Антонова после сбора подписей против застройки набережной получила предупреждение от полиции

28 сентября 2024, 19:03

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Полицейские выписали предостережение о недопустимости нарушений активистке Яне Антоновой, собирающей подписи жителей Краснодара под петицией против застройки Рождественской набережной.

Как писал "Кавказский узел", 4 сентября активистка Яна Антонова начала в Юбилейном микрорайоне Краснодара сбор подписей под петицией к губернатору против застройки Рождественской набережной. К 21 сентября было собрано не менее 1970 подписей.

3 сентября Яна Антонова провела одиночный пикет около мэрии Краснодара, призвав не допустить застройку набережной реки Кубань, где планируется строительство храма. В Юбилейном микрорайоне это единственная крупная зона отдыха, пояснила она. 14 и 21 сентября жители Юбилейного микрорайона провели два субботника в зоне отдыха, где планируется строительство. Целью акций было показать властям, что это не пустырь, а зеленая зона, интересная жителям, рассказали участники субботников.

Сегодня в 10.00 мск Яна Антонова вышла собирать подписи к одному из торговых центров на улице Чекистов в Юбилейном микрорайоне. К ней подошли сотрудники полиции и взяли у нее объяснение о том, что она собирает подписи. После этого они ушли, рассказала сама Антонова корреспонденту "Кавказского узла".

Однако, по ее словам, вскоре после этого сотрудники полиции вернулись и вручили Антоновой предостережение.

В документе, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла", не указано, какие именно действия Яны Антоновой стали поводом для официального предостережения, однако говорится, что "указанные действия создают условия для совершения противоправного деяния, ответственность за которое предусмотрена статьей 20.2 КоАП [Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования]".

В связи с этим Антоновой "объявляется официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений, административных правонарушений", говорится в документе.

Поведение полицейских было корректным, отметила Антонова. Она сообщила, что продолжила сбор подписей на этом же месте.

Напомним, 25 сентября силовики задержали депутата думы Краснодара Александра Сафронова и активиста Виталия Черкасова во время сбора подписей против застройки набережной. Оба были обвинены в нарушении организации публичного мероприятия. Депутат Сафронов был отпущен из полиции спустя несколько часов, а Черкасов провел в райотделе ночь. Каждый из задержанных был оштрафован на 25 тысяч рублей.

Еще в декабре 2021 года активисты выступили против строительства нового храма на набережной в Краснодаре, против него также протестовали жители микрорайона Юбилейный. Защитники набережной считают необходимым строить в микрорайоне образовательные и досуговые учреждения для детей. В январе 2022 года Яна Антонова провела одиночный пикет против передачи Русской православной церкви участка на набережной для строительства храма.

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