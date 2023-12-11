Власти насчитали более 200 многоквартирных самостроев на Кубани

11 декабря 2023, 04:50

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По данным на начало декабря в реестр самовольно построенных многоквартирных домов в Краснодарском крае внесено 215 строений, более половины из них - в Сочи, заявили местные власти.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в региональный реестр самовольно построенных объектов внесено 215 многоквартирных домов.

По словам Кондратьева, в списке есть и жилые комплексы в Краснодаре, однако не уточнил, сколько их. При этом он заявил, что больше половины таких домов находится в Сочи, пишут 10 декабря "Юга.ру".

В свою очередь мэр Краснодара Евгений Наумов отметил, что за 2023 год специалисты городской администрации выявили 387 объектов, которые были построены с нарушениями. За год в городе было снесено 69 таких построек, пишет "Кубань 24".

"Кавказский узел" неоднократно писал о борьбе обманутых дольщиков за свое имущество. В конце сентября пайщики ЖСК "Наш дом" в Краснодаре обратились к председателю Следкома России Александру Бастрыкину с просьбой не допустить снос их дома. Ранее они объявили по этому поводу голодовку.

В феврале более 50 дольщиков ПЖСК "Альфа" обратились в суд с иском к мэрии Сочи с требованием признать их право собственности на жилье в доме, который был построен осужденным за мошенничество застройщиком.

Советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем, собраны "Кавказским узлом" в справке "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана".

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