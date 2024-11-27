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12:03, 27 ноября 2024

Депутаты проигнорировали протесты против генплана Краснодара

Краснодар. Фото: Александр Райко https://krd.ru/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Депутаты гордумы Краснодара большинством голосов приняли новый генплан города, против которого протестовали местные жители.

Как писал "Кавказский узел", 3 ноября в Краснодаре прошел митинг против нового генплана города. Участники акции заявили, что генплан нарушает права десятков тысяч жителей, и потребовали переделать его.

Ранее активисты раскритиковали новый генплан, на обсуждение которого власти отвели всего неделю. Среди недочетов они упомянули строительство храма на Рождественской набережной, против которого выступают жители микрорайона Юбилейный, фиктивные зеленые зоны и планируемый снос около частных 60 домов для строительства трамвайной линии. 27 октября к критике Генплана присоединились дольщики ЖК "Сиреневый бульвар", участок под которым оказался отнесенным к категории сельскохозяйственных земель.

Сегодня на внеочередном заседании гордумы депутаты большинством голосов утвердили "Единый документ территориального планирования и градостроительного зонирования", сообщает дума Краснодара.

"В работе заседания приняли участие глава Краснодара Евгений Наумов, прокурор краевого центра Александр Лихонин. Краснодар — один из первых городов страны, где появился документ, объединивший Генплан и ПЗЗ. […] Единый документ вступит в силу 1 марта 2025 г., срок его реализации — до 2044 г.", - говорится в публикации на сайте гордумы.

Ранее проект Единого документа "прошёл согласование в федеральных и краевых структурах", депутаты гордумы рассмотрели его на заседаниях комитетов.

"Жители ознакомились с материалами проекта Единого документа во время общественных обсуждений с 19 по 25 октября. Горожане могли направлять свои пожелания в онлайн-формате или оставить лично на 35 экспозициях. В итоге поступило около 28 тысяч обращений и замечаний от краснодарцев. Все они были рассмотрены комиссией по землепользованию и застройке, а согласованные предложения передали разработчику", - утверждается в публикации.

Напомним, 3 сентября краснодарская активистка Яна Антонова провела одиночный пикет около мэрии Краснодара, призвав не допустить застройку набережной реки Кубань, где планируется строительство храма. В Юбилейном микрорайоне это единственная крупная зона отдыха, пояснила она.

14 и 21 сентября жители Юбилейного микрорайона провели два субботника в зоне отдыха, где планируется строительство. Целью акций было показать властям, что это не пустырь, а зеленая зона, интересная жителям, рассказали участники субботников.

4 сентября активисты начали в Юбилейном микрорайоне сбор подписей под петицией к губернатору против застройки Рождественской набережной. К 30 сентября было собрано более 3000 подписей. Активист Виталий Черкасов и депутат гордумы Александр Сафронов были задержаны во время сбора подписей и оштрафованы судом.

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Автор: "Кавказский узел"

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