей, на 06.50 мск 14 июня набрал около 5,5 тысячи просмотров и 23 комментария.

"Спасибо управленцам края", – сыронизировал пользователь с ником S.

"Зачем [яркоэкспрессивное выражение] в администрации сидят? Гнать, гнать в шею.

Сколько их там, только один Бог знает, а бюджет на них тратится. Результат – ноль", – написал пользователь с ником s0m3t1ng.

"К сожалению, мы теперь сами создаём себе жизнь", – отметила Елена Черновайн. "Это подвиг. Но, к сожалению, он нужен там, где нормальные средства не работают", – заявила Yana.

"А не притянут потом местных жителей за это? Типа не по ГОСТу сделали, не так, не там", – написал пользователь с ником Чеширский кот.

"Снимаю шляпу, люди – герои! Но боюсь, что власть снова все испортит", – считает Cuba. "Да тут штраф должен еще быть", – сыронизировал Dan.

"Это разве не самоуправство? Мост должно восстанавливать выигравшее конкурс предприятие согласно утверждённому проекту восстановления", – написал пользователь Bright AI Future.

"Не забудьте потом заплатить налоги", – написал Mihail. "И будет долго стоять, потому что сделали для себя и качественно", – считает Ольга.

На 06.50 мск 14 июня на сайтах администрации Краснодарского края и администрации Геленджика нет комментариев относительно самостоятельного восстановления моста геленджичанами.

"Кавказский узел" ранее писал о проблемах, с которыми сталкиваются жители Кубани. Постоянными стали жалобы на разрушенную систему вывоза мусора в муниципалитетах. Нелегальные мусорные свалки и работающие с нарушениями полигоны также стали  нормой для Кубани.

Огромный ущерб экологии нанесла катастрофа с перевозящими мазут танкерами. Жители прибрежных территорий протестуют против изменений в генпланах развития территорий, из-за которых их возможность распоряжаться собственными домами ограничивается. Кроме того, жители и переехавшие на Кубань люди становятся жертвами аферистов и недобросовестных застройщиков, и нередко рискуют лишиться приобретенной недвижимости. Активисты и люди с оппозиционными взглядами зачастую становятся жертвами преследования со стороны чиновников и силовиков.

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Автор: "Кавказский узел"

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