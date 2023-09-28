Сочинские судьи лишились работы из-за узаконивания самостроев

28 сентября 2023, 11:33

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В Сочи более 120 зданий признаны незаконными и подлежат сносу по результатам проведенной проверки. Двое судей Центрального райсуда ушли в отставку, а его председатель и еще один судья лишены полномочий. Они заподозрены в использовании схемы по необоснованной передаче земельных участков из государственной собственности в частную, сообщили источники.

Как сообщал "Кавказский узел", в рамках борьбы властей против самостроев в Сочи периодически происходят инциденты, вызывающие общественный резонанс. Так, 9 июня 2021 года в Адлере были застрелены двое судебных приставов. По версии следствия, огонь из охотничьего ружья по ним открыл 60-летний житель Адлерского района Сочи Вартан Кочьян, когда приставы пришли его выселять из постройки, признанной самостроем. Сочинцы назвали земельную тяжбу Кочьяна с мэрией типичной для города.

По словам сотрудника Краснодарского краевого суда, в ходе проверки в Центральном районном суде Сочи комиссия выявила около двухсот спорных решений о необоснованном распоряжении государственными и муниципальными землями. Уже отменены более 120 незаконных судебных актов, передал 27 сентября "Коммерсант" со ссылкой на источник в краевом суде.

Была проведена проверка деятельности Центрального райсуда Сочи и по ее итогам прекращены полномочия судей Валерия Слуки и Руслана Тайгибова. Добровольно ушли в отставку председатель суда Владимир Бахметьев и судья Владислав Власенко.

Проверка выявила, что люди, которые хотели получить земельный участок, в обход административных процедур обращались напрямую в суд, и что судьи использовали схему по выводу земельных участков из государственной и муниципальной собственности.

В частности, по результатам проверки установлено, что судьи необоснованно признавали законными самострои, в том числе жилые и гостевые дома, гостиницы, торговые центры и павильоны. При этом эти объекты не имели всех необходимых документов.

В отношении инициаторов проверки возникла угроза преследования, так как отмена ранее вынесенных судебных актов задела интересы крупных участников строительного рынка, отметил сотрудник суда.

Некоторое время назад в Сочи приезжал губернатор Краснодарского края вместе с прокурором края, после этого активизировалась борьба с самостроями. Во внимании проверяющих оказались почти все крупные жилые комплексы, которые были сданы в эксплуатацию по решению судов, отметил 27 сентября "Сочи Онлайн".

На 11.00 мск 29 сентября на сайте Центрального райсуда Сочи, следственного управления СКР по Кубани, а также прокуратуры Краснодарского края нет комментариев относительно ухода в отставку трех судей, а также председателя суда.

"Кавказский узел" также писал, что 27 февраля 2019 года квалификационная коллегия Краснодарского суда прекратила полномочия судьи Адлерского суда Александра Якименко после отмены 27 его решений по самовольной застройке. Также было решено привлечь Якименко к дисциплинарной ответственности.

Напомним, проблема самостроев в Сочи также неоднократно становилась поводом для беспокойства местных жителей. Так, в марте 2020 года жильцы домов на улице Известинской пожаловались, что из-за построенных на склоне многоэтажек на их дома сходят оползни.

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