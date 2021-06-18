Адлерский стрелок: почему пенсионер убил приставов

18 июня 2021, 15:23

9 июня в Адлере кубанский пенсионер Вартан Кочьян застрелил двух судебных приставов Андраника Матевосяна и Альберта Агозяна, пришедших сносить самострои местных жителей. В чем причина трагедии, что известно о стрелке и погибших и сколько стоит спорная земля, - рассказывается в справке «Кавказского узла».

Убийство на улице Просвещения

Свидетель Геннадий Чуприн описывает происшедшее так: в этот день владельцы самостроев ждали сотрудников прокуратуры и МВД, которым отправляли обращения с просьбой разобраться с их имуществом, но увидели приставов, застройщика и бульдозер .

«Женщины вышли им навстречу, неся перед собой Конституцию РФ, как икону, в надежде остановить снос <…> Но вдруг появился Кочьян с ружьем <…> Когда он выстрелил в первого пристава, то второй убежал и спрятался. Кочьян пошел в сторону застройщика <…> Тот быстро скрылся <…> Я просил Вартана успокоиться и не стрелять больше, так как находился рядом <…> После того, как застройщик убежал, Вартан направился в сторону рабочих и стал целиться в них. Я встал перед ним, раскрыл руки и закрыл их грудью, крикнул им, чтобы они убегали. Я не думал тогда, что он будет стрелять в меня или в соседей. Я понимал, что его целью были приставы и застройщик с рабочими», - рассказывает Чуприн.

Когда Кочьян отвлекся на несколько минут от приставов и целился в застройщика и рабочих, то второй пристав вернулся из укрытия и подошел к убитому коллеге. «Увидев это, Вартан направился к нему и выстрелил в него. Было уже два трупа. Когда он ходил с ружьем и стрелял... глаза у него были безумные <…> После того, как он убил второго пристава, он подошел ко мне совершенно спокойно и спокойно попросил, чтобы я записал его показания на видео. Говорил он на видео так же совершенно спокойно и уверенно <…> он не оказывал сопротивления полиции, сдался сразу», - пояснил свидетель.

Многолетний спор с властями

Убийству судебных приставов предшествовал долгий спор Вартана Кочьяна и городских властей о праве собственности на земельные участки, - рассказали местные жители. Источник в городской администрации назвал причиной сноса построек Кочьяна и других старожилов желание чиновников сдавать в аренду землю предпринимателям под торговые ларьки. Кочьян значится владельцем нескольких зданий, которые суд признал самостроями, указали в мэрии Сочи.

15 июня суд отказал 13 заявителям из Адлера, в том числе Вартану Кочьяну, в просьбе приостановить исполнительные действия по сносу их гаражей. Сочинцы просили отложить снос в связи с тем, что на 10 августа назначено заседание кассационного суда.

Бывший председатель потребительского гаражно-строительного кооператива «Гранж» Владимир Массалитин рассказывает, что на заседании суда по поводу приостановки сноса гаражей никого из представителей кооператива на процесс не пригласили. По его словам, вместе с Кочьяном они уже много лет ходят по кабинетам чиновников и судам, добиваясь права на землю, которая еще во времена СССР была выделена их родителям .

Адвокат краевой палаты адвокатов Сергей Костюк считает, что трагедию спровоцировали действия чиновников. По его мнению, эти действия не связаны с гаражной амнистией и попытками воспрепятствовать ее осуществлению. «Люди не равны в своих правах. Нарушается главный принцип равенства всех перед законом и судом. Чиновники просто решили продать лакомый кусок земли, занятый местными жителями. Это распространенная практика в Сочи», - уверен Костюк.

Кто такой Вартан Кочьян

61-летний пенсионер, в прошлом – инженер-связист, Вартан Кочьян вырос на улице Просвещения, ходил здесь в школу и называет это место «родительской» землей. В последние годы на улице ему принадлежало несколько строений, в которых он вел нехитрый сезонный бизнес, на доходы от которого и жил. Есть дочь. Незадолго до трагедии перенес сердечный приступ. По рассказам соседей, "вежлив, никогда ни на кого руки не поднял".

Свою вину признал, но не раскаялся. 10 июня Центральный районный суд Сочи арестовал пенсионера на два месяца. Его обвиняют в «посягательстве на жизнь лиц, осуществляющих правосудие» и «покушении на убийство двух и более лиц». Обвинение будет требовать пожизненного заключения .

Что известно о погибших

Погибшие 29-летний Андраник Матевосян, судебный пристав-исполнитель Адлерского района и 31-летний Альберт Агозян, пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов. Агозян служил приставом 9 лет, Матевосян – чуть больше трех . Без отца остались пятилетний Георгий и четырехлетняя Каролина Матевосяны. Агозян женился этой весной, его шестилетний сын от предыдущего брака также остался без отца . Похороны приставов прошли 12 июня.

Недвижимость между морем и железной дорогой

В 1960-х годах между многоквартирными домами железнодорожного ведомства и железнодорожными путями узкую полоску земли выделили жителям под огороды. Через 20 лет разрешили возвести временные постройки. В 90-е годы Адлер стал активно разрастаться и на некоторых участках стали появляться магазинчики и кафе, на других дачные домики сдавали отдыхающим. Некоторые строили каменные гаражи. Море – в двухстах метрах, и сезонный бизнес здесь вполне себя окупал.

Стоимость квадратного метра рядом с морем начинается от 300 000 рублей и доходит до 2 000 000. Участок 10 соток в 650 метрах от моря — 28 миллионов. Район улицы Просвещения находится еще и в центре Адлера. Участок, с которого пришли сносить постройки – 30 соток или 90 миллионов рублей по рыночным ценам .

Пожар с одиннадцатью жертвами

В 2018 году на улице Просвещения, 81 произошел пожар сначала в кафе, где погибли 4 человека, а затем и в соседнем трехэтажном здании, в котором погибли 7 человек. По мнению части местных жителей, это стало поводом для более пристального внимания администрации к этому микрорайону и более активных действий по ликвидации самостроев в нем .

Самострои Кубани

В Краснодарском крае тысячи человек живут в гаражах, квартирах, сараях без документов. Чаще всего – это их единственное жилье. В 2018 году полномочный представитель президента в Южном Федеральном округе Юрий Устинов говорил о 2,5 тысячах самовольных жилых строений на Кубани , а губернатор Вениамин Кондратьев признавал, что 30% жителей региона, приобретавших квартиры по договору долевого участия, живут в самостроях.

В 2006 году в регионе были выявлены 7 416 самовольных объектов строительства, затем в крае начала применяться целая система сноса таких объектов, и на июнь 2021 года в реестре самостроев в крае осталось 2 053 объекта, из них 993 приходятся на Сочи, утверждают в пресс-службе губернатора .

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