Протест против застройки набережной выявил проблемы градостроительной политики в Краснодаре

30 сентября 2024, 07:47

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Краснодар активно застраивается, однако чиновники не уделяют должного внимания строительству парковых зон и это привело к нехватке общественных пространств. Именно по этой причине краснодарцы активно сопротивляются строительству храма на Рождественской набережной в микрорайоне Юбилейный и требуют вместо него построить парковую зону, пояснили опрошенные "Кавказским узлом" местные жители.

Как информировал "Кавказский узел", 14 и 21 сентября жители микрорайона Юбилейный в Краснодаре провели два субботника на Рождественской набережной, где планируется строительство храма. Целью акций было показать властям, что это не пустырь, а зеленая зона, и что горожане выступают за ее сохранение. Депутат гордумы Краснодара Александр Сафронов и активист Виталий Черкасов были оштрафованы после сбора подписей против застройки набережной, полицейские также выписали предостережение активистке Яне Антоновой, собирающей подписи против застройки набережной.

Яна Антонова продолжила сбор подписей

28 сентября корреспондент "Кавказского узла" побывала в микрорайоне Юбилейный в Краснодаре, жители которого проводят сбор подписей под петицией к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву против строительства в зеленой зоне на Рождественской набережной нового храма. В этот день сбор подписей вела активистка Яна Антонова. Она начала сбор в 10 часов – и уже к 13 часам собрала 25 подписей, к 17 часам подписей было 78, а к концу сбора, к 19 часам – 110. На следующий день, 29 сентября, сбор подписей велся 2 часа, и за это время Антоновой удалось собрать 24 подписи.

"Сбор подписей под обращением к губернатору стартовал 5 сентября, когда стало известно, что городские власти имеют намерение отдать часть Рождественской набережной под застройку храма. С тех пор сбор подписей всё ширится, многие люди берут с собой подписные листы, чтобы подписать родственников и соседей, потом вернуть подписные листы сборщикам. К сожалению, полиция […] пытается препятствовать сбору подписей", – сказала Антонова корреспонденту "Кавказского узла".

Она отметила, что силовики, которые вручили ей предостережение, вели себя корректно, так как многие из них сами живут в микрорайоне и, возможно, тоже против застройки набережной. "Но я продолжаю сбор подписей. Я житель Юбилейного, я люблю Юбилейный, я считаю, что застройка одной из последних больших зеленых зон не только в Юбилейном, но и во всем городе будет преступлением против жителей. 10 лет назад жители отстояли Рождественскую набережную от застройки, тоже в очень упорной борьбе и со всяческими угрозами в адрес активистов, и отнимать зеленую зону у жителей будет преступлением, поэтому я продолжаю – иначе не могу", – сказала Антонова.

Она отметила, что силовики оказывают давление на тех, кто пытается помогать в сборе. Так, консьержка одного из домов пыталась собирать подписи – ей жители этого дома принесли подписной лист и попросили о сборе, и к ней пришла полиция, с консьержки взяли объяснительную.

Активных сборщиков, собирающих подписи в общественных местах, более 10, уточнила активистка. "Состав не постоянный, кто-то может в один день, кто-то в другой. Но отдельно многие люди берут с собой подписные листы, чтобы подписать среди знакомых, потом вернуть. Ситуация вызывает большой отклик у жителей района, и они стремятся поддержать петицию", – пояснила она.

Сбор подписей проходит ежедневно, анонсы появляются в местном телеграм-канале "Краснодар ЮМР", в нем сообщается о том, где будет находиться сборщик, и к нему подходят люди, желающие поставить подпись в защиту зеленой зоны. Сейчас собрано уже более 3000 подписей, уточнила Антонова. "Есть такие ситуации, когда люди боятся подписывать, а на самом деле подписали бы. Это касается прежде всего тех же сотрудников полиции и других бюджетников. Цели по подписям у нас нет, мы будем собирать, пока проблема не решится", – сказала она.

