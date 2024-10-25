Жители Новороссийска выступили против расширения мусорного полигона

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Расширение площади мусорного полигона за счет земель лесного фонда угрожает экологическими проблемами для поселка Борисовка.

Как писал "Кавказский узел", жители Новороссийска неоднократно жаловались на близость мусорного полигона в поселке Борисовка около горы Щелба. В июне мусорная свалка горела несколько суток, и местные жители сообщали, что задыхаются от едкого дыма, а чиновники не реагируют на их жалобы. В августе жители Новороссийска вновь пожаловались на едкий дым из-за пожара на мусорном полигоне. 6 сентября свалка, потушенная в конце августа, загорелась в третий раз.

24 октября жители Новороссийска рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что выступают против увеличения площади мусорного полигона на 20 гектаров за счет земель лесного фонда.

Перед этим, 21 октября, жители поселка Борисовка записали видеообращение к Путину с жалобой на попытку местных властей отдать земли лесфонда под свалку. Видео было опубликовано на странице "Новороссийского рабочего" во "Вконтакте", к 07.25 мск оно набрало 342 просмотра.

Ожидаемого эффекта от видео не последовало, кроме реакции главы Новороссийска Андрей Кравченко, который собрал расширенное заседание Совета по экологической безопасности, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" юрист и житель поселка Борисовка Юрий Агачкин, который принимал участие в записи видеообращения. С участием возмущенных ситуацией доведенной до крайности активистов и экологов.

На совещании, по словам Юрия Агачкина, мэр и его подчиненные пытались убедить активистов, что от расширения территории полигона город станет чище, а экология лучше.

Решающее слово в вопросе расширения полигона на земли лесфонда, по словам юриста Агачкина, остается за депутатским корпусом. "У нас в городе 35 депутатов. Половина из них за перевод земель лесфонда и расширение полигона, а половина против. Те, кто представляют бизнес, и на них действует административный ресурс, - они за уничтожение лесного фонда. А те, кто с бизнесом не связан, те против. Так что ситуация непростая, но практически все жители Новороссийска против, потому что понимают, что расширение свалки и имеющаяся свалка опасны для жизни и здоровья людей. Фильтрат от свалки стекает в реки, попадает в водозабор, откуда горожане получают питьевую воду. У нас количество онкобольных увеличилось в разы. Но власти не видят причинно- следственных связей. Фильтрат через водоемы и подводные течения также попадает в море и отравляет морскую среду", - сказал Юрий Агачкин.

По его мнению, расширение полигона, который занимает девять гектаров, приведет к потере 20 га лесного фонда, нарушит и без того плохую экологию жителей 13 СНТ, где живут около 13 тысяч человек, так как после расширения граница полигона окажется в 200 метрах от СНТ.

Мусорный полигон в поселке Борисовка был организован в 2013 году, это единственный узаконенный объект размещения отходов из Новороссийска и Геленджика. Мощность объекта — 160 тысяч тонн отходов в год, однако, согласно территориальной схеме обращения с ТКО, в Новороссийске и Геленджике образуется около 230 тысяч тонн отходов ежегодно. Фактически свалка принимает значительно больший объем мусора, и в таких условиях полигон досрочно "исчерпал себя", заявил в январе глава рабочей группы по экологии в Совете по развитию гражданского общества при губернаторе Кубани Евгений Витишко.

Опасения активиста разделяет и эколог Евгений Витишко. "Главным условием соблюдения порядка в мусорной сфере является сортировка мусора, вторичная обработка и использование, что не делается в нарушении ФЗ-89 «Об отходах…». Согласно этому закону весь мусор должен сортироваться на фракции. Однако это не делалось десятки лет и никто этот закон соблюдать не собирается, а просто хотят завалить лесной фонд новым мусором", - сказал Евгений Витишко корреспонденту "Кавказского узла".

Круглосуточный вывоз мусора на гору Шелба продолжается, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница поселка Борисовка Ирина Забродина. По ее словам, власти начали строить дорогу на гору Шелба, по которой круглосуточно снуют мусоровозы, что говорит о том, что ни о каком закрытии мусорной свалки и ее рекультивации речи не идет.

Сопредседатель Совета по экологической безопасности при главе Новороссийска Татьяна Трибрат присутствовала на встрече активистов с мэром и чиновниками, где высказалась против расширения свалки.

"Надо говорить не о расширении свалки на 20 га за счет лесного фонда, а о ее полной рекультивации. Для этого нужно сначала закрыть ее полностью, так как она исчерпала свой резерв, и обеспечить вывоз мусора на другой полигон. И если нет альтернативы нашему полигону, разговоры о рекультивации бессмысленны… В рамках общественных обсуждений по предложениям, которые принимались комиссией с 13 августа по 23 августа, поступили массовые обращения жителей против расширения полигона, что должно быть принято во внимание", - сказала Татьяна Трибрат корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, на совещании было озвучено, что в отношении директора ООО "Терра-Н", которое управляет мусорным полигоном в селе Борисовка, возбуждено уголовное дело о нарушении правил обращения с опасными отходами.

После того, как на совещании зашла речь о том, что граница полигона приблизится к жилым домам 13 СНТ, глава города задался вопросом о том, как там появились санитарно-защитные зоны, садовоческие участки и дома, и потребовал "разобраться".

Он поручил подчиненным поднять "все документы, исторические справки, как появлялись эти домовладения, как появлялись эти земельные участки". "А может быть действительно там есть и незаконные сформированные земельные участки", - процитировала слова главы города из протокола совещания Татьяна Трибрат.

По ее словам, активисты, которые присутствовали на совещании, были возмущены попытками чиновников доказать, что это не фильтрат от свалки стекает к водоему, а фекалии от жилых домов в СНТ, и что в ухудшении экологии виноваты сами жители.

Татьяна Трибрат отметила, что по итогам встречи получила 24 октября ответ из мэрии. "За январь-февраль 2024 года факты загрязнения р. Озерейка фиксировались 8 января, 26-27 января, 4-5 февраля, перелив с прудов накопителей ООО «Терра-Н» 20-21 января. По каждому факту загрязнения реки Озерейка и поступления фильтрата с полигона ООО «Терра-Н» информация фиксировалась и направлялась в надзорные органы. По фактам выявленных нарушений прокуратурой г. Новороссийска вынесено представление руководителю ООО «Терра-Н», в отношении предприятия прокуратурой города возбуждены дела об административных правонарушениях по ст. 8.2, 8.13 КоАП РФ, а также возбуждено уголовное дело по ст. 247 УК РФ. 19.08.2024 отделом муниципального контроля […] выявлен факт сброса хозяйственно-коммунальных сточных вод в водный объект (р. Озерейка), в р-не ул. Свободы, д. 82а, с земельного участка с кадастровым номером 23:47:0117060:67, расположенного по адресу: г. Новороссийск, с. Южная Озереевка", - указал и.о. начальника управления городского хозяйства С. Коваленко в своем ответе, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла".

Создатель движения "Общественный контроль" Жанна Мингелевич считает, что уголовное дело возбудили не против тех, кто довел до патовой ситуации проблемы с отходами, а против нового директора, который эти проблемы не создавал.

Мусорным полигоном управляли родственники бывшего высокопоставленного чиновника Новороссийска, но, когда проблемы с экологией стали очевидными, то был назначен новый директор, пояснила Мингелевич корреспонденту "Кавказского узла".

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