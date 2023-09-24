Бастрыкин заинтересовался проблемами пайщиков ЖСК "Наш дом" в Краснодаре

24 сентября 2023, 01:32

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Председатель Следкома России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ситуации с нарушением прав пайщиков ЖСК "Наш дом", которые требуют не допустить снос их дома и объявляли из-за этого голодовку.

Как писал "Кавказский узел", 28 ноября 2020 года пайщицы краснодарского ЖСК "Наш дом" Наталья Теодорская и Маринэ Скоторенко установили палатку у недостроенного дома и объявили, что будут голодать до тех пор, пока администрация Краснодара не отменит решение о сносе объекта и не позволит достроить дом. 30 ноября к ним присоединилась пайщица Кристина Сотникова. В тот же день пайщики привезли им и установили вместо туристической палатки бытовку, в которой голодающие могут спать и включать обогреватель. 1 декабря суд в Краснодаре по ходатайству следователя остановил снос недостроенного дома ЖСК "Наш дом", наложив на него арест.

Мэрия Краснодара, которая планировала 3 ноября снести недостроенный корпус ЖСК "Наш дом", согласилась приостановить снос до решения суда по иску пайщиков, требующих признать строительство законным. Власти допустили самострой, поэтому в качестве компромисса могут помочь пайщикам узаконить его, указала юрист.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин 23 сентября потребовал доложить о ситуации с нарушением прав пайщиков ЖСК "Наш дом", пишет "Коммерсант" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Строительство шести многоэтажных домов началось еще в 2015 году без разрешительной документации. Пять домов ввели в эксплуатацию в судебном порядке, строительство шестого было приостановлено. Мэрия добивается сноса здания, в результате более 100 семей могут лишиться недвижимости.

Бастрыкин затребовал у руководителя Следственного управления Следком по Краснодарскому краю Андрея Маслова доклад об обстоятельствах дела, а по завершении расследования - о результате и принимаемых мерах для разрешения данной ситуации.