"Жители Юбилейного заслуживают уважения, и в первую очередь – уважения со стороны администрации города. Мне поступали обращения от жителей других районов, которые тоже хотели подписать наше обращение к губернатору, но, к сожалению, мы им не смогли этого позволить, так как обращение начинается со слов "Мы, жители Юбилейного". Поэтому я была вынуждена отказывать им", – отметила Антонова.

Жительница Юбилейного Арина рассказала, что проживает в нем с 1986 года.

"Мне всегда не хватало зелени, растительности. Моя квартира находится в той части Юбилейного, где собираются строить храм, и мне очень не нравится идея застройки зеленой зоны в целом, плюс ко всему – это будет стройка на многие месяцы, а может, и годы. Это будет ездить строительная техника под окнами, через наши дворы, где и так не развернешься. Ни подъездов к этому месту нет, ни вообще какого-то здравого смысла в этом нет. Я не эксперт, но забивать здесь какие-то сваи, устраивать большую стройку рядом с нашими домами... это выглядит опасно. Кроме того, на нашей улице уже стоит два храма, зачем здесь еще третий – непонятно. И перспектива звона колоколов по утрам меня тоже не очень радует", – рассказала Арина корреспонденту "Кавказского узла".

"Еще важный момент, что сейчас это земля муниципальная, и она предназначена для зеленых насаждений, прогулок, отдыха местных жителей. А когда здесь построят церковь, то земля перейдет в собственность Русской православной церкви (РПЦ), а это уже будет не парк, а собственность церкви со своими правилами поведения", – добавила она.

По словам Арины, к ней полиция не подходила, когда она собирала подписи.

Она отметила, что жители Юбилейного ставили подписи под петицией очень охотно. "Я ходила и говорила, что собираю подписи против строительства в зеленой зоне, и люди с удовольствием подписывались. Сразу подходили, поддерживали, высказывали свое возмущение. Немало было и тех, которые равнодушны, не включены ни в одну сторону, ни в другую, ну и также встречались те, кто за. Если говорить о соотношении, то в моей практике это было примерно так: человек 7 подписывали петицию, один отмахивался, что ему все равно, двое были за храм", – пояснила Арина.

Она подчеркнула, что намерена участвовать в сборе подписей, несмотря на сообщения о том, что на местных активистов оказывает давление полиция.

Нехватка общественных пространств в городе стала причиной протеста жителей

Микрорайон Юбилейный располагается в юго-западной части Краснодара, на полуострове, омываемом рекой Кубань. В правой части полуострова улица, расположенная вдоль реки, называется Рождественской набережной, частично она оформлена как набережная – с плиточным покрытием, скамейками, специально высаженными деревьями, большая же часть представляет собой естественный прибрежный ландшафт – поросшие травой холмы, кусты, деревья, полянки между ними.

В 2017 году городская дума утвердила парковый статус Рождественской набережной, что это парк с названием "Аллея 80-летия Краснодарского края", отметил на условиях анонимности местный активист.

"До этого, лет 10 назад, у инвесторов были планы всю эту полоску вдоль берега застроить многоэтажными домами. Но люди встали на дыбы, это была долгая, многолетняя борьба, в которой люди отстояли свое право. В итоге были построены только две многоэтажки, а остальное, сказали, будет аллеей, зеленой зоной для отдыха", – рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Эта полоска – длинная, более 11 гектаров, из них порядка 3 гектаров в результате той истории оказались "облагорожены", а примерно 8 гектаров остались в первозданном виде прибрежной зеленой зоны, уточнил он. "Частично они Рождественскую набережную благоустроили, в своем понимании – закатали естественный природный ландшафт в плитку, сделали газоны, поставили лавочки, деревья посадили. То есть из зеленой зоны, из леса – сделали парк, под который можно брать контракты, в том числе на обслуживание. За лесистой частью ведь ухаживать не надо, она не требует трат, но и денег не приносит. А на "облагороженную" часть постоянно контракты заключаются, садовники ходят, копаются, полив ведется. Плитка, опять же. На этом всем можно заработать, определенный отмыв денег, полагаю, там присутствует. А эта часть Рождественской набережной, где теперь планируется строить храм, так и осталась "необлагороженной", она у них называется "второй очередью", – пояснил активист.

