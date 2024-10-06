Житель Краснодара на пикете выступил против застройки набережной

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Житель Юбилейного микрорайона Краснодара на одиночном пикете призвал губернатора Вениамина Кондратьева не допустить застройки зеленой зоны на Рождественской набережной.

Как писал "Кавказский узел", 4 сентября активисты начали в Юбилейном микрорайоне Краснодара сбор подписей под петицией к губернатору против застройки Рождественской набережной. К 21 сентября было собрано не менее 1970 подписей, а к 30 сентября - более 3000. Активист Виталий Черкасов и депутат гордумы Александр Сафронов были задержаны во время сбора подписей и оштрафованы судом.

3 сентября краснодарская активистка Яна Антонова провела одиночный пикет около мэрии Краснодара, призвав не допустить застройку набережной реки Кубань, где планируется строительство храма. В Юбилейном микрорайоне это единственная крупная зона отдыха, пояснила она. 14 и 21 сентября жители Юбилейного микрорайона провели два субботника в зоне отдыха, где планируется строительство. Целью акций было показать властям, что это не пустырь, а зеленая зона, интересная жителям, рассказали участники субботников.

Сегодня житель Юбилейного микрорайона провел одиночный пикет на Рождественской набережной, требуя не допустить ее застройки, сообщила в своем телеграм-канале Яна Антонова. "Житель Юбилейного решил так обратиться к губернатору Кубани Вениамину Кондратьеву", - написала она.

Публикация проиллюстрирована двумя фотографиями, на которых мужчина держит в руках плакат с надписью "Вениамин Иванович, не застраивайте нашу набережную". Других людей в кадре не видно.

Напомним, 25 сентября другой житель Краснодара провел одиночный пикет около здания законодательного собрания Кубани. Он потребовал сохранить зеленую зону в Юбилейном микрорайоне и не вести там строительство.

В сентябре члены КПРФ провели серию пикетов в Геленджике, Ейске и Новороссийске после того, как были задержаны и оштрафованы сборщики подписей в Краснодаре.

Активисты в Краснодаре также подали четыре заявки на митинг жителей, планируя обсудить предполагаемую застройку зелёной зоны. Однако на все заявки они получили отказы.

Еще в декабре 2021 года активисты выступили против строительства нового храма на набережной в Краснодаре, против него также протестовали жители микрорайона Юбилейный. Защитники набережной считают необходимым строить в микрорайоне образовательные и досуговые учреждения для детей. В январе 2022 года Яна Антонова провела одиночный пикет против передачи Русской православной церкви участка на набережной для строительства храма.

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