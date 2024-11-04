Участники митинга в Краснодаре выступили против Генплана

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В Краснодаре прошел митинг против нового Генерального плана города. Участники акции заявили, что новый Генплан нарушает права десятков тысяч жителей, и потребовали переделать его.

Как писал "Кавказский узел", краснодарские активисты раскритиковали новый Генплан города, на обсуждение которого власти отвели всего неделю. Среди недочетов Генплана они упомянули строительство храма на Рождественской набережной, против которого выступают жители микрорайона Юбилейный, фиктивные зеленые зоны и планируемый снос для строительства трамвайной линии около 60 домов в частном секторе. 19 октября активисты обжаловали сроки обсуждения Генплана. 27 октября к критике Генплана присоединились дольщики ЖК "Сиреневый бульвар", участок под которым оказался отнесен к категории сельскохозяйственных земель.

3 ноября в Краснодаре прошел согласованный митинг против поправок в Генплан города. Власти согласовали площадку лишь на окраине города, в Кленовом сквере, который представляет собой в основном пустырь на территории учебного хозяйства КубГАУ, в 20 минутах езды на машине от центра. Ни жилых домов, ни коммерческих или административных зданий вблизи этого сквера нет, на пустыре стояли лишь несколько сотен собравшихся с плакатами и полиция, прохожих не было. Кроме того, рядом с митингом стояла палатка, где в течение всего мероприятия происходил сбор подписей под резолюцией митинга. <p>Митинг организовало краснодарское отделение КПРФ. В заявке на митинг было указано число участников в количестве 300 человек, примерно столько и пришли на митинг, сказал корреспонденту "Кавказского узла" член крайкома КПРФ, уполномоченный по распорядительным функциям на митинге <em><b>Эдуард</b> <b>Варлашкин</b></em>.</p> <p>Под резолюцией за примерно полтора часа, которые продолжался митинг, удалось собрать 320 подписей, отметил Варлашкин. "Теперь эта резолюция с подписями будет направлена в администрацию Краснодара, а также приложена к видеообращению, которое будет направлено в администрацию президента", - уточнил он.</p> <p>По мнению ещё одного <em><b>организатора</b> <b>митинга</b></em>, попросившего не называть его имя, людей пришло чуть больше, чем 300, порядка 400, но это некритичное превышение с учётом того места, где разрешили провести митинг - огромного, по сути, поля. "Мы несколько заявок подали на более близкое место, чем это, но мэрия все наши заявки переправила на Кленовый сквер. Сделано это было, чтобы в митинге приняло участие меньшее число людей. Сюда не просто доехать, это окраина города. Если бы митинг был в центре, людей было в пять раз больше", - заявил он, отметив, что с учётом отдалённости места они всё равно довольны численностью мероприятия. </p> <p>Сначала на митинге выступили депутат гордумы Александр Сафронов и депутат Госдумы Николай Осадчий. <em><b>Николай</b> <b>Осадчий</b></em> отметил, что встреча происходит накануне Дня народного единства, но "до полного единства далеко". "Нас здесь собрала не просто ситуация с принятием генерального плана, нас собрало отношение городской власти к гражданам Краснодара. Вот что главное, вот, что нас беспокоит", - сказал Осадчий в своём выступлении. </p> <p>Депутат отметил, что "нарушаются права граждан, закон о том, как должен рассматриваться генеральный план, как должны проходить публичные слушания". В городе "постоянно не хватает муниципальных земельных участков для того, чтобы строить социально важные объекты" - школы, детские садики, медицинские учреждения", отметил он. При этом, указал Осадчий, генеральный план города, который по своей сути предполагает некую стабильность, долгосрочную стратегию, понимание направления развития с учётом различных исследований и мнения большинства жителей, постоянно пересматривается. </p> <blockquote> <p>Так будет продолжаться до тех пор, пока главы городов, особенно таких крупных, как Краснодар, не будут избираться населением, а будут назначаться узким кругом лиц</p> </blockquote> <p>"Несмотря на все наши усилия, ситуация (с Генпланом) может оказаться тупиковой, потому что, как я уже сказал, мы не застрахованы от повторений. И так будет продолжаться до тех пор, пока главы городов, особенно таких крупных, как Краснодар, не будут избираться населением, а будут назначаться узким кругом лиц", - сказал Осадчий. Эти слова вызвали бурную реакцию у людей и аплодисменты. </p> <p>После Осадчего к микрофону в порядке