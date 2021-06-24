Сочинцы назвали земельную тяжбу Кочьяна с мэрией типичной для города

24 июня 2021, 18:15

Чиновники препятствуют сочинцам в оформлении прав на землю, которой они пользуются десятилетиями, зато легко узаконивают коммерческие самострои, рассказали местные жители. Мэрия и приставы не извлекли урока из инцидента с Вартаном Кочьяном, посетовали горожане.

Как писал "Кавказский узел", 9 июня в Адлере были застрелены из охотничьего ружья судебные приставы Андраник Матевосян и Альберт Агозян, которые пришли выселять местного жителя Вартана Кочьяна из постройки, признанной самостроем. Еще не менее двух человек удалось спасти от расстрела, рассказал "Кавказскому узлу" свидетель Геннадий Чуприн. Кочьян сам сообщил об убийстве и сдался полицейским, объяснив свой поступок тем, что чиновники не давали ему оформить землю, доставшуюся от родителей. По словам очевидца, Кочьян непосредственно перед убийством просил дать отсрочку до принятия решения судом, однако приставы отказались вести переговоры.

Инцидент с расстрелом судебных приставов в Адлере обнажил многолетний конфликт местных жителей с властями о праве собственности на земельные участки. Уже после убийства приставов, 15 июня, суд отказал Кочьяну и еще 12 заявителям из Адлера в просьбе приостановить исполнительные действия по сносу их гаражей. Сочинцы просили отложить снос в связи с тем, что на 10 августа назначено заседание кассационного суда. Причиной сноса построек Кочьяна и других старожилов стало желание сдавать в аренду землю предпринимателям под торговые ларьки, сообщил источник в городской администрации. Подробнее о том, в чем причина трагедии, что известно о стрелке и погибших и сколько стоит спорная земля, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Адлерский стрелок: почему пенсионер убил приставов".

Сочинский пенсионер более 20 лет пытается узаконить участок земли

Пенсионер Борис Пруизде рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что с 1990-х годов пытается узаконить участок земли на Госпитальной улице. "Я сочинец в нескольких поколениях, но своей земли в Сочи не имею. Мой род в Сочи начинается с 1886 года. Пока добивался 5,6 соток на улице Госпитальная в Центральной части города, стал пенсионером, и меня продолжают мотать по кабинетам и присылать отписки. Иногда от обиды закипает все, потому что вижу, что другим, приезжим, почему то можно все и сразу, а местным - таким, как я, - ничего не полагается. При этом сами чиновники, которые распоряжаются сочинской землей, не местные", - отметил Борис Пруидзе.

Пруидзе пояснил, что речь идет об участке, которым он пользуется с советских времен. "В СССР земли не приватизировались, а были в пользовании. У меня тоже земля была в пользовании на улице Госпитальной, пять соток. Но когда началась Перестройка, будь она неладна, все кинулись что-то отхватывать. Решил и я узаконить свой участок по новым правилам приватизации. Вот с начала 1990-х я хожу по чиновникам, как на работу, чтобы узаконить участок. Не живу, а мучаюсь. Всё, что за свои 67 лет заработал и родители помогли, всё ушло на то, чтобы «узаконить» участок, потому что все услуги у нас платные", - посетовал сочинец.

Борис Пруидзе отметил, что соседи не раскрывают, как им удалось узаконить землю. Он указал, что смог добиться лишь постановки участка на кадастровый учет.

"Участок у меня под ИЖС, построиться не могу, потому что он не оформлен. Однако вокруг меня пышно цветут стройки. Каждый клочок земли улиц Маленькой и Госпитальной застроен высотками, магазинами, кафе, ларьками, коттеджами, гаражами, офисами, гостиницами… Мой участок рядом с мотелем «Чеботарев», напротив коттеджи. Мои соседи были сначала налоговая полиция, а потом полиция по борьбе с наркотиками. На моем участке хотели даже строить гаражи двухъярусные. Санаторий «Красмаш» первый ярус, а налоговая полиция - второй ярус. Потом они отказались в мою пользу, и «Красмаш» мне даже продал одну сотку земли за семь миллионов. У меня есть документ согласования границ с «Красмашем». Вот после этого администрация и заинтересовалась моим участком", - рассказал Борис Пруидзе. Он продемонстрировал пачки писем из мэрии, полученные с начала 1990-х и до возглавления администрации Алексеем Копайгородским.

