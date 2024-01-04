Дольщики жилых комплексов в Сочи столкнулись с риском лишиться квартир

04 января 2024, 19:53

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В суд Адлера поступил иск прокуратуры, требующей отменить передачу застройщикам земельных участков, на которых построены многоквартирные дома. Есть риск, что участники долевого строительства этих домов лишатся права на жилье, указал юрист.

Как писал "Кавказский узел", по данным на начало декабря 2023 года в реестр самовольно построенных многоквартирных домов в Краснодарском крае внесено 215 строений, более половины из них - в Сочи, заявили местные власти.

Генпрокуратура 1 ноября и 1 декабря 2023 года обратилась в суд Адлера с двумя исками о признании недействительными прав физических и юридических лиц на землю. В двух исках около сотни ответчиков. В первом иске речь идет о землях сельхозназначения совхоза Чкаловский в горном кластере Адлера по улице Ленина, 290, а во втором - о лечебно-оздоровительной местности в курортном городке "Адлер" по улице Ленина, 219. И в первом и во втором случае земли, не предназначенные для застройки частной недвижимостью, застроены, а их площади распроданы, указано в исках «о признании прав застройщиков на землю недействительными и передачи этой земли назад в собственность РФ».

В первом иске, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла", значатся 59 ответчиков и 13 третьих лиц. В числе ответчиков – мэрия Сочи, которая, как следует из иска, раздавала не принадлежащие ей земли застройщикам. Также среди ответчиков - межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Краснодарском крае и Республике Адыгея, которое, как сказано в иске, незаконно регистрировало недействительные сделки между мэрией и претендентами на особо охраняемые государственные земли. Среди обладателей государственных земель фирмы-застройщики и застройщики-физические лица.

В иске, касающемся земель сельхозназначения, прокурор указал, какими именно объектами они заняты и что стало причиной застройки особо охраняемых земель. «Безденежные либо по заниженным ценам переуступки прав и обязанностей арендатора между узким кругом лиц при существенной рыночной стоимости активов свидетельствуют об отсутствии экономического интереса к сделкам и обеспечению их взаимовыгодной передаче прав владения имуществом на таких условиях коммерческой организацией, что прямо противоречит целям ее деятельности, определенным уставом и гражданским законодательством. Подобное нерыночное и согласованное поведение является признаком доверительных отношений между участниками сделок и указывает на наличие у них иных договоренностей, определяющих имущественный интерес каждого по итогам незаконного вывода государственных земель. В результате указанных действий на особо ценных плодородных сельскохозяйственных землях, ранее предоставленных АО «Агрофирма «Кудепста», возведены жилые комплексы «Курортный», «Морская Симфония», «Морская Симфония-2», «Летний», «Флора», «Касабланка»", - говорится в иске.

Дежурный сотрудник суда Адлера сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что первый иск Генпрокуратуры принят в производство, заседание назначено на 18 января. "Иск был подан Генпрокуратурой «в интересах неопределенного круга лиц», которых застройщики своими стройками лишили доступа к территориям курорта общего пользования", - пояснил он.

Второй иск по поводу возврата имущества курортного городка "Адлер" поступил в производство, однако дата его рассмотрения еще неизвестна, сообщил сотрудник суда.

Юрист Сергей Потапов, семья которого приобрела квартиру в ЖК «Морская симфония», состоящего из семи 21-этажных домов на землях сельхозназначения совхоза «Чкаловский», полагает, что земля вместе с домами, построенными на деньги дольщиков, перейдет в собственность государства. "Однако останутся ли при таком раскладе покупатели жилья по «предварительным договорам» его собственниками в Сочи - вызывает вопросы", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Юрист отметил, что этот ЖК был узаконен судом, но это решение не так давно было отменено вышестоящей инстанцией, а судья ушел в отставку после начала расследования решений об узаконивании самостроев в Адлере.

Сергей Потапов как юрист счел нарушением закона то, что свои решения судья принимал не по подсудности, являясь судьей Центрального районного суда, но рассматривая дела Адлера, где есть свой, Адлерский районный суд. Юрист предоставил корреспонденту "Кавказского узла" еще одно решение этого судьи по ЖК «Курортный», который расположен также на землях совхоза «Чкаловский» в Адлере, и о котором также идет речь в иске генпрокурора. В этом решении судья постановил «принять в эксплуатацию ЖК Курортный».

"Эти дома в 2018 году построены, и приняты в эксплуатацию не были, что вызывало волну протестов покупателей, ставших выходить на митинги обманутых дольщиков в Сочи", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" дольщица Нина Горбатова.