очереди стали подходить жители разных районов Краснодара и рассказывать о своих ситуациях. </p> <p>Жительница СНТ "Механизатор" <b>Ольга</b> <b>Добаева</b> рассказала, что, когда-то купила в СНТ землю, чтобы улучшить жилищные условия для себя и своей семьи, тем более, что власти разрешили там прописываться. "А теперь эти земли переводят в земли сельхозназначения [...] Я ходила на слушания, слушаний не было. Было просто: "Вот, пишите (замечания к Генплану), пишите бумажки". Это было очень некрасиво, это было ужасное отношение к нам, к людям. [...] Если нам дали разрешение на прописку, значит, власть хочет сделать нас населенными пунктами? У нас хорошие дома, есть газ, есть свет, у нас рождаются дети, нам нужны школы и садики - это естественное развитие событий. И мы просим от лица всех СНТ Ростовского шоссе внести нас в границы населённого пункта и пересмотреть этот ужасный генеральный план", - сказала Добаева. </p> <p>Житель Юбилейного микрорайона <em><b>Пётр</b> <b>Лобинцев</b></em> в своём выступлении обратил внимание на сокращение зелёных зон в Краснодаре. "Много лет идёт борьба (за зелёные зоны в Юбилейном). Почему всё время борьба? Почему мы должны бороться все время за эти зелёные зоны, хотя они утверждены законом, Генпланом и так далее?" - возмутился он. </p> <p>Жители Краснодара выступали и рассказывали о своих проблемах более часа. Присутствующие их внимательно слушали, периодически поддерживая выкриками и аплодисментами.</p> <p>Выступление одного из местных жителей было очень экспрессивным, но вызвало бурную реакцию у слушателей. "Я называю ответственным за всю эту ситуацию с Генпланами Кондратьева! Это Кондратьев виновен во всех этих генпланах. Он продвигает политику вытеснения жителей с удобных земельных участков, которые нужны каким-то коммерсантам, инвесторам. И это делается под благовидным предлогом благоустройства территорий и привлечения в Краснодарский край богатых инвесторов. Но этот парад генпланов для жителей Краснодара, Геленджика, Сочи, Анапы, Джубги, Кучугур и других населенных пунктов продвигаются губернатором, это моё твердое убеждение!" - заявил выступавший.</p> <blockquote> <p>Действующие генпланы можно и нужно корректировать. Но это нужно делать с соблюдением законов</p> </blockquote> <p>"Действующие генпланы можно и нужно корректировать. Но это нужно делать с соблюдением законов. Нельзя тупо закрасить территорию, а всех жителей назвать незаконно проживающими на этой территории. А так и происходит. Необходимо изучать земельные участки, имеющуюся документацию, настроения, это долгая, кропотливая работа.", - сказал он.</p> <p>Жительница СНТ "Экспресс" (станица Елизаветинская) <em><b>Елена</b></em> рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что, согласно новому Генплану, в Елизаветинской "вместо детских садов, спортивных площадок, школ и развивающих центров "воткнули" 120 га промзоны". "У нас острая необходимость в школах и детсадах. У нас огромное количество детей сейчас стоит в очереди и, даже достигнув 5-летнего возраста, они не могут получить свои путевки в детский сад и сразу потом вынуждены идти в школы, которые тоже учатся в три смены, потому что мест, опять же, не хватает... У нас большинство детей вынуждены ездить за 12 километров в город в другие школы. И сейчас у нас забрали последнюю надежду на социальные объекты и "поставили" туда промзону", - сказала она. </p> <p>Кроме того, отметила Елена, сейчас Елизаветинская - это экологичный район, а если появится промзона, это может не лучшим образом сказаться на экологии, из-за которой многие и выбирали это место для жизни. </p> <p>По словам собеседницы, несмотря на то, что обсуждения (то есть приём письменных замечаний к Генплану от жителей, слушаний в виде живого обсуждения не проводилось) проходили утром в будний день, оповещения о них толком не было, в Елизаветинской на них пришло более 600 человек - это те, кто поставил свои подписи под обращением жителей станицы против Генплана. "Мы в октябре за четыре дня собрали 6,5 тысячи подписей! Только в Елизаветинской. Мы их направили в администрацию и другие полномочные органы", - сообщила Елена. </p> <p>Ещё после обнародования предыдущей версии Генплана четыре года назад жители Восточно-Кругляковского микрорайона узнали, что через их дома планируется провести транспортный коридор в виде автодороги и трамвайных путей. В 2021 году было создано общественное движение "Стоп снос", рассказал корреспонденту Кавказского узла его руководитель <em><b>Александр</b> <b>Сабитов</b></em>. "Ранее, когда ещё был мэр Первышов, была (в плане) улица Жлобы, и снос домов не предусматривался. А в новом варианте задействовано несколько улиц - улица Красных зорь, улица 1 мая, улица Российская, проезд Новосельский, улица Дачная, улица Калинина. По этому Генплану планируется снос от 60 до 65 домов, и это, вероятно, не окончательная цифра. Мы против такого проекта Генплана", - сказал Сабитов.