Так, в ответе Копайгородского, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла", отказ в предоставлении участка мотивирован тем, что он не застроен, не выкуплен его владельцем на торга, а у Пруидзе нет льгот, которые бы давали ему право на приобретение данного участка в собственность бесплатно. Борис Пруидзе указал корреспонденту "Кавказского узла", что это ответ на его запрос в прокуратуру, а не в мэрию. "Почему на мое обращение в прокуратуру на действия Копайгороскрого, отвечает сам Копайгородский? Разве законно пересылать жалобы тому на кого ты жалуешься?" - возмутился он.

По мнению Пруидзе, чиновники с самого начала его обманывали. "Сначала сказали организовать фирму и оформить на фирму участок сроком на три года, затем перевести его в ИЖС, а затем стали писать про это, как Копайгороский - что законы поменялись, в том числе и внутренние и, участок надо выкупать", - указал Пруидзе.

Он добавил, что понимает Вартана Кочьяна. "Думаю что не от хорошей жизни он это сделал, что он не желал этого делать. Просто довели, и человек потерял рассудок от этой коррупции и бюрократии", - считает Борис Пруидзе. Он констатировал, что инцидент не повлиял на ситуацию в городе. "Ничего не изменилось после убийства приставов. Приезжие чиновники продолжают нарушать права местных жителей в пользу приезжих. Все решают деньги, - посетовал Пруидзе.

Жительница Адлера пожаловалась на безнаказанность бизнесменов

Галина Кондратьева, которая живет в многоквартирном доме 1957 года постройке на Белорусской улице в Адлере, недовольна хаотичной застройкой улицы, которая началась после развала СССР. Она считает, что права местных жителей ущемляют беженцы из Абхазии. "Война в Абхазии закончена. Там мир и беженцы могли бы вернуться, но они предпочитают ущемлять нас, местных в наших правах", - посетовала Кондратьева.

По ее словам, приезжие предприниматели застроили землю соседей, переданную в общедолевую собственность. "Понастроили шалманов на нашей земле, причем многоэтажных. На крыше над нашими головами жарят шашлыки. Мы боимся сгореть заживо. Застроили все пожарные проезды и проходы, пускают отдыхающих. Мы писали многократно в мэрию, но мэрия эти стройки не пресекала. Затем, наконец, подали в суд на снос самовольных строений. Но воз и ныне там, потому что собственница этих самостроев подала иск в суд, который до сих пор рассматривает иск мэрии о сносе самостроев. И обычно по сговору так и получается, что мэрия подает на снос, а суд выносит решение в пользу приезжих, а права местных не защищает", - заявила Галина Кондратьева.

Галина Кондратьева представила иск соседки Гаянэ Аведян, в котором та фактически просит суд признать ошибкой выделение земли многоквартирным домам и просит закрепить ее за собой вместе с самостроями. Судья назначил рассмотрение иска Аведян на 5 августа, сообщили в секретариате суда Адлера корреспонденту "Кавказского узла". При этом дела по сносу самостроев в суде Адлера так и не нашли. Кондратьева посетовала, что ее не привлекли к участию в данном деле как третье лицо.

Она напомнила о Вартане Кочьяне, который 20 лет ходил по судам, но не смог узаконить землю, где живет с рождения. Поступок Кочьяна, по мнению Кондратьевой, был "жестом отчаяния и безысходности от несправедливости к местному населению". При этом она не считает, что поступок Вартана Кочьяна как-то повлиял на судей, прокуроров, полицейских, чиновников мэрии, депутатов или приставов.

Сочинка продолжает многолетнюю тяжбу за землю после смерти родителей

Жительница Адлера Мария Пыдык рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что ее родители еще при советской власти, в 1986 году, получили 470 квадратных метров земли по улице Белых акаций. За почти 35 лет они так и не смогли оформить ее в собственность и умерли.

