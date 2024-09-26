26 сентября 2024, 10:15

У силовиков появились претензии к защитникам набережной Краснодара

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Силовики задержали депутата гордумы Краснодара Александра Сафронова и активиста Виталия Черкасова во время сбора подписей против застройки набережной в Юбилейном микрорайоне. Оба обвинены в нарушении организации публичного мероприятия.Депутат Сафронов был отпущен из полиции спустя несколько часов, Черкасов провел в райотделе ночь.

Как информировал "Кавказский узел", 14 и 21 сентября жители Юбилейного микрорайона Краснодара провели два субботника в зоне отдыха на Рождественской набережной, где планируется строительство храма. Целью акций было показать властям, что это не пустырь, а зеленая зона, интересная жителям. 25 сентября Житель Краснодара провел одиночный пикет около здания законодательного собрания Кубани. Он потребовал сохранить зеленую зону в Юбилейном микрорайоне и не строить там храм.

Депутат гордумы Краснодара Александр Сафронов и активист Виталий Черкасов были задержаны во время сбора подписей против застройки набережной в Юбилейном микрорайоне. Черкасов провёл ночь в отделе МВД, а Сафронов был отпущен до суда. Обоим вменили организацию публичного мероприятия без подачи уведомления. Черкесову грозит штраф до 30 тысяч рублей или арест до 10 суток, Сафронову – штраф до 40 тысяч рублей, передал 25 сентября телеграм-канал RusNews.

Сафронова отпустили из полиции через 5 часов после задержания. Суд должен рассмотреть обвинение в отношении него и Черкасова сегодня. После выхода из полиции Сафронов задался вопросом, как горожанам отстаивать свою точку зрения, если они привлекаются наказанием за акции протеста.

"Пикеты, оказывается, нельзя, митинги не дают проводить, пошли подписи собирать – на нас натравили полицию, пытаются засудить. А что делать?" – задался он вопросом на видео, опубликованном в телеграм-канале.

С критикой в адрес чиновников после задержания Черкасова и Сафронова выступила краснодарская активистка Яна Антонова.

"Подлые и трусливые приемы используют [краснодарские чиновники] против депутата Александра Сафронова и активиста Виталия Черкасова, которые посмели заявить о своем несогласии с застройкой Рождественской набережной храмом и собирали подписи жителей Юбилейного под обращением к губернатору Вениамину Кондратьеву с просьбой не строить храм на набережной", – написала она 25 сентября в своем телеграм-канале.

Антонова добавила, что сбор подписей будет продолжен.

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Примечание:

"Жители Новороссийска выступили против застройки пляжа", "Краснодарцы вышли на пикет против строительства храма", "Снят арест с храма староверов в Сочи".

Автор: "Кавказский узел"

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