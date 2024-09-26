Суд оштрафовал двоих защитников набережной Краснодара

26 сентября 2024, 13:57

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Депутат гордумы Краснодара Александр Сафронов и активист Виталий Черкасов оштрафованы на 25 тысяч рублей каждый. Суд признал их сегодня виновными в нарушении правил организации публичного мероприятия. Ранее оба были задержаны во время сбора подписей против застройки набережной.

Как информировал "Кавказский узел", 25 сентября силовики задержали депутата гордумы Краснодара Александра Сафронова и активиста Виталия Черкасова во время сбора подписей против застройки набережной в Юбилейном микрорайоне. Оба были обвинены в нарушении организации публичного мероприятия. Депутат Сафронов был отпущен из полиции спустя несколько часов, Черкасов провел в райотделе ночь.

Ленинский районный суд Краснодара признал Александра Сафронова и Виталия Черкасова виновными по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ (Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Каждый оштрафован на сумму в 25 тысяч рублей, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" источник в суде.

Согласно версии следствия, Черкасов на улице 70 лет Октября без разрешения проводил публичное мероприятие, в руках у него был плакат с надписью "Сбор подписей против строительства в зеленой зоне на набережной в ЮМР". Черкасов, согласно материалам дела, лозунгов не высказывал, передал сегодня "Краснодар Онлайн".

Напомним, 14 и 21 сентября жители Юбилейного микрорайона Краснодара провели два субботника в зоне отдыха на Рождественской набережной, где планируется строительство храма. Целью акций было показать властям, что это не пустырь, а зеленая зона, интересная жителям. 25 сентября житель Краснодара провел одиночный пикет около здания законодательного собрания Кубани. Он потребовал сохранить зеленую зону в Юбилейном микрорайоне и не строить там храм.

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