Участок изначально был предоставлен в собственность для индивидуального жилищного строительства. Родители Пыдык возвели там садовый домик площадью 20 квадратных метров с беседкой, выращивали на участке овощи, фрукты. По словам Пыдык, чиновники предлагают ей купить собственный участок на торгах. Она рассказала, что подала иск в суд Адлера "о включении в наследственную массу и признании права собственности на земельный участок в порядке наследования". "Суд, к сожалению, оставил мое заявление без движения. Чувствуется, что перенятая после родителей эстафета продлится еще долго", - посетовала Мария Пыдык.

Она также посетовала на ущемление прав коренных жителей. "Людям не дают возможности оформить землю, а не местные получают ее окольными путями", - считает Мария Пыдык. Все ее соседи подтвердили корреспонденту "Кавказского узла", что семья Пыдык пользуется участком почти 40 лет, и выразили готовность повторить это в суде.

Адвокаты указали на препоны со стороны чиновников при оформлении земли

Муниципальные чиновники часто мешают воспользоваться правом бесплатного оформления права собственности на землю, указал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Тимур Харди.

"Чтобы оформить участок в собственность бесплатно, надо доказать право собственности на землю. Оно возникает, когда человек долго пользовался участком или когда на него выдавались документы еще во времена советской власти. В первую очередь, я хочу отметить, что решение вопроса через органы исполнительной власти, безусловно, является оптимальным ходом. Но это лишь в том случае, если исполнительная власть с этим согласна. Сейчас многие районные, городские администрации в таких вопросах демонстрируют вопиющую пассивность, которая, очевидно, связана с нежеланием брать на себя ответственность за распределение земли. Вот, мол, признают право собственности на земельные участки, а через три года прокурорская проверка и чиновников обвинят в том, что они растратили муниципальные земли. Если же есть судебное решение, то тут уже совсем другая ситуация. Поэтому, в большинстве случаев, увы, вопросы подобного характера решаются через суд", - указал адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

234-я статья Гражданского кодекса РФ о приобретательной давности позволяет оформить участок и без каких-либо документов, указал Тимур Харди. "Данная статья работает в отношении тех земельных участков, которые используются владельцами без каких-либо учетно-регистрационных документов вообще. Например, если данный участок был выделен в аренду, то уже ни о какой приобретательной давности речи быть не может, иначе можно снять квартиру, прожить в ней 15 лет и потом попробовать оформить на нее право собственности - мы же понимаем, что это абсурд. Так и в ситуации с дачными участками. Если земля находится в аренде или принадлежит муниципалитету, то собственник у нее есть, это не ничейная земля", - пояснил адвокат.

В случае с Кочьяном и его соседями администрация Сочи не смогла обосновать свои требования в суде, и ей должны были отказать, уверен кубанский адвокат Михаил Беньяш. "Угрожают ли гаражи жизни и здоровью граждан? Возможно ли их сохранение без сноса? Например, путем реконструкции или частичного сноса. И, наконец, суд не установил, когда были возведены гаражи, что имеет существенное доказательное значение, так-как в 1988-1990 годах понятия «самовольная постройка» как и первой части Гражданского кодекса не существовало. Возможно, Кочьян и не родился в этих гаражах, но его дети имели все шансы там родиться. И уж точно дети и внуки других истцов жили в тех гаражах всю жизнь", - написал адвокат на своей странице в Facebook 15 июня.

Он подчеркнул, что муниципалитет менял разрешенный вид использования земельного участка. "Зная, что на участке уже несколько десятков лет расположены гаражи, в которых живут люди, муниципалитет определил разрешенный вид использования земельного участка как «для общего пользования (уличная сеть), по документу - общее пользование территории». Таким образом муниципалитет создал еще один формальный повод для подачи иска и сноса гаражей. Мне одному кажется, что это очень низко? Прям какой-то изуверски нечеловеческий подход. Ведь одно дело, когда наглый застройщик возводит на земельном участке для ИЖС свечку в 10 этажей, легализует ее через суд и взятки, а другое, когда сносят шанхаи, стоящие уже лет тридцать и в которых десятилетиями живут люди. А семьи куда? Полагаю, что в администрации об этом даже не задумывались. Юношам с оловянными глазами из кубанских администраций такие вопросы глубоко безразличны", - заключил адвокат Михаил Беньяш.

Он добавил, что не оправдывает поступок Кочьяна.