</p> <p>Ширина улицы Жлобы позволяет переформатировать движение транспорта без сноса домов, добавил он. "Это нарушение! Согласно закону, не должны местные власти сносить частные домовладения, если существуют другие варианты, а у нас другие варианты как раз существуют", - подчеркнул он. </p> <blockquote> <p>Нашу территорию - больше 600 гектар - исключают из границ населенного пункта</p> </blockquote> <p>"Нашу территорию - больше 600 гектар - исключают из границ населенного пункта", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" <em><b>Екатерина</b></em>, жительница поселка Пригородный. "То есть территорию, на которой есть индивидуальные жилые дома, многоквартирные дома, на которой по проекту планировки территорий предусмотрено строительство более 30 детских садов, 11 школ, исключают из границ населенного пункта. Более того, по домам, которые уже стоят, проводят "ориентировочно" железную дорогу. Но и это ещё не всё. Рядом поселок Знаменский - там действительно сельхозземли, и действительно выращивают сельхозкультуры, но их, наоборот, переводят в границы населенного пункта, под строительство жилых домов!" - отметила она.</p> <p>По ее словам, жители поселка в ходе общественных обсуждений Генплана направили более 200 возражений. "Мы их не только тут отправили, мы их дублировали - отправляли в органы федеральной власти. Мы считаем, что принятие генерального плана надо как минимум приостановить. Понятно, что деньги на Генплан уже выделены, от него никто не откажется, но мы требуем, чтобы Генплан отправили на доработку и учли все возражения всех жителей", - сказала Екатерина. </p> <p>Жительница СНТ "ЗИП", расположенного в поселке Пригородный, <em><b>Татьяна</b> <b>Лесных</b></em> рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что по новому Генплану часть СНТ, в том числе их СНТ "ЗИП", попадают в приаэродромную зону. "А в этой зоне не должно быть жилой застройки. А у нас люди живут на постоянной основе - с семьями, с детьми. У нас уже не СНТ, как это было раньше, а полноценные жилые дома. Они оформлены в соответствии с законодательством, там люди прописаны. А по новому Генплану нас относят в приаэродромную зону 7, что означает, что наши дома будут снесены. И мы, конечно же, возражаем", - сказала она.</p> <p>По информации Лесных, в их СНТ проживает около 7 000 семей, но изменение коснется примерно трети из них. При этом, рассказала она, обсуждение таких важных изменений в Пригородном проходило в темном коридоре. "Это было ужасно, люди были вынуждены светить себе фонариками, чтобы что-то рассмотреть. Время этого так называемого "обсуждения" было рабочим, большинство были на работе. Я считаю, это непозволительно. Это неуважение к людям. Проведение этих мероприятий должно было как-то согласовываться. Мы за Генплан, мы за развитие города, но развиваться Краснодар должен как-то планомерно, с уже существующей застройкой", - подчеркнула собеседница. </p> <p>На митинге также присутствовали жители Юбилейного, которые обратили внимание на то, что по новому Генплану в микрорайоне пострадает далеко не только зелёная зона на набережной. </p> <p>"Я в корне не согласен с новым Генпланом ввиду того, что ущемляются права граждан", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" председатель гаражного кооператива в ЮМР <em><b>Алексей</b> <b>Дыкань</b></em>.</p> <blockquote> <p>Людей хотят обманным способом лишить их собственности</p> </blockquote> <p>"Людей хотят обманным способом лишить их собственности. Я считаю, права людей, права собственников надо отстаивать. Это и привело меня сюда", - пояснил он.</p> <p>У людей гаражи находятся в собственности, но земля принадлежит администрации. По гаражной амнистии у владельцев есть право перевести землю в собственность, но уже не первый год владельцы гаражей получают лишь отписки и не могут оформить эту землю, хотя по закону такое право есть, рассказал Дыкань. "С 2020 года (когда вышла предыдущая версия Генплана - прим. "Кавказского узла") они пытались отобрать землю под гаражными кооперативами переназначением, изменением статуса земли. Тогда у нас все-таки получилось отстоять назначение земель, мы встречались с Евгением Первышовым. А спустя четыре года к нам возвращается та же проблема в виде изменения статуса земли, ее категории. Они ее в этот раз оставляют в категории транспорта, но с основных видов использования гаражи они переносят в дополнительные", - отметил он.