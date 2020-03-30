Жители Сочи пожаловались на оползни из-за самостроев

30 марта 2020, 02:39

Из-за построенных выше по склону двух многоквартирных домов сходят оползни, пожаловались жители нескольких частных домов, расположенных по улице Известинской. Они заявили, что массы земли повредили их дома, а власти бездействуют.

29 февраля сообщение от жителей улицы Известинской в Адлере пришло на sms-сервис "Кавказского узла". Авторы жалуются, что "из-за незаконной застройки оползневого склона многоквартирными домами" они оказались "в ситуации ЧС". "Мы боимся спать в наших домах, так как в любой момент могут произойти глобальные оползневые процессы, которые повлекут обрушение домов, и люди погибнут", - написали авторы. При этом они отметили, что власти объявили локальное ЧС, которое длится уже два года. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Корреспондент "Кавказского узла" связалась с авторами сообщения - собственниками частных домов 28, 30, 32 и 42 по улице Известинской Верой Папикян, Иваном Савиным, Лейлой Быковской, Светланой Мезенцевой, Юрием Гевалом и Ильей Тимухиным.

По словам собственников, 29 марта небольшой дождь спровоцировал очередной сход грунта на их дома. Ранее, отметили они, в июле 2018 года они обращались по поводу обвала тонн грунта в различные инстанции, но своевременной реакции не последовало.

"Мы за свой счет нанимали технику, вывозили грунт, которым заваливало наши дома. В домах были разрушены опорные стены и хозпостройки, инженерные коммуникации, повреждены стены самих домов, крыши, выбиты окна и двери. Грунт проник в разбитые окна и завалил комнаты. Мы самостоятельно сражались с оползнем, потому что это наше единственное жилище", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Вера Папикян. Она показала заколоченное досками окно, через которое массы земли попали в дом. По ее словам, после каждого дождя отвалы грунта давят на доски.

"Вся вода в любой, даже самый небольшой дождь устремляется к нам во дворы, провоцирует новые сходы земли под тяжестью четырех- и семиэтажного самостроев. Мы скоро лишимся нашего единственного жилья из-за бездействия властей и действий застройщиков, которые не имели никакого права строить эти дома на оползневом склоне", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Илья Тимухин.

Лейла Быковская рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что после обвала власти Сочи предложили потерпевшим пожить в санатории "Известия".

"Мы были вынуждены переехать в санаторий, так как в доме было двое малолетних детей. Их мама - супруга моего брата умерла в это сложное для нас всех время от тяжелой болезни. Наша 80-летняя мама, которая с трудом передвигается, тоже была эвакуирована. В любой момент мы могли быть заживо погребены под завалами нашего же дома. Но уже через месяц администрация попросила нас съехать из санатория и рекомендовала самим обращаться в суд и отстаивать свои права. Мы вернулись домой, как могли, разгребали наш дом из-под завалов. Но земля постоянно движется. В доме страшно спать, слышно, как скрипят стены ночью под тяжестью грунта", - рассказала она.

По словам Ивана Савина, власти не реагировали на их обращения. "Мы написали десятки писем, когда оползня еще не было, когда, остановив строительство самостроев, можно было спасти наши дома и предотвратить покупку квартир в них людьми со всей России [...] Сейчас более полусотни человек тоже под угрозой ЧС. В любой момент их дома могут завалиться на наши", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Он рассказал, что ранее на месте, где теперь возведены многоквартирные дома, были земли Адлерского чайсовхоза, на которых рос фундук. "Деревья держали склон. Потом фундук был вырублен, земля оказалась в частной собственности застройщиков", - отметил он.

Власти Сочи ввели режим чрезвычайной ситуации

Старожилы улицы Известинской отметили, что после оползня в 2018 году на место происшествия приехали городские чиновники и признали, что произошла ЧС. Мэр Сочи Анатолий Пахомов подписал 5 апреля 2019 года постановление "О введении режима функционирования "чрезвычайная ситуация" на территории муниципального образования город-курорт Сочи" (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла").