По словам дольщицы из ЖК «Курортный» Аллы Соболевой, "на проблемной территории ЖК "Курортный" вновь была развернута стройка с участием нового застройщика - Шамиля Нунаева. "Однако, несмотря на «достройку Нунаева», мэрия Сочи отказалась принимать в эксплуатацию ЖК "Курортный", из-за нарушений объемов застройки и этажности. Но судья обязал мэрию узаконить ЖК «Курортный» 10 декабря 2020 года, как и ЖК «Морская Симфония»", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Алла Соболева.

18 сентября 2023 года в квартире сочинки Аллы Соболевой прошел обыск, также ей вручили постановление о возбуждении уголовного дела по статье о вымогательстве. В постановлении от 23 августа 2023 года было сказано, что поводом для возбуждения дела стало в том числе заявление застройщика о вымогательстве. Вымогательство, по версии следствия, заключалось в том, что дольщица добивалась соблюдения ее прав и писала в интернете о том, что купила неликвидное жилье в ЖК "Курортный". Соболева обратилась в прокуратуру с просьбой отменить постановление следователя о возбуждении уголовного дела.

Застройщик Шамиль Нунаев приходится родственником одному из губернаторов, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" риэлтор, который пояснил, что работает на Шамиля Нунаева. По словам риелтора, не назвавшего свое имя, на территории совхоза "Чкаловский" строится еще вторая и третья очереди ЖК "Курортный", и сразу за ним возводится ЖК «Оливия».

"Стройки ведет самый известный и надежный в Сочи застройщик", - заявил риэлтор, однако документы на дома предоставить отказался, сказав, что «они не нужны».

На территории совхоза "Чкаловский", в ЖК «Курортный», строятся уже около 250 домов высотой от 5 до 7 этажей, а строительство сопровождается вырубкой леса совхоза "Чкаловский", сказала корреспонденту "Кавказского узла" местная жительница Виктория Верниченко.

"После 10 лет интенсивной стройки прокуратура вдруг увидела, что вместо сельхозпродукции на территории бывшего совхоза Чкаловский растут дома", - сказала она. По словам женщины, застройщик выделил ее семье квартиру "в подвале" в доме по переулку Вишневый, 85Б, который сползает в овраг, и ничего, кроме ущерба, их семья не получила".

Разрешение на строительство жилого квартала было выдано в марте 2014 года. Микрорайон "Курортный" должен был состоять из 50 трехэтажных домов. В 2016 году строительство было остановлено постановлением мэра из-за нарушений градостроительных норм и правил земляных и строительных работ. Плановая проверка в 2015 году показала нарушение этажности: на участке находились шесть объектов высотой от четырех до шести этажей. Администрация Сочи обратилась с исковым заявлением к ООО "ЖК "Курортный" о сносе самоволок. На объекты был наложен арест, при этом застройщику запретили регистрировать на участке объекты. В июне 2015 года в котлован ЖК "Курортный" сполз двухэтажный частный дом. Местные жители заявляли, что строительство может привести к новым оползням.

"Только после подачи исков генпрокуратуры у покупателей «курортной недвижимости» стали возникать дополнительные вопросы о законности их покупок", -сказал корреспонденту "Кавказского узла" Михаил Карташов, один из дольщиков, купивших квартиру в доме на совхозной земле.

Администрация, правоохранители и суды "только разводят руками, обвиняя во всем самих дольщиков, которые невнимательно подходят к покупке жилья в Сочи", отметил юрист Сергей Потапов, который ведет многолетнюю борьбу с мошенничеством в области долевого строительства. По его мнению, «ни один закон не защищает дольщиков от возможности остаться без денег и жилья».

Вкладывая деньги в долевое строительство, люди фактически инвестируют в строительный бизнес. Они разделяют риски с застройщиком, взамен получая приемлемую цену жилья, говорится в справке "Кавказского узла" "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана".

При этом, как отметил юрист, одни дома сносят, а другие оставляют, ссылаясь на то, что они не несут «угрозы жизни и здоровью людей», о чем частные эксперты составляют заказчикам самостроев «нужные экспертизы». При этом юрист утверждает, что все жилые многоквартирные дома должны иметь заключения государственных экспертов, а не частных, согласно Градостроительному кодексу РФ.

Внешний управляющий ЖК "Курортный" Екатерина Лозанова сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что не располагает информацией о предъявлении иска.

Один из застройщиков, построивший в 2017 году на земле совхоза Чкаловский десять четырехэтажных многоквартирных домов рядом с ЖК "Курортный", сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что эти дома он продает не в розницу, а оптом, и обращаться за покупкой надо в офис продаж ЖК Курортный. Мужчина подчеркнул, что у него «все документы есть», однако показать их отказался.

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