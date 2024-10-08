Краснодарцы возмущены сроками обсуждения Генплана
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В новом Генплане Краснодара запланировано строительство храма на Рождественской набережной, против которого выступают жители микрорайона Юбилейный, а на обсуждение документа заложена всего одна неделя, возмутились активисты. Среди других недочетов Генплана - фиктивные зеленые зоны и планируемый снос для строительства трамвайной линии около 60 домов в частном секторе, указали они.
Как писал "Кавказский узел", 4 сентября активисты начали в Юбилейном микрорайоне Краснодара сбор подписей под петицией к губернатору против застройки Рождественской набережной. К 21 сентября было собрано не менее 1970 подписей, а к 30 сентября - более 3000. Активист Виталий Черкасов и депутат гордумы Александр Сафронов были задержаны во время сбора подписей и оштрафованы судом.
3 сентября краснодарская активистка Яна Антонова провела одиночный пикет около мэрии Краснодара, призвав не допустить застройку набережной реки Кубань, где планируется строительство храма. В Юбилейном микрорайоне это единственная крупная зона отдыха, пояснила она. 14 и 21 сентября жители Юбилейного микрорайона провели два субботника в зоне отдыха, где планируется строительство. Целью акций было показать властям, что это не пустырь, а зеленая зона, интересная жителям, рассказали участники субботников, 6 октября на одиночный пикет по этому поводы вышел местный активист.
Депутат городской думы Краснодара Александр Сафронов заметил, что 4 октября на сайте Федеральной государственной информационной системы территориального планирования (ФГИС ТП) был выложен новый проект Генплана Краснодара. "Администрация, конечно, решила не оповещать жителей о столь малозначительном факте, а вот я рекомендую всем начать знакомиться с документом уже сейчас, чтобы потом не удивляться возможным "неприятным сюрпризам", - написал депутат в своем Telegram-канале "Красный темник".
В телеграм-канале Юбилейного микрорайона местные активисты написали, что в новом генплане на Рождественской набережной, за сохранение которой борются жители, предусмотрено место площадью несколько гектаров под строительство храма.
Согласно постановлению администрации Краснодара, опубликованном сегодня на сайте мэрии, общественное обсуждение Генплана продлится с 19 по 25 октября.
Как ранее поясняли "Кавказскому узлу" активисты, "общественное обсуждение" - это не буквальное обсуждение, а процесс, когда жители города, каждый в отдельности, ознакомившись с проектом генплана, отправляет свои замечания по нему по электронной почте в мэрию.
Позднее депутат Сафронов уточнил, что на ознакомление с экспозицией у жителей города будет даже не неделя, а пять дней, приложив график, согласно которому жители смогут осмотреть экспозицию с 21 по 25 октября с 10 до 12 часов и с 14 до 16 часов ежедневно. "То есть жители, у которых нет мощного компьютера, имеют всего пять дней чтобы посмотреть на документ, который определит облик города на следующие десятилетия. Это позор. Вот других слов нет у меня. Позорище!" - прокомментировал депутат.
Активист Виталий Черкасов напомнил, что ранее мэр Краснодара Евгений Наумов обещал, что у жителей будет два месяца для обсуждения Генплана.
"Единый документ территориального планирования и градостроительного зонирования в ближайшее время отправится на рассмотрение общественников. У краснодарцев будет около двух месяцев, чтобы ознакомиться и внести правки", - сообщил 10 сентября в своем Telegram-канале мэр Краснодара Евгений Наумов.
"Сегодня Наумов подписал постановление администрации Краснодара № 6315, в котором обозначен крайний срок приёма замечаний от горожан - 25 октября. А сами материалы Генплана должны быть опубликованы "по истечении семи дней со дня официального обнародования настоящего постановления". То есть, у краснодарцев будет всего около 10 дней (плюс минус несколько дней) на изучение объемных материалов Генплана и подготовку замечаний", - отметил Черкасов в своем телеграм-канале "Азбука горожанина".
