Краснодарская активистка выступила против строительства храма на набережной

04 сентября 2024, 09:46

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Активистка Яна Антонова на одиночном пикете около мэрии Краснодара призвала не допустить строительства храма на набережной. В Юбилейном микрорайоне это единственная крупная зона отдыха, пояснила она.

Как писал "Кавказский узел", в январе 2022 года активистка Яна Антонова провела у здания администрации Кубани одиночный пикет против передачи Русской православной церкви участка на набережной для строительства храма.

Еще в декабре 2021 года активисты выступили против строительства нового храма на набережной в Краснодаре, против него также протестовали жители микрорайона "Юбилейный". Защитники набережной считают необходимым строить в микрорайоне образовательные и досуговые учреждения для детей.

Яна Антонова 3 сентября провела около здания администрации Краснодара одиночный пикет против строительства храма на набережной. Активистка вышла с плакатом с надписью «Мэр Наумов, не отдавай Рождественскую набережную под застройку храмом», сообщает "Юга.ру".

По словам Антоновой, в Юбилейном микрорайоне, где живут около 100 тысяч человек, Рождественская набережная - единственная крупная зеленая зона. "Жители Юбилейного привыкли там отдыхать и не хотят застройки набережной. Они настроены очень решительно по этому вопросу. В 2013-2016 годах компания «Ренова» олигарха Виктора Вексельберга уже предпринимала попытку застроить набережную многоэтажками. Тогда жителям удалось её отстоять. Сегодня набережной грозит застройка со стороны РПЦ", - приводит издание слова Антоновой.

Ранее, 29 августа, глава фракции КПРФ в гордуме Александр Сафронов сообщил, что в Юбилейном микрорайоне может появиться новый храм. Его строительство запланировано на берегу Кубани, участок уже размежевали, пишет издание.

Яна Антонова в своем телеграм-канале днем 3 сентября опубликовала фото своего плаката с обращением к мэру Евгению Наумову, не сопроводив фото текстовым пояснением, а вечером разместила ссылку на публикацию "Юга.ру" о ее пикете.

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