У властей относительно "второй очереди" большие планы, продолжил он. "они рисовали какие-то проекты, дорожки в два яруса. И всё это в итоге, всю нашу Рождественскую набережную, предполагается соединить в единое целое с Тургеневским мостом и другими набережными вдоль Кубани, создать единую рекреационную зону, что прописано в стратегии социально-экономического развития Краснодара до 2030 года. Но для этого нужно укрепить берег реки. И тут они в 2021 году пытаются укрепить этот берег, принимают планировку территории, жителям ничего не сказали, выложили на сайте для якобы общественных обсуждений. А там не так сейчас, что мы собрались где-то и обсуждаем, а по нынешним чиновничьим понятиям общественные обсуждения – это когда они на сайте выложили, а мы берем каждый и пишем им по электронной почте письма, кто с чем не согласен. Это "общественное обсуждение". Мы не видим даже реакцию друг друга, не видим предложений других жителей, которые можно было бы поддержать или раскритиковать. Кто-то заметил, что выложен такой документ, и тогда мы увидели, что там вырезан квадратик в зеленой зоне на Рождественской набережной, полгектара. Мы стали узнавать, и выяснилось, что они хотят его под храм. И тогда сразу жители сказали, что они против", – рассказал активист.

Он отметил, что в генплане Краснодара определены различные функциональные зоны – есть зоны под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), под многоквартирные дома, промышленные предприятия, и есть рекреационные зоны. "И типы реакриционных зон есть разные. Эта зона – рекреационная зона Р-1, то есть "зона озелененных территорий общего пользования (скверы, парки, будьвары, сады)". Это прописано в генплане. И в этой зоне запрещено строить детские сады, школы, спортивные или культурные объекты. Это как бы городской заповедник, в котором ничего строить нельзя. Это прописано в правилах землепользования и застройки, утвержденных городской думой еще в 2007 году", – сказал житель Краснодара.

Юбилейный – это песчаный полуостров с очень плотной застройкой, в микрорайоне живет около 100 тысяч человек. "А парков на это число людей у нас и на данный момент критически не хватает. По краевому законодательству, по градостроительным нормативам, на одного человека должно приходиться 16 квадратных метров озелененных территорий общего пользования. Сейчас в Юбилейном в 10 раз меньше на одного жителя приходится, чем 16 квадратных метров. Мы имеем лишь 10% от того, что должно быть. А после строительства храма будет, условно, в 15 раз меньше", – отметил он.

"При этом в 2020 году депутаты гордумы, после того, как был принят генплан, изменили правила землепользования и застройки и дописали, что церкви (строить) можно. У функциональных зон есть основное назначение – скажем, в зоне под ИЖС можно строить только индивидуальные жилые дома. Но есть так называемое "условно разрешенное использование". Например, если зона отведена под ИЖС, там можно построить магазин, и это условно разрешенное использование. Единственное – надо с жителями согласовать. И гордума внесла изменения в правила: объекты для осуществления религиозных обрядов стало можно строить в любой зоне. Если это земли промышленности, все равно можно, если собственник не против, можно построить храм. Если сельхозназначения, ИЖС, многоквартирные дома, больницы – тоже можно. Но если в заповедной зоне строить нельзя, то ничего нельзя! Если им мало имеющихся храмов в Юбилейном, они могут купить в любой другой функциональной зоне место – и построить еще один храм. А зеленую зону мы нигде в другом месте не получим. Почему эти интересы, религиозной организации, должны решаться за счет интересов жителей, которым и так зелени критически не хватает? Нас обвиняют в эгоизме, что мы храм не хотим. Но мы не покушаемся на права верующих. Да, для них важно молиться. Непонятно только, почему, если они могут это делать в любой зоне, у нас хотят отобрать парк", – заявил активист.

