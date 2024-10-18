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21:12, 18 октября 2024

Краснодарские активисты обжаловали сроки обсуждения Генплана

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Противник строительства храма в Юбилейном микрорайоне Виталий Черкасов обратился к прокурору Краснодара, а депутат гордумы  Александр Сафронова инициировал депутатский запрос из Госдумы в Генпрокуратуру с требованием признать незаконными сроки обсуждения Генплана города.

Как писал "Кавказский узел", 4 сентября активисты начали в Юбилейном микрорайоне Краснодара сбор подписей под петицией к губернатору против застройки Рождественской набережной. К 21 сентября было собрано не менее 1970 подписей, а к 30 сентября - более 3000. Активист Виталий Черкасов и депутат гордумы Александр Сафронов были задержаны во время сбора подписей и оштрафованы судом. В новом Генплане Краснодара запланировано строительство храма на Рождественской набережной, против которого выступают жители микрорайона Юбилейный, а на обсуждение документа заложена всего одна неделя, возмутились активисты. 

3 сентября краснодарская активистка Яна Антонова провела одиночный пикет около мэрии Краснодара, призвав не допустить застройку набережной реки Кубань, где планируется строительство храма. В Юбилейном микрорайоне это единственная крупная зона отдыха, пояснила она. 14 и 21 сентября жители Юбилейного микрорайона провели два субботника в зоне отдыха, где планируется строительство. Целью акций было показать властям, что это не пустырь, а зеленая зона, интересная жителям, рассказали участники субботников, 6 октября на одиночный пикет по этому поводу вышел местный активист.

Активист Виталий Черкасов обратился к прокурору  Краснодара по поводу  постановления о проведении общественных обсуждений по новому Генплану.

"Считаю, что прокурор города Александр Лихонин должен отреагировать на муниципальный акт от 8 октября № 6315, а данный акт подлежит отмене, как нарушивший права граждан при проведении общественных обсуждений. Городские чиновники не выдержали необходимый 15-дневный срок для ознакомления горожан с проектом Генплана. Официально проект Генплана Краснодара был опубликован только 16 октября, а общественные обсуждения назначены на 19-25 октября. Положением о порядке проведения общественных обсуждений в Краснодаре, утвержденным горДумой определено, что проект должен быть опубликован в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов не позднее чем за 15 дней до дня проведения общественных обсуждений. Такой официальной площадкой согласно нормы Устава является портал krd.ru, где проект Генплана и был опубликован лишь 16 октября. В случае, если Генплан города будет всё-таки утвержден с этими грубейшими нарушениями процедур обсуждения, то он очевидно может быть признан недействительным через суд", - сообщил он сегодня в своем Telegram-канале.

Депутат гордумы Краснодара Александр Сафронов сообщил, что в Генеральную прокуратуру России из Госдумы отправлен депутатский запрос с целью проверить законность назначения публичных слушаний по проекту нового Генплана Краснодара. Направил запрос депутат от КПРФ Сергей Обухов. Как указано в тексте документа, приложенного к публикации в Telegram-канале Сафронова, Обухов по просьбе Александра Сафронова и группы жителей города попросил Генпрокурора России Игоря Краснова провести проверку законности действий администрации Краснодара в связи с назначением общественных слушаний в кратчайшие сроки. 

Нарушение действительно присутствует, пояснил корреспонденту Кавказского узла краснодарский юрист, руководитель Межрегиональной Общественной организации "Правовое государство" Ахмед Бесленей. "На ответ у прокуратуры 30 дней. Если к этому времени слушания пройдут, отмена только через суд. Либо самостоятельно администрацией", - добавил он. 

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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