Активисты заявили о продолжении борьбы
Мэр Краснодара не сдержал свое слово, сказал корреспонденту "Кавказского узла" один из активистов, проживающих в Юбилейном. "Обещал, что жителям Краснодара дадут два месяца на ознакомление, а дал две недели. Это позор!" - прокомментировал он. По его словам, жители микрорайона, несмотря на критически малое время, выделенное властями для обсуждения Генплана, будут принимать в нем участие и продолжат свою борьбу за зеленую зону на Рождественской набережной.
Нас ждет в Юбилейном хронический, периодически обостряющийся протест
"Православный храм - это не тот объект, который нужно строить вопреки желанию большинства жителей района. Жители Юбилейного будут протестовать против строительства храма в зеленой зоне. Всегда найдутся общественники или депутаты, чтобы этот протест возглавить. Нас ждет в Юбилейном хронический, периодически обостряющийся протест. Даже если объект вопреки желанию местных жителей будет построен в будущем мы сделаем все, чтобы его снести и восстановить зеленую зону", - заявила корреспонденту "Кавказского узла" активистка Яна Антонова.
Не только жителей Юбилейного касается проект генплана
Изменений в генплан очень много, и они требуют тщательного изучения, сказал корреспонденту "Кавказского узла" активист Сергей Бурцев. Будучи жителем микрорайона Табачной фабрики, он не смог подробно прокомментировать ситуацию с зеленой зоной в Юбилейном микрорайоне, при этом отметил, что в этом микрорайоне и так есть храмы. Но, подчеркнул собеседник, изменения в Генплан критически отразятся и на его части города.
На пути трамвайной линии в новой версии проекта Генплана под изъятие и снос поставлены примерно 60 земельных участков. Это выглядит странно и, честно говоря, невыполнимо.
"Их очень много, еще буду анализировать, но сразу бросается в глаза то, что трамвайную линию в 300-тысячный Восточно-Кругликовский микрорайон собираются пустить с массовым сносом жилых домов — по переулку Новосельскому, пр. Калининскому, улицам 1 мая и Дачной. Это противоречит замыслу разработчика Генплана-2020 НИИПГ (Научно-исследовательского института перспективного градостроительства - прим "Кавказского узла"), а также общественным слушаниям, которые проводились тогда, и, вероятно, означает то, что данная трамвайная линия откладывается на 5-7 лет, а то и насовсем", - указал Бурцев.
Прокладка трамвайной линии с обширным сносом жилых домов в Краснодаре никогда не происходила, подчеркнул он. "И сейчас на пути трамвайной линии в новой версии проекта Генплана под изъятие и снос поставлены примерно 60 земельных участков. Это выглядит странно и, честно говоря, невыполнимо. Владельцы наверняка будут судиться: это лишний миллиард рублей из бюджета и 2-3 года судов. За это время ситуация изменится, стоимость вырастет, где-то возведут самострой", - сказал активист
Он напомнил, что в мае этого года мэр Краснодара Евгений Наумов "говорил в прямом эфире на радио, что трамвайная ветка в Восточно-Кругликовский "отложена на неопределенный срок". Ситуация с трамвайной линией вызывает недоумение, сказал Бурцев. "Мне кажется очень странным в нынешнее время в принципе проведение трамвайной ветки через жилой сектор: на это нет ни денег, ни желания. Даже конкретные дома под снос за четыре года действия прошлого Генплана не посчитаны. Власти просто тянут время. Логичным было бы начертить линию через улицу Жлобы или через улицу 40-летия Победы, и вернуться к вопросу проведения, когда будут деньги. Пока денег нет, вижу только желание испортить жизнь людям", - отметил он. Активист подчеркнул, что будет принимать активное участие в слушаниях по Генплану.
Активность горожан может повлиять на ситуацию
Член городской комиссии по землепользованию и застройке, активист Виталий Солонченко отметил, что застройка зеленой зоны в Юбилейном - не единственный проблемный момент с зелеными зонами в проекте Генплана. "Есть еще проблема, что в прошлом и нынешнем частную собственность "накрыли" зоной рекреации. Речь идет о более чем сотне участков в разных частях города, площадью полгектара-гектар, которые принадлежат частникам и которые как бы должны быть скверами, парками и так далее, но владельцы там зеленые зоны не обустраивают, хотя и права застроить эти земли чем-то иным у них тоже нет, потому что это зона рекреации. В результате эти участки не используются никем, стоят мертвым грузом, амброзией зарастают, но при этом Генплан баланс зеленых зон как бы блюдет, а по факту это сказка", - сказал Солонченко корреспонденту "Кавказского узла".
По его мнению, в рекреационных зонах, наложенных на частные территории, можно было бы разрешить строительство хоть каких-нибудь коммерческих объектов - при условии, что собственник обустроит значительную часть своего участка под сквер или бульвар. "Допустим, владелец застроит коммерцией 30%, а 70% обязуется использовать именно как зеленую зону. Он же сам ее и построит, и будет содержать, если ему разрешат остальное использовать для заработка. Муниципалитет ничего не теряет от этого, только приобретает - например, в виде налогов. А сейчас, когда там якобы 100% зеленой зоны - чисто на бумаге, ни мы ничего не получаем, зеленой зоны там нет, ни они ничего не получают. А владельцы просто сидят и ждут, когда звезды сложатся в их пользу, вдруг что-то изменится. Заставить их обустроить сквер на их территории невозможно", - отметил он.
Еще один момент в Генплане, вызывающий вопросы - перевод частных земель в земли сельскохозяйственного назначения. "Как бы для продовольственной безопасности это делается. А там на некоторых участках уже дома стоят. Вот вы купили участок для индивидуального жилищного строительства, а вам взяли - и сменили статус участка на землю сельхозназначения. Причем имеются в виду промышленные масштабы, не огородики. Вот люди купили участок - они не будут там ничего выращивать, на 6-8-10 сотках, кукурузу, пшеницу или что-то подобное. Смысла нет, да и профессия у владельцев, может, совсем другая, они не фермеры. И тут опять патовая ситуация - владелец не может и дом построить себе, но и реализовывать то, чего от него хотят по генплану, он тоже не будет", - сказал Солонченко.
Что касается зеленой зоны и храма в Юбилейном микрорайоне, то, признался собеседник, он тоже против этого строительства. "Если жители ЮМР хотят отстоять зеленую зону, то в период с 19 по 25 октября им нужно зайти на официальный сайт администрации Краснодара, найти там общественные обсуждения и высказать свое возражение против внесения изменений в зеленую зону на набережной и ее уменьшения под планируемое строительство храма. И при этом обязательно нужно быть зарегистрированным на портале "Госуслуги", чтобы было понятно, что свое замечание, предложение вносит именно житель Краснодара. Поэтому регистрация на "Госуслугах" обязательна", - отметил общественник. 
Жителям Краснодара, которым не нравится новый Генплан, необходимо проявить активность в дни его обсуждения, подчеркнул он. "Мнение горожан либо его отсутствие - учитываются. Я несколько лет состою в комиссии по землепользованию, и не раз такое бывало, что, если начнешь возражать на что-то, отвечают: а это ваше личное мнение, вот же, мол, были слушания, и никто ничем не возмущался, всех всё устраивает. А если будет активная обратная связь по Генплану, то мы в комиссии уже приготовились в период общественных слушаний каждый день встречаться и обрабатывать все поступающие замечания и предложения, если их будет много. Важно корректно оформлять эти замечания", - сказал Солонченко.
Еще в декабре 2021 года активисты выступили против строительства нового храма на набережной в Краснодаре, против него также протестовали жители микрорайона Юбилейный. Защитники набережной считают необходимым строить в микрорайоне образовательные и досуговые учреждения для детей. В январе 2022 года Яна Антонова провела одиночный пикет против передачи Русской православной церкви участка на набережной для строительства храма.
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