Строительство храма приведет к серьезным проблемам, подчеркнул он. "Проспект Чекистов – главная дорога в микрорайоне, она делит его на две части, и правая часть, где расположена Рождественская набережная, застроена очень плотно, дома стоят так плотно, что проехать с проспекта Чекистов к берегу реки – это квест, приходится вилять – этот дом с этой стороны объехать, этот с этой. А если здесь построят храм, людям же как-то надо будет к нему проезжать, им надо будет где-то парковаться, если, допустим, служба будет, но главное – просто проехать прямо тут нельзя. Если автобус какой-то, например, то он не проедет просто. Скорее всего, чтобы сделать проезд, им придется сносить гаражи. А если снесут гаражи, то куда владельцам размещать автомобили, которые там стоят? Это еще сильнее усугубит транспортную ситуацию", – отметил активист.

Он отметил, что в этой части Юбилейного и так есть два храма: в 5 минутах ходьбы от места предполагаемого строительства – часовня, в 15 минутах – большой Рождественский храм. "Если верующим далеко ходить туда, то я напомню, что в этой части Юбилейного у нас всего одна школа. То есть пройти 15 минут раз в неделю на службу (до Рождественского храма) – это тяжело, им нужно еще храм построить, а то, что дети у нас каждый день со всей этой части микрорайона в школу далеко ходят – это нормально", – сказал житель Краснодара.

По некоторым данным, новый храм будет не маленьким, рассказал активист. "Этот храм планируется как входящий в тройку крупнейших храмовых комплексов по ЮФО, 10 сентября губернатор сказал об этом на закрытом совещании с общественниками, и нам об этом от одного из них стало известно. То есть это будет достопримечательность, здесь будет высокая посещаемость. Это означает полный транспортный коллапс", – подчеркнул он.

Строительство такого объекта скажется и на энергетической инфраструктуре. "У нас в ночь на 28 сентября в огромном числе домов отключили свет. Что-то там не справилось, большая нагрузка. А если у нас еще, помимо сложившейся инфраструктуры, появится храмовый комплекс, к нему появятся какие-то объекты, церковно-приходская школа, по слухам, место размещения паломников... Это дополнительная нагрузка на коммуникации, которые есть, на те же энергосети. А у нас сети и так не справляются", – подчеркнул активист.

"У нас есть конституционное право на благоприятную окружащую среду. И оно уже и так сильно нарушено – застройщиками, властями. У нас зелени осталось 10% от нормы, река Кубань отравленная, куда сливается канализация. И эта зеленая часть компенсирует хоть как-то нашу природу. У нас район и так не очень зеленый, и на тех общественных территориях, которые есть в районе, которыми занимается именно муниципалитет, зелени особо нет. Этот участок немного компенсирует отсутствие зелени в общественных зонах Юбилейного", – считает житель Краснодара.

Он отметил, что ему не нравится и идея о том, чтобы "облагородить" лесистую часть Рождественской набережной по подобию "первой очереди". "У нас и жители многие, и власти считают благоустройством, когда всё закатывают в плитку. И именно так сделали на той части Аллеи 80-летия, которую как бы "облагородили" несколько лет назад. А по нормативам у нас зона может называться зеленой, только если 70% поверхности занято растениями, травой. И даже если эту часть набережной не застраивать, но преобразовать по подобию "первой очереди", то она тоже прекратит свое существование как именно зеленая зона. Но многие жители этого хотят. Почему это происходит? У нас недостаток общественных пространств. Между домами это не сделать – машины, гаражи, места нет. Походить, погулять – негде. У нас на весь Юбилейный есть только бульвар Школьный и Платановый бульвар, и люди, ощущая нехватку общественных пространств, где можно погулять, потусоваться, выступают за соответствующее оформление всей Рождественской аллеи. Но то, что сделали в той части набережной, в "первой очереди", – это всё должно было быть обычными общественными пространствами – бульварами и аллеями – в центре микрорайона. Мы не должны выбирать между пространством, где можно погулять с колясками, на роликах покататься, и зеленой зоной. А нас перед таким выбором ставят", – заключил активист.

