Дольщица из Сочи обжаловала свое уголовное преследование

25 сентября 2023, 17:50

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Дольщица Алла Соболева, подозреваемая в вымогательстве у застройщика, попросила прокуратуру Сочи отменить постановление следователя о возбуждении уголовного дела.

Как писал "Кавказский узел", 18 сентября в квартире сочинки Аллы Соболевой прошел обыск, у нее изъяли телефон и компьютер. Также ей вручили постановление о возбуждении уголовного дела по статье о вымогательстве. В постановлении от 23 августа 2023 года было сказано, что поводом для возбуждения дела стал рапорт об обнаружении в действиях Соболевой признаков вымогательства, а также заявление застройщика о вымогательстве, совершенном Соболевой. Вымогательство, по версии следствия, заключалось в том, что дольщица добивалась соблюдения ее прав и писала в интернете о том, что купила неликвидное жилье в ЖК "Курортный", рассказала Алла Соболева.

Дольщица ЖК "Курортный" Алла Соболева в апреле сообщила, что жильцы дома годами не могут добиться от застройщика устранения дефектов при строительстве. В мае она обратилась к главе Следкома Александру Бастрыкину с заявлением на чиновников мэрии, судей и силовиков, которые, по ее мнению, своими действиями и бездействием допустили эту ситуацию.

Сегодня Алла Соболева на приеме в прокуратуре города обратилась с жалобой на действия следователя, возбудившего в отношении нее уголовное дело о вымогательстве у застройщика Шамиля Нунаева, и потребовала отменить постановление, посчитав его незаконным. Копию жалобы Соболева предоставила "Кавказскому узлу".

Корреспонденту "Кавказского узла" Алла Соболева сообщила, что 20 сентября прошли два судебных заседания, на которых обыск у нее был признан законными, и ей избрана мера пресечения. Женщина добавила, что ни она, ни ее адвокат Сергей Костюк не могут предоставить "Кавказскому узлу" документы из уголовного дела, потому что следователь и судья предупредили их об ответственности за разглашение материалов дела. Адвокат Соболевой по соглашению Сергей Костюк подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" требование о неразглашении.

По данным Аллы Соболевой, дома ЖК "Курортный" построены в оползневой зоне и подвергаются риску обрушения, а также их затапливает водой. Несмотря на то, что дома построены, жизнеобеспечивающих коммуникаций в них нет.

Разрешение на строительство жилого квартала было выдано в марте 2014 года. Микрорайон "Курортный" должен был состоять из 50 трехэтажных домов. В 2016 году строительство было остановлено постановлением мэра из-за нарушений градостроительных норм и правил земляных и строительных работ. Плановая проверка в 2015 году показала нарушение этажности: на участке находились шесть объектов высотой от четырех до шести этажей. Администрация Сочи обратилась с исковым заявлением к ООО "ЖК "Курортный" о сносе самоволок. На объекты был наложен арест, при этом застройщику запретили регистрировать на участке объекты. В июне 2015 года в котлован ЖК "Курортный" сполз двухэтажный частный дом. Местные жители заявляли, что строительство может привести к новым оползням.

По словам Соболевой, помещения в этих домах "продолжают рекламировать на своих сайтах и на YouTube-каналах риелторы". "В это время параллельно идут более полусотни судов. Одно из дел находится в Верховном суде, где я предъявляю требования к мэрии Сочи ввести в эксплуатацию дом, где у меня куплено жилье, если они разрешали их строить, чтобы люди понимали, что дома не снесут, и мы не окажемся в числе многочисленных обманутых дольщиков, дома которых уже снесены по одной причине, что они были узаконены судами, как самострои", - сказала дольщица, отметив, что дата заседания в Верховном суде еще не назначена.

По ее словам, мэрия оспаривает такие решения, даже вступившие в силу, и в итоге суды, которые узаконили строения, принимают решения об их сносе, мотивируя тем, что они не проходили госэкспертизу и являются опасными. "Наши дома также не проходили экспертизу, и также нельзя назвать их безопасными, так как расположены на оползне", - сказала Алла Соболева.

В 2018 году достроить ЖК "Курортный" было поручено застройщику Шамилю Нунаеву, с которым у дольщицы и возник конфликт. "Я никогда и ничего у него не вымогала. Это он выходил на меня через своего, как он называет, представителя Азявина и давил на то, чтобы я прекратила писать жалобы и выставлять ролики... Я поясняла, что выставляю ролики о проблемах ЖК "Курортный", потому что не вижу другого выхода [чтобы] остановить произвол с […] продажами неликвидного жилья в Сочи людям, которые совершенно не осведомлены о ситуации в Сочи. И я соглашалась убрать ролики в случае, если застройщик приведет в порядок все объекты, которые ему были доверены", - пояснила Соболева. Она добавила, что записи этих разговоров с Азявиным и искали у нее силовики, а с самим Нунаевым она "вообще никогда не общалась".

Дольщица отметила, что она, как и еще почти 300 человек, признана потерпевшей по делу застройщика Юрия Оганяна, который начинал строить этот ЖК. "Куда он дел собранные с людей деньги, неизвестно. Потерпевшие ничего не получили", - сказала Алла Соболева.

Советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем, собраны "Кавказским узлом" в справке "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана".

Представитель Нунаева Азявин отказался от комментариев корреспонденту "Кавказского узла", сказав, что не имеет права разглашать материалы следствия. При этом он сообщил, что "Нунаев вообще не писал никаких заявлений на Соболеву". Сам Шамиль Нунаев оказался недоступен для комментариев.

Однако источник в суде на условиях анонимности сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что в материалах дела имеется заявление от имени Нунаева, согласно которому Соболева через Азявина вымогала жилье и деньги, обещая за это не публиковать ролики и не распространять негативную информацию о нем.

Сотрудник прокуратуры Сочи подтвердил, что жалоба Соболевой получена и зарегистрирована. "Заявительница получит ответ в течение месяца", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

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