Власти Краснодара не разрешили митинги противникам застройки набережной

25 сентября 2024, 07:02

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Жители Юбилейного микрорайона, выступающие против застройки набережной, получили отказы на четыре заявки на проведение митинга, сообщил депутат гордумы Краснодара.

Как писал "Кавказский узел", активисты из Юбилейного микрорайона Краснодара подали заявку на митинг жителей, планируя обсудить предполагаемую застройку зелёной зоны.

3 сентября активистка Яна Антонова провела одиночный пикет около мэрии Краснодара, призвав не допустить застройку набережной реки Кубань, где планируется строительство храма. В Юбилейном микрорайоне это единственная крупная зона отдыха, пояснила активистка. 4 сентября Антонова начала в Юбилейном микрорайоне сбор подписей под петицией к губернатору против застройки набережной. К 21 сентября было собрано не менее 1970 подписей, сбор планируется продолжать до 28 сентября.

Властям были поданы четыре уведомления на проведение митинга против застройки набережной в Юбилейном на 5 октября, сообщил в своем телеграм-канале депутат гордумы Александр Сафронов.

"Все предложенные нами места находятся, понятно, в Юбилейном. Причем одно из них - как раз та самая зеленая зона на набережной перед домом № 25. Мы думали, что уж там-то точно согласуют, ведь на траве у реки мы вообще никому не помешаем. Но нет! Нам отказали везде. Якобы везде, даже на траве у реки, запланированы какие-то мероприятия", - написал он в своем телеграм-канале.

Считаю эти отказы плевком в лицо людям со стороны чиновников. Бесстыдным, наглым и хамским глумлением бюрократов

Депутат высказал уверенность, что никакие мероприятия на самом деле там не запланированы. "Считаю эти отказы плевком в лицо людям со стороны чиновников. Бесстыдным, наглым и хамским глумлением бюрократов над желанием людей высказаться и донести свою позицию", - написал он.

На несогласованный митинг люди не пойдут, добавил Сафронов. "Нарушать закон не будем. Но это хамство со стороны чиновников мы запомним", - говорится в публикации.

Напомним, еще в декабре 2021 года активисты выступили против строительства нового храма на набережной в Краснодаре, против него также протестовали жители микрорайона "Юбилейный". Защитники набережной считают необходимым строить в микрорайоне образовательные и досуговые учреждения для детей. В январе 2022 года Яна Антонова провела одиночный пикет против передачи Русской православной церкви участка на набережной для строительства храма.

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