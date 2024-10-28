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04:40, 28 октября 2024

Новый Генплан взволновал краснодарских дольщиков

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Земельный участок под ЖК "Сиреневый бульвар" в новом Генплане Краснодара отнесен к категории сельскохозяйственных земель, дольщики опасаются, что его снесут, и обратились к властям за разъяснениями.

Как писал "Кавказский узел", краснодарские активисты раскритиковали новый Генплан города, на обсуждение которого власти отвели всего неделю. Среди недочетов Генплана они упомянули строительство храма на Рождественской набережной, против которого выступают жители микрорайона Юбилейный, фиктивные зеленые зоны и планируемый снос для строительства трамвайной линии около 60 домов в частном секторе. 19 октября активисты обжаловали сроки обсуждения Генплана.

Дольщики строящегося ЖК "Сиреневый бульвар" в Краснодаре записали обращение к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину по поводу нового Генплана города.

Строительство комплекса ведется в поселке Пригородном. В 2021 году городские власти пытались добиться признания комплекса самовольной постройкой и добиться его сноса. Застройщик обратился в Арбитражный суд Краснодарского края и выиграл спор, однако департамент архитектуры и градостроительства Краснодара обратился с кассационной жалобой в Верховный суд Российской Федерации. Впрочем, чиновникам кассационная инстанция отказала, пишет 27 октября "Блокнот-Краснодар".

После этого городские власти, которые в начале октября представили новый Генплан, отнесли в нем земельный участок, где ведется строительство, к категории земель сельскохозяйственного назначения, выведя его из зоны населенных пунктов. Дольщики надеются, что чиновники просто допустили ошибку при разработке Генплана. Поэтому они обратились к мэру Краснодара с просьбой принять меры, чтобы не лишить тысячи людей жилья. А заодно они обратились к главе Следкома России Александру Бастрыкину с просьбой вмешаться в ситуацию.

Напомним, что в сентябре активисты начали сбор подписей под петицией к губернатору против застройки Рождественской набережной. К 21 сентября было собрано не менее 1970 подписей, а к 30 сентября - более 3000. Активист Виталий Черкасов и депутат гордумы Александр Сафронов были задержаны во время сбора подписей и оштрафованы судом. В новом Генплане Краснодара запланировано строительство храма на Рождественской набережной, против которого выступают жители микрорайона Юбилейный, а на обсуждение документа заложена всего одна неделя, возмутились активисты. 

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Автор: "Кавказский узел"

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