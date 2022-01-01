Рождественская набережная, Краснодар, стоп-кадр видео https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=zGibgftBxlw

01 января 2022, 04:59

Активисты объяснили свой протест против нового храма в Краснодаре

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Краснодарская городская комиссия отправила на доработку предложения о строительстве храма на набережной, против которого протестовали жители микрорайона "Юбилейный". Однако решение было принято не по требованию активистов, а из-за претензий к технической стороне. В случае, если огрехи будут устранены, участок вновь может быть предложен под строительство культового сооружения, уверены защитники набережной, которые считают необходимым строить в микрорайоне образовательные и досуговые учреждения для детей. 

Председатель общественного совета краснодарского микрорайона "Юбилейный" Татьяна Захарова рассказала «Кавказскому узлу» о ситуации, складывающейся вокруг проекта строительства храма в одной из зеленых зон "Юбилейного". Городская комиссия по ПЗЗ (Правилам землепользования и застройки) 23 декабря отклонила проект обустройства Рождественской набережной, отправив его на доработку. «Но причиной стали не жалобы по поводу храма, а серьезные замечания по шпунтовым зонам (Шпунтовое ограждение ‒ это закрепленные в грунте сваи, формирующие искусственную стену. Устанавливаются при строительстве сложных объектов по периметру котлованов, на склонах, вблизи акваторий  - прим. "Кавказский узел"), которые пересекались», - заявила она. 

Захарова подчеркнула, что жители "Юбилейного" предпочли бы сохранить зеленую зону, а если что-то и строить в районе, то не храм, а Дом культуры с бесплатным кружками.

«У нас уж есть храм с территорией в три гектара, где при желании можно построить еще один храм. Там есть и школа на 180 учеников, но недавно выяснилось, что она платная - по 15000 рублей в месяц с ребенка. Это явно не то, что хотят жители. Они не хотят и создания реабилитационного центра, о котором говорит церковь», - отметила она.

Территория о которой идет речь, была буквально отбита в 2013-2016 годах жителями микрорайона под руководством совета и при поддержке губернатора у застройщика, собиравшегося строить там многоквартирные дома, пояснила Татьяна Захарова . 

«Сейчас в генплане города эта территория обозначена как рекреационная зона, где строить нельзя. Первую часть участка (4 гектара) мы уже оформили как Аллею 80-летия образования Краснодарского края. Вторая часть должна быть благоустроена сейчас, и вот, как раз когда в октябре-ноябре были общественные слушания на эту тему, на предоставленных администрацией картах мы увидели что из 6 гектаров этого участка 0,5 гектаров вырезали. Было белое пятно, а устно нам сказали, что там будет храм. Почему это стало возможным? Потому, что в ПЗЗ внесли поправку о том, что культовые здания могут строиться в любой зон. Другие здания, тот же Дом культуры, так строиться не могут, поскольку для этого надо вносить изменения в Генплан», - рассказала она.

При этом, по словам Захаровой никакого проекта храма активисты не видели.  «Пока им надо сформировать участок и оформить его. Но многие жители не разобрались в ситуации и в замечаниях, что они против постройки храма. Но поскольку формально о храме речь пока не идет, то комиссия отклоняла их замечания как неправильно сформулированные», - сказала она. 

Активисты пока собрали 700 подписей против застройки набережной. Впрочем, по ее данным, подписи чиновников не впечатлили. «Как мне рассказывали, председатель комиссии заявил: «Что, 700 подписей, - это мнение всего Юбилейного?». Не знаю, сколько подписей надо будет собрать, чтобы был понятно, что это серьезно - 10000?» - задается вопросом Захарова.

Председатель общественного совета микрорайона подчеркнула, что поскольку проект не отвергнут вообще, а отправлен на доработку, и это явно не конец истории. «Второй раунд будет более серьезным. Я всем говорю: «Не расслабляйтесь. У нас будет очень серьезная борьба», - заключила Захарова.

"Многие жители ("Юбилейного") никакого капитального строительства не хотят. Одинаково не правы и те, кто говорит, что вообще не надо предоставлять РПЦ земельный участок под храм", - написала активистка Яна Антонова в своем ТГ-канале.

"Город - это компромисс между группами интересов", - процитировала она экономиста, специалиста по региональному развитию, профессора Наталью Зубаревич. "Администрации Краснодара нужно найти другое место для строительства храма, а не пытаться вновь протащить проект храма на Рождественской набережной через общественные слушания". - резюмировала Антонова. 

Руководитель информационно-издательского отдела Краснодарской епархии, диакон Михаил Степанков заявил «Кавказскому узлу», что в настоящий момент никакого проекта храма нет.

«Есть 15 лет ожидания выделения участка под храм. Пока что есть несколько возможных участков, но не один еще не выделен, поэтому говорить о каком-то проекте создания храма нельзя. Второй храм в микрорайоне необходим, поскольку сейчас на весь "Юбилейный" с населением в 120000 человек приходится один храм вместимостью 500 человек и часовня великомученика Дмитрия Солунского, куда вмещается 15-20 человек. Что касается противников строительства храма, Степанов процитировал заявление митрополита краснодарского Григория, сделанное для сайта «Политема»: «Что касается антирелигиозной деятельности отдельных лиц, противников строительства храма, то она присутствует в информационном поле, к сожалению, не только в нашем регионе. Эти люди пытаются манипулировать общественным мнением».

Примечание:

"Жители Новороссийска выступили против застройки пляжа", "Краснодарцы вышли на пикет против строительства храма", "Снят арест с храма староверов в Сочи".

Автор: Александр Степанов источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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