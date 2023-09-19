Сочинка Алла Соболева обвинена в вымогательстве у застройщика

19 сентября 2023, 05:46

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Жительница Сочи Алла Соболева, которая обратилась в Следком с жалобой на недобросовестных застройщиков и чиновников, обвинена в вымогательстве у застройщика. У нее прошел обыск, изъяты телефон и компьютер.

Как писал "Кавказский узел", дольщица ЖК "Курортный" Алла Соболева в апреле сообщила, что жильцы дома годами не могут добиться от застройщика устранения дефектом при строительстве. Она обратилась к главе Следкома России Александру Бастрыкину в мае заявление на чиновников мэрии, судей и силовиков, которые, по ее мнению, своими действиями и бездействием допустили патовую ситуацию для дольщиков.

18 сентября в квартире сочинки Аллы Соболевой прошел обыск, у нее изъяли телефон и компьютер. Также ей вручили постановление о возбуждении уголовного дела. Ее обвинила в вымогательстве у застройщика и распространении о нем негативные сведения.

Алла Соболева пояснила корреспонденту "Кавказского узла", что все произошло после ее обращения к Бастрыкину.

Соболева рассказала подробности обыска. "В восемь утра я вместе с дочкой вышла из дверей и тут стояли четверо в штатском с понятыми. Они сказали мне, что будут проводить обыск в моей квартире. Я подумала, что они шутят. Но когда они показали мне постановление <...>, я была вынуждена их пустить. Они перевернули все. Что искали - непонятно. Ребенок был напуган этим визитом. Затем они забрали у меня телефон и компьютер и ушли. При этом вручили постановление о возбуждении против меня уголовного дела по пункту «б» части 3 статьи 163 УК РФ. За вымогательство. Вымогательство заключалось в том, на взгляд следователя, что я добивалась своих прав и писала в интернете о том, что купила неликвидное жилье в ЖК "Курортный", - рассказала сочинка.

Она побывала на допросе в Следственном комитете и по рекомендации адвоката Сергея Костюка не давала никаких показаний. "Скрывать мне нечего. Я никаких противоправных действий не совершала», - рассказала Соболева.

Она предоставила в распоряжение корреспондента постановление об обыске от 18 сентября и постановление о возбуждении уголовного дела от 23 августа 2023 года. В постановлении о возбуждении уголовного дела сказано, что поводом для его возбуждения является рапорт об обнаружении в деяниях Соболевой признаков преступления, предусмотренного пунктов «б» части 3 статьи 163 УК РФ. а также заявление застройщика по факту вымогательства, совершенного Соболевой в отношении него.

"В ходе проверки сообщения о преступлении установлено, что Соболева А. Н. является собственником жилого помещения общей площадью 47.5 кв. м., находящегося в жилом комплексе «Курортный» (далее ЖК «Курортный»). Утверждается, что Соболева обвинила застройщика в том, что он "произвел строительство и предоставил участникам долевого строительства жилой комплекс в непригодном для проживания состоянии, поскольку жилые и нежилые помещения, находящиеся в указанном комплексе, имеют признаки подтопления и плесени на стенах, а предусмотренные планом внешнего управления работы по водоотведению и возведению подпорной стены не выполнены».

Соболева напомнила, что мэрия Сочи признала эти дома предназначенными к сносу.

Адвокат Сергей Костюк сказал корреспонденту "Кавказского узла", что Соболева не совершала противоправных действий. "Оснований для возбуждения уголовного дела нет", - отметил он.

Вкладывая деньги в долевое строительство, люди фактически инвестируют в строительный бизнес. Они разделяют риски с застройщиком, взамен получая приемлемую цену жилья, говорится в справке "Кавказского узла" "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана".

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