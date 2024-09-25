Краснодарец провел пикет против застройки набережной

25 сентября 2024, 13:59

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Житель Краснодара на одиночном пикете потребовал от депутатов заксобрания не допустить застройки зеленой зоны на Рождественской набережной.

Как писал "Кавказский узел", 14 и 21 сентября жители Юбилейного микрорайона Краснодара провели два субботника в зоне отдыха на Рождественской набережной, где планируется строительство храма. Целью акций было показать властям, что это не пустырь, а зеленая зона, интересная жителям, рассказали участники субботников.

3 сентября активистка Яна Антонова провела одиночный пикет около мэрии Краснодара, призвав не допустить застройку набережной реки Кубань, где планируется строительство храма. В Юбилейном микрорайоне это единственная крупная зона отдыха, пояснила активистка.

Житель Краснодара сегодня провел одиночный пикет около здания законодательного собрания Кубани. Он потребовал сохранить зеленую зону в Юбилейном микрорайоне и не строить там храм, сообщает на своем сайте проект Activatica.

"Во время пикета к нему дважды подходили полицейские: один раз проверили документы, а затем подошли с бумагой и ручкой, вероятно, чтобы выписать предупреждение", - говорится в публикации.

Фото пикетчика, стоящего с плакатом "Не дайте застроить зеленую зону в ЮМР", опубликовала сегодня в своем телеграм-канале также Яна Антонова. "Ко мне обращаются с вопросом, знакома ли я с пикетчиком, который сейчас пикетирует ЗСК с требованием не застраивать набережную храмом. Отвечаю: не знакома. В Юбилейном около ста тысяч жителей. Набережная им дорога", - написала она.

Напомним, 4 сентября Яна Антонова начала в Юбилейном микрорайоне сбор подписей под петицией к губернатору против застройки набережной. К 21 сентября было собрано не менее 1970 подписей, сбор планируется продолжать до 28 сентября.

Активисты также подали четыре заявки на митинг жителей, планируя обсудить предполагаемую застройку зелёной зоны. Однако на все заявки они получили отказы от властей Краснодара.

Еще в декабре 2021 года активисты выступили против строительства нового храма на набережной в Краснодаре, против него также протестовали жители микрорайона "Юбилейный". Защитники набережной считают необходимым строить в микрорайоне образовательные и досуговые учреждения для детей. В январе 2022 года Яна Антонова провела одиночный пикет против передачи Русской православной церкви участка на набережной для строительства храма.

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