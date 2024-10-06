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13:01, 6 октября 2024

Житель Краснодара на пикете выступил против застройки набережной

Житель Краснодара на одиночном пикете с обращением к губернатору Кубани Вениамину Кондратьеву. Фото из телеграм-канала Яны Антоновой https://t.me/antonova2020/5362

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Житель Юбилейного микрорайона Краснодара на одиночном пикете призвал губернатора Вениамина Кондратьева не допустить застройки зеленой зоны на Рождественской набережной.

Как писал "Кавказский узел", 4 сентября активисты начали в Юбилейном микрорайоне Краснодара сбор подписей под петицией к губернатору против застройки Рождественской набережной. К 21 сентября было собрано не менее 1970 подписей, а к 30 сентября - более 3000. Активист Виталий Черкасов и депутат гордумы Александр Сафронов были задержаны во время сбора подписей и оштрафованы судом.

3 сентября краснодарская активистка Яна Антонова провела одиночный пикет около мэрии Краснодара, призвав не допустить застройку набережной реки Кубань, где планируется строительство храма. В Юбилейном микрорайоне это единственная крупная зона отдыха, пояснила она. 14 и 21 сентября жители Юбилейного микрорайона провели два субботника в зоне отдыха, где планируется строительство. Целью акций было показать властям, что это не пустырь, а зеленая зона, интересная жителям, рассказали участники субботников.

Сегодня житель Юбилейного микрорайона провел одиночный пикет на Рождественской набережной, требуя не допустить ее застройки, сообщила в своем телеграм-канале Яна Антонова. "Житель Юбилейного решил так обратиться к губернатору Кубани Вениамину Кондратьеву", - написала она.

Публикация проиллюстрирована двумя фотографиями, на которых мужчина держит в руках плакат с надписью "Вениамин Иванович, не застраивайте нашу набережную". Других людей в кадре не видно.

Напомним, 25 сентября другой житель Краснодара провел одиночный пикет около здания законодательного собрания Кубани. Он потребовал сохранить зеленую зону в Юбилейном микрорайоне и не вести там строительство.

В сентябре члены КПРФ провели серию пикетов в Геленджике, Ейске и Новороссийске после того, как были задержаны и оштрафованы сборщики подписей в Краснодаре.

Активисты в Краснодаре также подали четыре заявки на митинг жителей, планируя обсудить предполагаемую застройку зелёной зоны. Однако на все заявки они получили отказы.

Еще в декабре 2021 года активисты выступили против строительства нового храма на набережной в Краснодаре, против него также протестовали жители микрорайона Юбилейный. Защитники набережной считают необходимым строить в микрорайоне образовательные и досуговые учреждения для детей. В январе 2022 года Яна Антонова провела одиночный пикет против передачи Русской православной церкви участка на набережной для строительства храма.

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Автор: "Кавказский узел"

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