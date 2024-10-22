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04:52, 22 октября 2024

Возбужено уголовное дело после пожаров на мусорном полигоне под Новороссийском

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На директора оператора мусорного полигона в поселке Борисовка, где летом были сильные пожары, возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил обращения с опасными отходами

Как писал "Кавказский узел", жители Новороссийска неоднократно жаловались на мусорный полигон в поселке Борисовка около горы Щелба. 14 июня они сообщили, что мусорная свалка горит четвертые сутки, и что тысячи жителей района Цемдолина задыхаются от едкого дыма. Также местные жители отметили, что чиновники не реагируют на жалобы, заявляя, что люди добровольно купили дома возле мусорного полигона. В августе жители Новороссийска вновь пожаловались на едкий дым из-за пожара на мусорном полигоне. 6 сентября свалка, потушенная в конце августа, загорелась в третий раз, рассказали местные жители.

Против директора ООО "Терра-Н", которая управляет мусорным полигоном в селе Борисовка под Новороссийском, возбуждено уголовное дело, он обвиняется в нарушении правил обращения с опасными отходами (статья 247 УК РФ), сообщает 21 октября РБК со ссылкой на пресс-службу администрации Новороссийска.

По данным администрации, в 2021 году компания утвердила программу реконструкции полигона на 2022-2024 годы, предусматривающую финансирование в размере 221 миллиона рублей. Но к концу текущего года финансирование было осуществлено лишь на 76 миллионов рублей. Из-за того, что меры по реконструкции полигона не были приняты, созданы предпосылки для проблем с вывозом мусора с улиц города в случае возникновения непредвиденных ситуаций, например, пожаров, которые были этим летом, пишет "Коммерсант".

Мусорный полигон в поселке Борисовка около горы Щелба был организован в 2013 году, это единственный узаконенный объект размещения отходов из Новороссийска и Геленджика. Мощность объекта — 160 тысяч тонн отходов в год, однако, согласно территориальной схеме обращения с ТКО, в Новороссийске и Геленджике образуется около 230 тысяч тонн отходов ежегодно. Фактически свалка принимает значительно больший объем мусора, и в таких условиях полигон досрочно "исчерпал себя", заявил в январе глава рабочей группы по экологии в Совете по развитию гражданского общества при губернаторе Кубани Евгений Витишко.

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Автор: "Кавказский узел"

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