Жители Юбилейного высказались против застройки набережной

На Рождественской набережной, в "природной" ее части, "необлагороженной", корреспондент "Кавказского узла" встретил мужчину, который жарил шашлыки. Он представился Алексеем и сообщил, что знает, что здесь хотят построить храм, и что он против этого. "Часовен и храмов в одном маленьком районе хватает. Местные жители любят это место. 1 Мая, 9 Мая, любой праздник – мы сюда приходим. Вы можете заметить, что мусора тут нет, мы за собой всегда всё убираем. Здесь, может, можно было бы облагородить немного, поставить беседки, чтоб можно было так же проводить тут время на природе. Та набережная – хорошая, да, но она бетонная (речь о "первой очереди" этой же Аллеи 80-летия Краснодарского края). Я считаю, надо оставить тот кусок для прогулок. Вечером выйдешь – люди гуляют, пенсионеры, я сам с женой там хожу. А этот кусок (природный) оставьте для отдыха. Место для отдыха должно же быть? Там же я не могу приехать и пожарить шашлык", – сказал Алексей.

Он отметил, что слышал о сборе подписей и что намерен поставить подпись под петицией. "У нас в чате домовом написали о сборе, просто я пока не успел", – пояснил житель Краснодара.

Около часовни, расположенной неподалеку от Рождественской набережной, в 5 минутах ходьбы, корреспондент "Кавказского узла" пообщалась с местной жительницей Анастасией. "Я в принципе не против храма, но то, что и зеленая зона у нас здесь одна-единственная... Нам очень удобно выйти, погулять с ребенком – и на травке посидеть, и он на горном велосипеде там катается. Мы часто приходим туда с покрывалом, просто попить кофе, съесть бутербродик, это очень хорошо, семьей отдохнуть. Эта зона нужна. Храм у нас есть большой, часовня вот есть – люди, которые хотят, придут, либо сюда, либо туда. Строить еще один через 200 метров? Ну, постройте где-нибудь в районе улицы Думенко (в другой, левой части полуострова, на котором расположен Юбилейный), там, где у людей нет храма", – сказала Анастасия.

Она заявила, что ставить подпись под петицией не будет. "Я верующий человек. Если суждено, храм будет, не суждено – не будет. Я и против, но и подписываться против храма тоже не могу", – пояснила Анастасия.

Еще одна жительница Юбилейного Виктория рассказала, что не знала, что планируется строительство храма, но ей эта идея по душе. "Я православная. Если будут как-то облагораживать, храм строить – я не против. Потому что я очень люблю наш Рождественский храм, это такая красота, я хожу туда по воскресеньям и каждый раз поражаюсь, насколько там красиво, какая там приятная обстановка. А в эту рощу мы и не ходим. Мы гуляем с ребенком на набережной (в благоустроенной части). По-моему, этого вполне предостаточно", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По словам местной жительницы Ангелины, она не знала, что планируется строительство храма. "Мы сами живем с окнами на маленькую часовню, и она регулярно мешает нам спать. Мы туда не ходим особо, в этот лесок, нам некогда ходить, но я не думаю, что церковь там нужна, лучше бы продлили эту набережную (имеется в виду "облагороженная" часть), мы на это надеялись, туда мы иногда ходим", – сказала Ангелина корреспонденту "Кавказского узла".

"Я слышала про сбор подписей, но слышала и то, что арестовали тех людей, которые собирали подписи", – сказала корреспонденту "Кавказского узла" местная жительница Татьяна.