</p> <p>"Мы опасаемся ликвидации наших гаражных боксов, отъема собственности у людей", - сказал Дыкань, который считает, что земли под гаражами - "лакомый кусок земли, которую можно использовать для застройки". </p> <p>На митинге были жители не только Краснодара, но и из других районов Краснодарского края, в частности присутствовали несколько человек из Джубги (Туапсинский район). "В нашем поселке в прошлом году было проведено общественное обсуждение по принятию корректировок в генеральный план. Это общественное обсуждение было проведено с грубейшими нарушениями - оповещение было отвратительным, шло оно всего неделю, не было никаких консультаций. На обсуждение пришло 206 человек, и из них 203 высказались против - против перевода их жилых домов в зону рекреации. На что комиссия ответила, что это нецелесообразно. То есть почти все высказали такое возражение, а его просто не приняли", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница Джубги <em><b>Таисия</b></em>. По ее словам, сейчас результаты общественных обсуждений оспариваются в суде. </p> <p>Таисия отметила, что есть некая схожесть ситуаций в разных городах Краснодарского края. "Возможно, появилась какая-то брешь в законе. Почему земли, у которых был вид разрешённого использования для ИЖС, вдруг, благодаря этим генпланам, стали переводить в сельхозземли, в зону рекреации и так далее? Мы хотим жить на своей земле в зоне ИЖС. Зачем нам рекреация? Да, наш поселок встречает отдыхающих, но отдыхающие приезжают из года всего на три месяца. Всё остальное время мы живём как обычные люди", - сказала она. </p> <p>"Проблема касается всего края. Началось в Сочи, потом продолжилось в Геленджике, потом наш поселок, теперь дело дошло и до Краснодара", - заключила Таисия. </p> <p>По окончании митинга была зачитана резолюция. Участники митинга потребовали от администрации города, Гордумы и администрации края отправить проект Генплана, не соответствующего интересам жителей Краснодара и нарушающего их права, на доработку. Всего неделя была отведена жителям на то, чтобы подать замечания в Генплан, который определит облик города на ближайшие 30 лет. На открытый диалог с жителями городские власти не идут. "Новый Генплан Краснодара - это торжество некомпетентности и наплевательства на людей. Разработчики документа получили десятки миллионов рублей на изготовление проекта и пустили железную дорогу "Москва - Адлер" через огромный гипермаркет и дома людей. Широкополосные шоссе пролегли по участкам краснодарцев. Земельные участки под домами превратились в сельхозугодья и парковые зоны. Социальные объекты разместили на болотах. Люди в своих домах оказались в положении бесправных заложников", - говорится в резолюции митинга. </p> <p>Проблема с Генпланом, в соответствии с которым попираются права людей, актуальна не только для Краснодара, но и для всего края, отмечается в документе. </p> <p>В заключение авторы петиции потребовали от администрации Краснодара остановить Генплан, а также обратились к Владимиру Путину с просьбой вмешаться в ситуацию. Эта резолюция была встречена бурной одобрительный реакцией, после чего участники записали ещё и видео обращение к Путину. "Проект нового Генплана нарушает права десятков тысяч жителей Краснодара", - отмечается в видеообращении.</p> <p>Напомним, что в сентябре активисты начали сбор подписей под петицией к губернатору против застройки Рождественской набережной. К 21 сентября было собрано не менее 1970 подписей, а к 30 сентября - более 3000. Активист Виталий Черкасов и депутат гордумы Александр Сафронов были задержаны во время сбора подписей и оштрафованы судом. В новом Генплане Краснодара <a href="/articles/404405">запланировано строительство храма</a> на Рождественской набережной, против которого выступают жители микрорайона Юбилейный, а на обсуждение документа заложена всего одна неделя, возмутились активисты. </p> <div class="too"> <p>Читайте "Кавказский узел" в <a href="https://t.me/cknot">Telegram</a> без установки VPN и используйте браузер <a href="https://censorship.no/ru/download.html">CENO</a> для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.sambino.ionic&hl=ru&gl=US">Android</a> и <a href="https://apps.apple.com/ru/app/kavkazskij-uzel/id1154933161">IOS</a>. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. 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* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.