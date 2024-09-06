Краснодарская активистка начала сбор подписей против застройки набережной

06 сентября 2024, 07:49

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Активистка Яна Антонова начала сбор подписей жителей Юбилейного микрорайона Краснодара против строительства храма в зоне отдыха на набережной.

Как писал "Кавказский узел", 3 сентября активистка Яна Антонова провела одиночный пикет около мэрии Краснодара, призвав не допустить застройки набережной реки Кубань, где планируется строительство храма. В Юбилейном микрорайоне это единственная крупная зона отдыха, пояснила активистка.

Еще в декабре 2021 года активисты выступили против строительства нового храма на набережной в Краснодаре, против него также протестовали жители микрорайона "Юбилейный". Защитники набережной считают необходимым строить в микрорайоне образовательные и досуговые учреждения для детей. В январе 2022 года Яна Антонова провела одиночный пикет против передачи Русской православной церкви участка на набережной для строительства храма.

5 сентября Яна Антонова опубликовала в своем телеграм-канале несколько фотографий людей, подписывающих петицию к губернатору против застройки набережной в Краснодаре. "Сбор подписей в Юбилейном под обращением к губернатору против строительства храма на набережной", - говорится в подписи к фотографиям.

Активистка уточнила, что собирать подписи начала вечером 4 сентября. "Собирала вечером на набережной подписи против ее застройки храмом. Хотя уже было темно, удалось собрать 13 подписей. В том числе подписалась семейная пара, муж и жена, возрастом 45+, пошедшие вечером вдвоем гулять на набережную. Вот почему у деятелей РПЦ засела мысль, что эту семейную пару нужно лишить возможности вечером гулять на набережной? Столько говорится в стране об укреплении семьи, а ведь возможность и для молодых семей и для семейных пар со стажем совершать совместные прогулки на природе - это и есть укрепление семьи", - написала она.

В публикации размещена также фотокопия обращения к губернатору Вениамину Кондратьеву от имени жителей Юбилейного микрорайона. "Сегодня делается попытка построить на набережной храм. Для этого в зеленой зоне уже отмежевали земельный участок в 1,2 гектара. В Юбилейном микрорайоне на Рождественской набережной уже есть Рождественский храм, также в нашем районе имеется часовня. Перспектива строительства не только храма, но и любого другого капитального сооружения в единственной крупной зеленой зоне района не устраивает нас, его жителей, так как лишит нас возможности отдыхать с семьями и детьми непосредственно в нашем районе", - говорится в обращении.

Авторы петиции попросили Кондратьева "вмешаться и сохранить Рождественскую набережную".

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