Акции противников застройки набережной в Краснодаре привлекли внимание властей

22 сентября 2024, 13:59

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Жители Краснодара организовали два субботника в зоне отдыха на набережной, где планируется строительство храма, а власти направили туда группу бюджетников, рассказали участники акций. Под обращением к губернатору с требованием не допустить застройки зеленой зоны собрано почти 2000 подписей, отчитались активисты.

Как писал "Кавказский узел", 3 сентября активистка Яна Антонова провела одиночный пикет около мэрии Краснодара, призвав не допустить застройки набережной реки Кубань, где планируется строительство храма. В Юбилейном микрорайоне это единственная крупная зона отдыха, пояснила активистка. 4 сентября Антонова начала в Юбилейном микрорайоне сбор подписей под петицией к губернатору против застройки набережной. В первый вечер было собрано 13 подписей.

Еще в декабре 2021 года активисты выступили против строительства нового храма на набережной в Краснодаре, против него также протестовали жители микрорайона "Юбилейный". Защитники набережной считают необходимым строить в микрорайоне образовательные и досуговые учреждения для детей. В январе 2022 года Яна Антонова провела одиночный пикет против передачи Русской православной церкви участка на набережной для строительства храма.

21 сентября и неделей ранее, 14 сентября, защитники зеленой зоны Рождественской набережной в Краснодаре провели субботники, чтобы продемонстрировать властям, что это зеленая зона, интересная жителям, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» один из участников субботников, попросивший не публиковать его имя.

У сторонников РПЦ все время аргументы, что эта территория - пустырь

"Идея про субботники возникла, поскольку у сторонников РПЦ все время аргументы, что эта территория - пустырь, незеленая зона, которая никому не нужна, кроме бомжей, любителей дешевого алкоголя. […] Поскольку там мусор действительно присутствует, вот мы решили убрать", - сказал он, заметив, что эта территория и до субботников была "не пустырь, достаточно ухоженная".

В первом субботнике, по его оценкам, приняли участие около 30 человек, а во втором – 10. При этом на первый субботник, помимо местных жителей, пришла группа сотрудников одного из департаментов мэрии. Активист предположил, что эти люди получили указание руководства прийти на место субботника.

Поскольку они тут не живут и им не интересно, они часик там побродили, не особо утруждаясь

"Их там было человек 50. Но, поскольку они тут не живут и им не интересно, они часик там побродили, не особо утруждаясь, не лазили там по оврагам или по берегу реки... Отметились и умотали", - рассказал он.

При этом сотрудники департамента не вывезли собранный ими мусор даже спустя неделю – придя на второй субботник, активисты обнаружили его там, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" другой участник второго субботника.

По его словам, во время второго субботника, 21 сентября, одному из организаторов акции Виталию Черкасову сотрудник полиции вручил официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для административных нарушений.

Активист связал это с тем, что Черкасов подписал очередную заявку на митинг жителей микрорайона Юбилейный, чтобы обсудить предполагаемую застройку зелёной зоны.

Кроме того, по словам участника второго субботника, там присутствовал некий человек в штатском. «Он говорил, что он местный житель, но судя по почтительному обращению с ним полицейских, он явно был важным для них человеком», - сказал он.

Сбор подписей под обращением под обращением к губернатору также продолжается, но на субботниках сбор подписей не велся, чтобы не превращать субботник в политизированную акцию, рассказал участник акции.

Активисты предполагают проводить субботники и дальше. «Если будут появляться желающие, даже несколько человек... Не обязательно же, чтобы весь Юбилейный приходил. Достаточно, чтобы пришло несколько, пришли какие-то единомышленники», - подчеркнул участник второго субботника.

Власти все-таки стали лучше выбирать места для подобных построек

Подобные протесты в последние годы стали более редкими, заявил руководитель Исследовательского центра «Сова» Александр Верховский. «Ситуации, когда люди выступают против решения администрации построить в месте, которое они хотят оставить зеленой зоной, религиозное сооружение, безотносительно того, к какой конфессии оно относится, встречаются во всех регионах. Однако в последние годы подобных случаев стало меньше. Вероятно, потому, что власти все-таки стали лучше выбирать места для подобных построек», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Активисты отчитались о сборе как минимум 1970 подписей под обращением к губернатору

Яна Антонова в своем телеграм-канале ежедневно публикует график сбора подписей, указывая, в какие часы и по какому адресу он будет проводиться в ближайшие дни. При этом 20 сентября она сообщила, что собрано 1,5 тысячи подписей жителей Юбилейного. "Сбор подписей будет продолжаться до 28 сентября", - отмечается в этой публикации.

Активистка также публикует фото людей, заполняющих подписные листы. Она подтвердила в своем телеграм-канале, что 14 и 21 сентября проводились субботники, а также разместила репост публикации Виталия Черкасова, сделанной 21 сентября.

Меня нашёл в овраге сотрудник полиции (по случайности здесь же оказались сотрудники Росгвардии) и вручил мне официальное предостережение

"Во время субботника в зелёной зоне ЮМР меня нашёл в овраге сотрудник полиции (по случайности здесь же оказались сотрудники Росгвардии) и вручил мне официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений и административных нарушений. Отдел полиции Юбилейного микрорайона располагает какими-то сведениями, правда какими - не поделился. Видимо, это связано с тем, что я подписал очередную заявку на митинг жителей Юбилейного микрорайона […], чтобы обсудить предполагаемую застройку зелёной зоны", - говорится в публикации Черкасова.

О ходе сбора подписей регулярно сообщает в своем телеграм-канале и депутат гордумы Александр Сафронов. В частности, вечером 21 сентября он сообщил о сборе 470 подписей.

Сборы подписей превзошли наши ожидания

"Мы сегодня все вместе собрали много подписей против строительства в зеленой зоне набережной Юбилейного. Отчитываюсь по цифрам: собрали в общем 470 подписей, раздали еще с десяток бланков представителям домов. Сбор закончили в 18.30, так как кончились бланки подписных листов. Сборы подписей превзошли наши ожидания", - написал депутат.

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