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01:46, 4 ноября 2024

Участники митинга в Краснодаре выступили против Генплана

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Краснодаре прошел митинг против нового Генерального плана города. Участники акции заявили, что новый Генплан нарушает права десятков тысяч жителей, и потребовали переделать его.

Как писал "Кавказский узел", краснодарские активисты раскритиковали новый Генплан города, на обсуждение которого власти отвели всего неделю. Среди недочетов Генплана они упомянули строительство храма на Рождественской набережной, против которого выступают жители микрорайона Юбилейный, фиктивные зеленые зоны и планируемый снос для строительства трамвайной линии около 60 домов в частном секторе. 19 октября активисты обжаловали сроки обсуждения Генплана. 27 октября к критике Генплана присоединились дольщики ЖК "Сиреневый бульвар", участок под которым оказался отнесен к категории сельскохозяйственных земель.

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источник: корреспондент "Кавказского узла"

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