Кубанские коммунисты поддержали защитников набережной Краснодара

27 сентября 2024, 13:20

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Активисты КПРФ провели серию пикетов в разных городах Кубани после того, как были задержаны и оштрафованы сборщики подписей в защиту краснодарской набережной от застройки.

Как писал "Кавказский узел", 25 сентября силовики задержали депутата гордумы Краснодара Александра Сафронова и активиста Виталия Черкасова во время сбора подписей против застройки набережной в Юбилейном микрорайоне. Оба были обвинены в нарушении организации публичного мероприятия. Депутат Сафронов был отпущен из полиции спустя несколько часов, Черкасов провел в райотделе ночь. Задержанные были оштрафованы на 25 тысяч рублей каждый.

В городах Краснодарского края коммунисты решили поддержать Сафронова и Черкасова и их инициативу по сбору подписей в защиту набережной, которую власти отдали под строительство храма. На одиночный пикет вышел единственный депутат от КПРФ в Абинском районном Совете Владимир Журов. Он счел, что обвинения Сафронову предъявлены за его депутатскую деятельность и назвал это репрессиями по отношению к коммунисту, пишет телеграм-канал "Утренний Юг", насчитывающий 2455 подписчиков.

Также на одиночные пикеты вышли коммунисты Геленджика и Новороссийска. Они заявили, что преследования их краевых товарищей за сбор подписей недопустимы, говорится в сообщении, однако имена участников пикета не называются.

В поддержку депутата на одиночную акцию в Ейске вышел его полный тезка Александр Сафронов. Он является членом УИК с правом решающего голоса от КПРФ, написала краснодарская активистка Яна Антонова в своем телеграм-канале ЯГА, насчитывающем 855 подписчиков.