"Я, конечно, против. Потому что есть огромный, красивый, очень хороший, добрый храм у нас (Рождественский), есть маленькая часовенка на Платановом бульваре, это всё очень хорошо – для людей, для детей, на праздники мы все ходим туда, посещаем. А здесь нам обещали зеленую зону, парковую, которая предполагает деревья, а не звон колоколов прямо возле домов, где люди спят – пожилые, маленькие дети. Там будут паломники, машины, парковки и так далее. Нам это кажется чересчур. Мы ходим в эту дикую (лесную) зону, отдыхаем – с подстилками, отмечаем там какие-то даты. Это природа. Мы не ездим никуда за тридевять земель, потому что это всё у нас рядом с домом – много зелени, трава, тенечек, детям очень хорошо. Мы против, чтобы это всё уничтожали", – заявила Татьяна.

По ее словам, она видела сборщицу подписей, но пока не подписались, не получилось в тот раз. "Если я ее увижу, обязательно подпишусь, более того – несколько моих соседей передали, чтоб, если я ее встречу, чтоб я их набрала, и они как-то в телефонном режиме скажут свои данные, подтвердят, что хотят подписаться, может быть, если так можно. У нас разговор у всех соседей об этом ведется. Люди против", – заключила женщина.

Местный житель Алексей сообщил, что уже подписался против строительства, как и его супруга. "И в домовом чате соседи писали, что подписались", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Прихожане будут приезжать на службы, на праздники, занимать местные дворы, отметил Алексей. "Я не хотел бы, чтоб в наших дворах появились шлагбаумы. У нас и без того очень плотно всё застроено, двигаться тяжело, потому что машин много, но тогда будет еще больше, и будут проблемы. Как минимум это. А второе – мы ждали набережную, у нас часть построили (имеется в виду "облагороженная" часть, "первая очередь" Рождественской набережной), мы очень рады – и ждем, что она будет продолжена, чтобы больше людей могли по ней гулять. А в ту (лесистую) часть мы редко ходим, там больше с собаками гуляют, люди на пикники туда ходят, с близлежащих домов, шашлыки жарят. Но мы не ходим. А мы часто гуляем с коляской, и нам было бы удобнее, если б эта набережная (благоустроенная) была длиннее, чтобы можно было зайти – и с коляской подольше прогуляться. Была обещана набережная – а тут обещания вот так меняются", – посетовал местный житель.

Еще один житель Юбилейного Даниил заявил, что не знал, что в этом месте планируется построить храм. "Лучше бы о жильцах сначала позаботились, как минимум, а как максимум – лучше бы парк какой-нибудь сделали, наподобие дендрария – я за сохранение природы. На мой взгляд, очень ценно иметь в районе место, где можно спокойно отдохнуть, безо всякого шума, сделали бы тропиночки – и было бы хорошо и по природе, и что место будет, где людям будет хорошо отдыхать. А церковь в нашем районе есть, и часовня еще есть, третий храм будет уже слишком", – сказал Даниил корреспонденту "Кавказского узла".

"Я против. У нас есть одна церковь, и есть часовня. Зачем нам вторая церковь? Все люди прекрасно помещаются в эту церковь (Рождественский храм). Для чего вторая? Нам нужна зеленая зона – гулять. Мы туда постоянно ходим, сейчас тоже оттуда идем", – сказала корреспонденту "Кавказского узла" местная жительница Елена.

Она подчеркнула, что в Краснодаре крайне мало зеленых зон. "Не хватает их. А народу много, и ему нужно где-то гулять. Бульвары, их два – Платановый и Школьный, просто забиты людьми, там гулять невозможно. И больше нам гулять тут негде. Только вот Рождественская набережная, где-то дикая, где-то сделанная. Мы живем в большом микрорайоне, дворов толком нет, всё заставлено машинами. Погулять толком и негде", – посетовала она. По словам Елены, против застройки набережной также выступают многие ее соседи.

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