Защитники набережной в Краснодаре возмущены административными штрафами

01 октября 2024, 03:29

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Активист Виталий Черкасов и депутат гордумы Краснодара Александр Сафронов продолжают участвовать в сборе подписей против строительства храма на набережной и намерены обжаловать назначенные им штрафы. По словам активистов, собрано более 3 тысяч подписей.

Как информировал "Кавказский узел", 25 сентября силовики задержали депутата думы Краснодара Александра Сафронова и активиста Виталия Черкасова во время сбора подписей против застройки набережной. Оба были обвинены в нарушении организации публичного мероприятия. Депутат Сафронов был отпущен из полиции спустя несколько часов, а Черкасов провел в отделе ночь. Каждый из задержанных был оштрафован на 25 тысяч рублей.

Краснодар плотно застроен, горожанам не хватает места для прогулок и семейного времяпровождения - как парков, так и общественных пространств. Именно поэтому краснодарцы активно сопротивляются строительству храма на Рождественской набережной в микрорайоне Юбилейный и требуют оставить там зеленую зону, пояснили опрошенные "Кавказским узлом" местные жители.

Адвокаты активиста Виталия Черкасова и депутата гордумы Краснодара от КПРФ Александра Сафронова готовят жалобы на решения Ленинского районного суда Краснодара, который оштрафовал их за сбор подписей, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" один из их защитников 30 сентября.

В видеоролике, который сами активисты распространили в своих телеграм-каналах, адвокат Юрий Гудков заявляет, что жалобы на решения о штрафах будут поданы до 6 октября. «По созданному Ленинским судом Краснодара преценденту могут судить даже организаторов субботников. Депутата и активиста фактически лишили возможности даже встретиться с единомышленниками, потому что с имеющейся судимостью по статье 20.2 ч. 2 КоАП РФ будет проблемно организовать любую встречу», - сказал Гудков.

"Я так и не понял за что нас судья оштрафовал, то ли за митинг, то ли за пикет. Назначили штраф по 25 тысяч рублей каждому, то есть 50 тыясяч на двоих. Мы свою вину не признали, грамотно аргументировали свое непризнание вины. Виталий (Черкасов) вообще получается ни при чём, у меня был выездной приём депутата, который организовал я, стол и плакат с просьбой подписываться против строительства были тоже мои, но виноват почему-то вместе со мной еще и Виталий", - говорит на видео Александр Сафронов.

Депутат поблагодарил соратников, которые вышли на пикеты в их поддержку по всей Кубани, а также всех, кто поставил подписи против застройки набережной. "Мы не откажемся от сбора подписей и будем дальше их собирать. Все что происходило при нашем задержании, мы расцениваем, как политические репрессии и метод давления", - добавил он.

Виталий Черкасов в видеообращении отметил, что по аналогичным предлогом после него могут оштрафовать "любого сборщика подписей" в связи с каким-либо коллективным обращением к властям. "За само право обратиться к губернатору Кондратьеву с тем, чтобы не уничтожать зеленую зону, нас наказывают и этого права лишают", - подчеркнул активист. Адвокат Юрий Гудков на видео подтверждает, что вменять активистам нарушение правил публичного мероприятия неправомерно, поскольку событие не имело признаков митинга или пикета.

В своих соцсетях Черкасов и Сафронов сообщили, что к 30 сентября собрано более 3 тысяч подписей и сбор будет продолжаться, несмотря на давление.

Про словам активистки Яны Антоновой, из-за давления властей на активистов сбор подписей продвигается не так быстро, хотя большинство горожан выступают против уничтожения зеленой зоны. «Проект храма никто не видел. Один из блогером общался с митрополитом Василием, он проект не показал. РПЦ выделяют, согласно поправкам в Генплан, 1,2 гектара, это средняя треть набережной. Еще одна треть будет переведена из рекреационной зоны в общественно-деловую, там, вероятно будет гостиница для паломников. Корректировки в Генплан еще не вынесены на общественные слушания», - сказала Антонова корреспонденту "Кавказского узла".

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