В постановлении, в частности, указано, что возникшая ЧС классифицируется как "чрезвычайная ситуация муниципального характера". Отмечается, что необходимо "организовать работу по признанию жилых помещений и многоквартирных домов, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, непригодными для проживания, аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, обеспечить временное проживание граждан, жилые помещения которых признаны в установленном законодательством порядке непригодными для проживания, в пунктах временного размещения". В распоряжении также говорится о необходимости выделить средства на выполнение аварийно-восстановительных, неотложных и других вспомогательных работ по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации".

По словам Веры Папикян, средства были выделены, "но все эти деньги ушли на вывоз постоянно сползающего грунта".

"Не были поставлены опорные стены, и сам оползень не был ликвидирован. Мы продолжаем оставаться в зоне ЧС. Мой дом по ночам скрипит от давления земли. Мы с дочерью боимся спать, потому что в любой момент может произойти обвал грунта, и обрушение самостроев, которым падать, кроме как на нас, больше некуда", - сказала она.

По ее словам, чиновники посоветовали ей отстаивать свои права в суде самостоятельно, как и другим пострадавшим, и взыскивать деньги за причиненный ущерб с застройщиков и жильцов распроданных помещений. При этом Папикян отметила, что чиновники даже составили ей иск в суд, где в требованиях обозначили, что ущерб должен быть возмещен за счет застройщиков и жильцов самостроев.

Застройщики и жильцы многоэтажек подали апелляцию

Вера Папикян рассказала, что суд первой инстанции она выиграла, но застройщики и жильцы самостроев подали апелляцию, которая находится в краевом суде уже несколько месяцев.

По данным, указанным на сайте Краснодарского краевого суда, указано, что следующее заседание было запланировано на 2 апреля, но затем отложено до 7 мая.

В апелляционной жалобе (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла") говорится, что застройщицы домов потребовали дополнительных экспертиз на предмет причинно-следственных связей между оползнем и построенными ими домами.

Собственники домов также показали корреспонденту "Кавказского узла" заключение эксперта Минстроя от 27 июля 2018 года, в котором утверждается, что для жильцов "создана реальная угроза жизни людей. "Ситуацию спасет только снос самоуправно возведенных домов", - считает эксперт, доктор технических наук Борис Гарагаш.

По мнению независимого от данного дела адвокат краевой коллегии адвокатов Сергея Костюка, дольщики, "которые впоследствии попадают в разряд "обманутых", и затем начинают требовать от муниципалитета помощи в расселении, проведении коммуникаций либо достройке дома" прекрасно осознают, что покупают самострой на свой страх и риск.

"В этой ситуации, я считаю, виноваты не только чиновники мэрии, судьи, которые принимают разные решения то узаконивая, то снося самострои, но и сами покупатели самостроев", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

При этом он отметил, что по поводу строительства таких домов имеется масса вопросов, хотя бы потому, что "физическое лицо не может строить многоквартирные дома и затем продавать их, потому что это специальный лицензионный строительный бизнес".

Аналогичного мнения придерживается адвокат краевой коллегии адвокатов Александр Енин. "В данном случае налицо ведения частными застройщиками незаконной предпринимательской деятельности. Ясное дело, что человек для своего личного пользования не станет строить семиэтажный или четырехэтажный дом", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла". Жильцам пострадавших от оползня домов он посоветовал обратиться в прокуратуру.

Житель одной из многоэтажек, пенсионер из Санкт-Петербурга Виктор Хижняков, которого жильцы выбрали домкомом, считает, что власти Сочи должны произвести за счет бюджета укрепительные работы, чтобы дом не рухнул, и восстановить разрушенную оползнем дорогу, ведущую к домам. Корреспонденту "Кавказского узла" он заявил, что все документы, доказывающие право собственности на квартиры в доме, имеются.

"Нам нужна опорная стена, а не измышления экспертов. Я слышал много разных суждений. Но мы своими силами отвели воду от нашего дома, и процесс оползня под нашим домом остановился. У меня три заключения о том, что дом не влияет на оползень, а администрация обязана исполнить своё же постановление о ЧС", - заявил он.

"Кавказский узел" собрал советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем в справке "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана".