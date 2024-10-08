Краснодарцы возмущены сроками обсуждения Генплана

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В новом Генплане Краснодара запланировано строительство храма на Рождественской набережной, против которого выступают жители микрорайона Юбилейный, а на обсуждение документа заложена всего одна неделя, возмутились активисты. Среди других недочетов Генплана - фиктивные зеленые зоны и планируемый снос для строительства трамвайной линии около 60 домов в частном секторе, указали они.

Как писал "Кавказский узел", 4 сентября активисты начали в Юбилейном микрорайоне Краснодара сбор подписей под петицией к губернатору против застройки Рождественской набережной. К 21 сентября было собрано не менее 1970 подписей, а к 30 сентября - более 3000. Активист Виталий Черкасов и депутат гордумы Александр Сафронов были задержаны во время сбора подписей и оштрафованы судом.

3 сентября краснодарская активистка Яна Антонова провела одиночный пикет около мэрии Краснодара, призвав не допустить застройку набережной реки Кубань, где планируется строительство храма. В Юбилейном микрорайоне это единственная крупная зона отдыха, пояснила она. 14 и 21 сентября жители Юбилейного микрорайона провели два субботника в зоне отдыха, где планируется строительство. Целью акций было показать властям, что это не пустырь, а зеленая зона, интересная жителям, рассказали участники субботников, 6 октября на одиночный пикет по этому поводы вышел местный активист.

Депутат городской думы Краснодара Александр Сафронов заметил, что 4 октября на сайте Федеральной государственной информационной системы территориального планирования (ФГИС ТП) был выложен новый проект Генплана Краснодара. "Администрация, конечно, решила не оповещать жителей о столь малозначительном факте, а вот я рекомендую всем начать знакомиться с документом уже сейчас, чтобы потом не удивляться возможным "неприятным сюрпризам", - написал депутат в своем Telegram-канале "Красный темник".

В телеграм-канале Юбилейного микрорайона местные активисты написали, что в новом генплане на Рождественской набережной, за сохранение которой борются жители, предусмотрено место площадью несколько гектаров под строительство храма.

Согласно постановлению администрации Краснодара, опубликованном сегодня на сайте мэрии, общественное обсуждение Генплана продлится с 19 по 25 октября.

Как ранее поясняли "Кавказскому узлу" активисты, "общественное обсуждение" - это не буквальное обсуждение, а процесс, когда жители города, каждый в отдельности, ознакомившись с проектом генплана, отправляет свои замечания по нему по электронной почте в мэрию.

Позднее депутат Сафронов уточнил, что на ознакомление с экспозицией у жителей города будет даже не неделя, а пять дней, приложив график, согласно которому жители смогут осмотреть экспозицию с 21 по 25 октября с 10 до 12 часов и с 14 до 16 часов ежедневно. "То есть жители, у которых нет мощного компьютера, имеют всего пять дней чтобы посмотреть на документ, который определит облик города на следующие десятилетия. Это позор. Вот других слов нет у меня. Позорище!" - прокомментировал депутат.

Активист Виталий Черкасов напомнил, что ранее мэр Краснодара Евгений Наумов обещал, что у жителей будет два месяца для обсуждения Генплана.

"Единый документ территориального планирования и градостроительного зонирования в ближайшее время отправится на рассмотрение общественников. У краснодарцев будет около двух месяцев, чтобы ознакомиться и внести правки", - сообщил 10 сентября в своем Telegram-канале мэр Краснодара Евгений Наумов.

"Сегодня Наумов подписал постановление администрации Краснодара № 6315, в котором обозначен крайний срок приёма замечаний от горожан - 25 октября. А сами материалы Генплана должны быть опубликованы "по истечении семи дней со дня официального обнародования настоящего постановления". То есть, у краснодарцев будет всего около 10 дней (плюс минус несколько дней) на изучение объемных материалов Генплана и подготовку замечаний", - отметил Черкасов в своем телеграм-канале "Азбука горожанина".

Активисты заявили о продолжении борьбы

Мэр Краснодара не сдержал свое слово, сказал корреспонденту "Кавказского узла" один из активистов, проживающих в Юбилейном. "Обещал, что жителям Краснодара дадут два месяца на ознакомление, а дал две недели. Это позор!" - прокомментировал он. По его словам, жители микрорайона, несмотря на критически малое время, выделенное властями для обсуждения Генплана, будут принимать в нем участие и продолжат свою борьбу за зеленую зону на Рождественской набережной.

Нас ждет в Юбилейном хронический, периодически обостряющийся протест

"Православный храм - это не тот объект, который нужно строить вопреки желанию большинства жителей района. Жители Юбилейного будут протестовать против строительства храма в зеленой зоне. Всегда найдутся общественники или депутаты, чтобы этот протест возглавить. Нас ждет в Юбилейном хронический, периодически обостряющийся протест. Даже если объект вопреки желанию местных жителей будет построен в будущем мы сделаем все, чтобы его снести и восстановить зеленую зону", - заявила корреспонденту "Кавказского узла" активистка Яна Антонова.